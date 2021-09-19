Милан - Ювентус онлайн трансляция матча

Поединок между командой Милан (Милан) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 23.01.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Милан (Милан) и командой "Ювентус" (Турин):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Ювентус" и Милан в предыдущем футбольном матче 19.09.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Прошедший матч команды Милан был сыгран против "Специя" - 17.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Специя".
Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Сампдория - 18.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".
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