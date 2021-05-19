Ливерпуль - Бернли онлайн трансляция матча

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 3 гол(а).

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Бернли.

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Бернли - 1.4.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Бернли.

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Бернли - 3.

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 3, команда Бернли выиграла 1, 1 ничьи.

Когда Бернли проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Бернли's.

Ливерпуль забивает 1.68 гола, играя дома, а Бернли забивает 1.12 гола, играя на выезде (в среднем).

Ливерпуль не проигрывает в последних 7 домашних матчах.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бернли (во всех соревнованиях).

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Бернли выигрывает в 22%.

Ливерпуль забивает 2.2 гола за матч против команды Бернли, а Бернли забивает 0.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Команда Бернли выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Когда Бернли лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 36% матчей, Бернли выигрывает в 22% матчей.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

За последние 7 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 4 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Бернли. Разница голов 14-6 в пользу команды Ливерпуль.

Во время последних 15 встреч, команда Ливерпуль выиграла 10 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Бернли выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 30-11 в пользу команды Ливерпуль