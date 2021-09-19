Милан - Ювентус онлайн трансляция матча

Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Милан и Ювентус 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Ювентус - 0.8.

Милан выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Ювентус выигрывает в 49%.

Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ювентус (во всех соревнованиях).

Sandro Tonali получил больше всего желтых карточек (5) в Милан. Juan Cuadrado получил 5 в Ювентус.

Милан забивает 1.8 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.2 гола против команды Милан (в среднем).

Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Милан иЮвентус, когда Милан играет дома, 1- 1. 9 игры закончились с этим результатом

Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Милан выигрывает первый тайм в 50% матчей, Ювентус выигрывает в 49% матчей.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Милан.

Zlatan Ibrahimovic лучший бомбардир Милан с 8 голами. Paulo Dybala забил 7 раз за Ювентус

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Ювентус - 3.

Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Милан's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.

Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 2, команда Ювентус выиграла 1, 2 ничьи.

Милан имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Милан забивает 1.61 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).

Милан выиграл последние 3 матчи в Серия А.

Милан забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Милан не забивает в 1 из их 11 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

За последние 36 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 12 раз, 12 сыграла в ничью и 12 победы команды Ювентус. Разница голов 48-47 в пользу команды Ювентус.

Ювентус не забивает в 0 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 74 встреч, команда Милан выиграла 19 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 100-80 в пользу команды Ювентус

Игры прошлого года: 1-3 (Милан дома) и 0-3 (Ювентус дома).

Вы знали, что Милан забил 23% голов между минутами 76-90?