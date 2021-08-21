Бернли - Ливерпуль онлайн трансляция матча

За последние 8 встреч когда команда Бернли играла дома, команда Бернли выиграла 2 раз, 0 сыграла в ничью и 6 победы команды Ливерпуль. Разница голов 16-5 в пользу команды Ливерпуль.

Во время последних 16 встреч, команда Бернли выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 32-11 в пользу команды Ливерпуль

Последняя домашняя победа Бернли над Ливерпуль была в 2016

Игры прошлого года: 0-3 (Бернли дома) и 0-1 (Ливерпуль дома).

Вы знали, что Бернли забил 25% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Бернли забил 6% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.

Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 31-45?

Бернли без побед в последних 11 играх.

Бернли сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Ливерпуль не проигрывает в последних 8 играх.

Бернли не забивает в 4 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ливерпуль не забивает в 1 из их 12 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Бернли в сезоне 1-6-2

Maxwel Cornet лучший бомбардир Бернли с 6 голами. Mohamed Salah забил 16 раз за Ливерпуль

Бернли выигрывает первый тайм в 20% матчей, Ливерпуль выигрывает в 48% матчей.

Бернли выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Ливерпуль выигрывает в 48%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).

Когда Бернли лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бернли% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Бернли проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бернли% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Бернли.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Бернли's.

У команды Бернли серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бернли (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Бернли выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 3, 1 ничьи.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Бернли.

Команда Бернли выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Бернли забивает 0.4 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.8 гола против команды Бернли (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Бернли и Ливерпуль - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бернли и Ливерпуль - 1.

Бернли забивает 0.9 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.56 гола, играя на выезде (в среднем).

Вы знали, что Бернли забил 29% голов между минутами 46-60? Это лучший процент в лиге.

Ливерпуль выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.