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Милан - Ювентус онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 23 января 2022, 21:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Марко Ди Белло
Рейтинг матча:
Милан
Милан
0 - 0
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перерыв
Ювентус
Турин
Ход матча
9' Мануэль Локателли 12' Рафаэл Леау 28' Златан Ибрагимович Вышел: Оливье Жиру 42' Messias, Junior
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Милан
38%
Ничья
33%
Ювентус
29%
П1: 3.11 Х: 2.47 П2: 3.06
П1: 2.63 Х: 2.40 П2: 3.10
П1: 3.11 Х: 2.47 П2: 3.06
П1: 3.11 Х: 2.47 П2: 3.06
П1: 2.85 Х: 2.50 П2: 3.15
Интересные факты
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Милан и Ювентус 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Ювентус - 0.8.
  • Милан выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Ювентус выигрывает в 49%.
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ювентус (во всех соревнованиях).
  • Sandro Tonali получил больше всего желтых карточек (5) в Милан. Juan Cuadrado получил 5 в Ювентус.
  • Милан забивает 1.8 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.2 гола против команды Милан (в среднем).
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Милан иЮвентус, когда Милан играет дома, 1- 1. 9 игры закончились с этим результатом
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Милан выигрывает первый тайм в 50% матчей, Ювентус выигрывает в 49% матчей.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Милан.
  • Zlatan Ibrahimovic лучший бомбардир Милан с 8 голами. Paulo Dybala забил 7 раз за Ювентус
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Ювентус - 3.
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.
  • Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 2, команда Ювентус выиграла 1, 2 ничьи.
  • Милан имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Милан забивает 1.61 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Милан выиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Милан забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Милан не забивает в 1 из их 11 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • За последние 36 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 12 раз, 12 сыграла в ничью и 12 победы команды Ювентус. Разница голов 48-47 в пользу команды Ювентус.
  • Ювентус не забивает в 0 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 74 встреч, команда Милан выиграла 19 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 100-80 в пользу команды Ювентус
  • Игры прошлого года: 1-3 (Милан дома) и 0-3 (Ювентус дома).
  • Вы знали, что Милан забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ювентус забил 29% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Милан
4
Побед
27
Игр
18
Побед
Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
19.09.2021 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
09.05.2021 - 21:45 Ювентус 0 - 3 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
06.01.2021 - 21:45 Милан 1 - 3 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2021
07.07.2020 - 22:45 Милан 4 - 2 Завершен Ювентус
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
17.01.2022 - 19:30 Милан 1 - 2 Завершен Специя П
Кубок Италии 2021/2022
13.01.2022 - 22:00 Милан 3 - 1 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 13:30 Венеция 0 - 3 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 19:30 Милан 3 - 1 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Эмполи 2 - 4 Завершен Милан В
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Последние матчи - Ювентус
Кубок Италии 2021/2022
18.01.2022 - 22:00 Ювентус 4 - 1 Завершен Сампдория В
Чемпионат Италии 2021/2022
15.01.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Удинезе В
Суперкубок Италии 2022
12.01.2022 - 22:00 Интер 2 - 1 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 19:30 Рома 3 - 4 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершен Наполи Н
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Главные события
Messias, Junior
42'
Златан Ибрагимович
Вышел: Оливье Жиру
28'
Рафаэл Леау
12'
9'
Мануэль Локателли
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Милан
38%
Ничья
33%
Ювентус
29%
П1: 3.11 Х: 2.47 П2: 3.06
П1: 2.63 Х: 2.40 П2: 3.10
П1: 3.11 Х: 2.47 П2: 3.06
П1: 3.11 Х: 2.47 П2: 3.06
П1: 2.85 Х: 2.50 П2: 3.15
Составы команд
16
Майгнан, Мике
22
Тео
13
Алессио Романьоли
20
Kalulu, Pierre
2
Давиде Калабрия
8
Сандро Тонали
33
Раде Крунич
17
Рафаэл Леау
10
Браим Диас
30
Messias, Junior
11
Златан Ибрагимович
1
Войцех Щенсны
2
Маттиа Де Шильо
24
Даниеле Ругани
3
Джорджио Кьеллини
12
Алекс Сандро
11
Хуан Куадрадо
30
Родриго Бентанкур
27
Мануэль Локателли
14
Уэстон Маккенни
21
Пауло Дибала
9
Альваро Мората
Стартовый состав
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
    28
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
    12
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 30
    Messias, Junior
    Нападающий
    42
  • 8
    Сандро Тонали
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 22
    Тео
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 21
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
    9
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 2
    Маттиа Де Шильо
    Защитник
  • 24
    Даниеле Ругани
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 46
    Маттео Габбия
  • 41
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 25
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 12
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 22
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 91
    Stanga, Luca
    Защитник
  • 23
    Аке, Марли
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 21
    Kaio Jorge
    Нападающий
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 17
    Лука Пеллегрини
    Защитник
  • 6
    Данило
    Защитник
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 23
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 44
    Деян Кулусевски
Тренеры
  • Стефано Пиоли
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
1
Удары в створ
1
12
Штрафные
13
4
Угловые
1
1
Сейвы
1
12
Фолы
11
2
ЖК
1
3
Удары мимо
3
1
Офсайды
1
4
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
42'
Желтая карточка
Мессиас стремился исправить свою ошибку и слишком агрессивно пошёл в отбор.
