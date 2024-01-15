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Четыре клуба АПЛ заинтересовались хавбеком Ниццы

Англия

Пабло Росарио заинтересовал несколько клубов

Четыре клуба АПЛ заинтересовались хавбеком Ниццы

goal

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Четыре клуба Премьер-лиги заинтересовались полузащитником "Ниццы" Пабло Росарио. Об этом сообщает издание The Express.

За 27-летним игроком следят такие клубы как: "Брентфорд", "Вулверхэмптон", "Фулхэм" и "Вест Хэм".

Несколько месяцев четыре команды АПЛ наблюдали за нидерландским полузащитником. Но они имеют ожесточенных конкурентов в Бундеслиге - "Штутгарт" и "Вердер", которые тоже интересуются 27-летним футболистом.

Пабло Росарио в этом сезоне Лиги 1 сыграл 16 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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