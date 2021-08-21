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Бернли - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 13 февраля 2022, 16:00 - Турф Муур
Главный судья: Аткинсон, Мартин
Рейтинг матча:
Бернли
Бернли
0 - 0
Обновить
9'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Бернли
29%
Ничья
29%
Ливерпуль
43%
П1: 8.02 Х: 3.64 П2: 1.54
П1: 7.50 Х: 3.25 П2: 1.44
П1: 8.02 Х: 3.64 П2: 1.54
П1: 8.02 Х: 3.64 П2: 1.54
П1: 7.77 Х: 3.70 П2: 1.53
Интересные факты
  • За последние 8 встреч когда команда Бернли играла дома, команда Бернли выиграла 2 раз, 0 сыграла в ничью и 6 победы команды Ливерпуль. Разница голов 16-5 в пользу команды Ливерпуль.
  • Во время последних 16 встреч, команда Бернли выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 32-11 в пользу команды Ливерпуль
  • Последняя домашняя победа Бернли над Ливерпуль была в 2016
  • Игры прошлого года: 0-3 (Бернли дома) и 0-1 (Ливерпуль дома).
  • Вы знали, что Бернли забил 25% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Бернли забил 6% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 31-45?
  • Бернли без побед в последних 11 играх.
  • Бернли сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 8 играх.
  • Бернли не забивает в 4 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ливерпуль не забивает в 1 из их 12 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Бернли в сезоне 1-6-2
  • Maxwel Cornet лучший бомбардир Бернли с 6 голами. Mohamed Salah забил 16 раз за Ливерпуль
  • Бернли выигрывает первый тайм в 20% матчей, Ливерпуль выигрывает в 48% матчей.
  • Бернли выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Ливерпуль выигрывает в 48%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).
  • Когда Бернли лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бернли% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Бернли проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бернли% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Бернли.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Бернли's.
  • У команды Бернли серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бернли (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Бернли выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Бернли.
  • Команда Бернли выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Бернли забивает 0.4 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.8 гола против команды Бернли (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бернли и Ливерпуль - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бернли и Ливерпуль - 1.
  • Бернли забивает 0.9 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.56 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вы знали, что Бернли забил 29% голов между минутами 46-60? Это лучший процент в лиге.
  • Ливерпуль выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Личные встречи
Бернли
2
Побед
13
Игр
9
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
21.08.2021 - 14:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Бернли
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 22:15 Бернли 0 - 3 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
21.01.2021 - 22:00 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Бернли
Чемпионат Англии 2021
11.07.2020 - 17:00 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Бернли
Последние матчи - Бернли
Чемпионат Англии 2021/2022
08.02.2022 - 22:00 Бернли 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
05.02.2022 - 20:00 Бернли 0 - 0 Завершен Уотфорд Н
Чемпионат Англии 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Арсенал 0 - 0 Завершен Бернли Н
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 14:30 Бернли 1 - 2 Завершен Хаддерсфилд Таун П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 16:00 Лидс Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли П
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
10.02.2022 - 21:45 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Лестер Сити В
Кубок Англии 2021/2022
06.02.2022 - 14:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Кардифф Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Кристал Пэлас 1 - 3 Завершен Ливерпуль В
Кубок английской лиги 2021/2022
20.01.2022 - 21:45 Арсенал 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.01.2022 - 16:00 Ливерпуль 3 - 0 Завершен Брентфорд В
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Новости команд
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Бернли
29%
Ничья
29%
Ливерпуль
43%
П1: 8.02 Х: 3.64 П2: 1.54
П1: 7.50 Х: 3.25 П2: 1.44
П1: 8.02 Х: 3.64 П2: 1.54
П1: 8.02 Х: 3.64 П2: 1.54
П1: 7.77 Х: 3.70 П2: 1.53
Составы команд
1
Попе, Ник
23
Эрик Питерс
6
Бенжамин Ангуа
5
Тарковски, Джэймс
14
Коннор Робертс
20
Корнет, Максвел
8
Джош Браунхилл
18
Вэствуд, Эшли
17
Аарон Леннон
19
Вегхорст, Воутер
19
Джей Родригес
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
32
Жоэль Матип
4
Вирджил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
14
Джордан Хендерсон
3
Фабиньо
8
Наби Кейта
11
Мохамед Салах
20
Роберто Фирмино
10
Садио Мане
Стартовый состав
  • 19
    Вегхорст, Воутер
    Нападающий
  • 19
    Джей Родригес
    Нападающий
  • 20
    Корнет, Максвел
    Нападающий
  • 8
    Джош Браунхилл
    Полузащитник
  • 18
    Вэствуд, Эшли
    Полузащитник
  • 17
    Аарон Леннон
    Полузащитник
  • 23
    Эрик Питерс
    Защитник
  • 6
    Бенжамин Ангуа
    Защитник
  • 5
    Тарковски, Джэймс
    Защитник
  • 14
    Коннор Робертс
    Защитник
  • 1
    Попе, Ник
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 20
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 13
    Хеннеси, Уэйн
    Вратарь
  • 26
    Филлип Бардсли
    Защитник
  • 2
    Мэттью Лоутон
    Защитник
  • 28
    Кевин Лонг
    Защитник
  • 22
    Коллинс, Натан
    Защитник
  • 16
    Стефенс, Дэйл
    Полузащитник
  • 4
    Джек Корк
    Полузащитник
  • 21
    Дуайт МакНил
    Нападающий
  • 10
    Эшли Барнс
    Нападающий
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 21
    Диого Жота
  • 23
    Луис Густаво Диас
  • 67
    Эллиотт, Харви
    Нападающий
Тренеры
  • Шон Дайч
  • Юрген Клопп
Трансляция
4'
Стенка между Салахом и Робертсоном метров так на 40 в длинную между двумя флангами завершилась слишком сильным ответным пасом защитника в штрафную.
2'
Корне ускорился по левому фланга, но в борьбе с Трентом упустил мяч в аут.
1'
Мечется мяч по второму этажу у центральной линии, и никто его не может укротить. Так на Терф Мур обычно и играют.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Инфо
Ливерпуль с 51 набранным баллом за 23 сыгранных матча идет вторым в АПЛ, а Бернли за свои 20 поединков набрал всего 14 очков, поэтому расположился на последней строчке.
Запасные: Келлехер, Конате, Цимикас, Тиаго, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Эллиот, Жота, Диас.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Кейта, Фабиньо, Хендерсон — Салах, Фирмино, Мане.
Запасные: Хеннесси, Лоутон, Коллинс, Бардсли, Лонг, Корк, Макнил, Стивенс, Барнс.
Бернли: Поуп — Робертс, Тарковски, Ми, Питерс — Леннон, Вествуд, Браунхилл, Корне — Родригес, Вегхорст.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Мартин Аткинсон (Лидс, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 25-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Терф Мур" (Бернли, Англия) сыграют Бернли и Ливерпуль.
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Анонс матча "Бернли" - "Ливерпуль" 13.02.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой "Бернли" (Бернли) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Турф Муур.

Дата проведения матча: 13.02.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Бернли" (Бернли) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда "Бернли" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и "Бернли" в предыдущем футбольном матче 21.08.2021 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Шон Дайч и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бернли" - "Ливерпуль" можно посмотреть 13.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Бернли" - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бернли" (Бернли)
Год основания "Бернли" (Бернли): 1882
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший матч команды "Бернли" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 08.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Лестер Сити - 10.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча "Бернли" - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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