36'
Ювентус продемонстрировал красивую комбинационную игру, но дополнить её точным ударом Локателли не сумел.
34'
Сам же Жиру взялся исполнять штрафной удар. Неудачно, мяч угодил в стенку.
33'
Жиру грамотно прикрыл мяч корпусом и заработал на себе фол. Милан исполнит штрафной из перспективной позиции.
32'
Ещё один опасный дальний удар в исполнении Калабрии мы увидели.
30'
Калабрия мощно выстрелил с дальней дистанции. Мяч прошёл в считанных сантиметрах от крестовины.
29'
Офсайд
Мората поторопился и забежал в положение вне игры. Перспективная атака Ювентуса остановлена арбитром.
28'
Замена
Похоже, Ибрагимович получил повреждение. Жиру вынужден выйти на поле.
24'
Дибала сместился с правого фланга в центр и тут же пробил. Не получился удар в дальний угол у аргентинца.
20'
Опасный момент
Леау получил мяч в отличной позиции, но пробил слишком бесхитростно. Щенсный парирует удар.
17'
Диас сорвал контратаку Ювентуса, но арбитр ограничился устным предупреждением. Не очень последовательно с его стороны.
16'
Крунич навесил в штрафную, Ругани вынес мяч.
12'
Желтая карточка
Леау откровенно хватал руками убегающего в контратаку Куадрадо.
9'
Желтая карточка
Локателли пошёл в жёсткий подкат против Тонали и заработал жёлтую карточку уже в дебюте встречи.
8'
Серия угловых в исполнении Милана не закончилась ничем опасным.
7'
Леау эффектно обыграл соперника на фланге и простреливал штрафную. Пас был перехвачен, Милан выполнит угловой.
4'
Калабрия вошёл в штрафную и после толчка в спину завалился на газон. Арбитр не обратил внимания на этот эпизод.
2'
Куадрадо ударом с угла поля закручивал мяч в ворота. Меньян был готов к такому исполнению стандарта.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Милана: Меньян – Эрнандес, Романьоли (к), Калюлю, Калабрия – Крунич, Тонали, Диас – Леау, Ибрагимович, Мессиас.
Инфо
Стартовый состав Ювентуса: Щенсный – Сандро, Кьеллини, Ругани, Де Шильо – Маккенни, Бентанкур, Локателли, Куадрадо – Дибала, Мората.
Милан занимает второе место в таблице Серии А, набрав в 22-х матчах 48 очков. В активе у Ювентуса 41 пункт и пятая строчка.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура Серии А Милан – Ювентус.
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Анонс матча Милан - "Ювентус" 23.01.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой Милан (Милан) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 23.01.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Милан (Милан) и командой "Ювентус" (Турин):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Ювентус" и Милан в предыдущем футбольном матче 19.09.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - "Ювентус" можно посмотреть 23.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший матч команды Милан был сыгран против "Специя" - 17.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Специя".

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Сампдория - 18.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Следите за результатами матча Милан - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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