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Ливерпуль - Бернли онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 21 августа 2021, 14:30 - Энфилд
Главный судья: Майк Дин
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
1 - 0
Обновить
35'
Бернли
Бернли
Ход матча
18' Диого Жота
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
54%
Ничья
23%
Бернли
23%
П1: 1.14 Х: 9.36 П2: 22.00
П1: 1.62 Х: 3.10 П2: 6.00
П1: 1.14 Х: 9.36 П2: 22.00
П1: 1.12 Х: 10.00 П2: 25.00
П1: 1.65 Х: 3.40 П2: 6.80
Интересные факты
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 3 гол(а).
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Бернли.
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Бернли - 1.4.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Бернли.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Бернли - 3.
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 3, команда Бернли выиграла 1, 1 ничьи.
  • Когда Бернли проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Бернли's.
  • Ливерпуль забивает 1.68 гола, играя дома, а Бернли забивает 1.12 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бернли (во всех соревнованиях).
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Бернли выигрывает в 22%.
  • Ливерпуль забивает 2.2 гола за матч против команды Бернли, а Бернли забивает 0.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Команда Бернли выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Когда Бернли лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 36% матчей, Бернли выигрывает в 22% матчей.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • За последние 7 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 4 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Бернли. Разница голов 14-6 в пользу команды Ливерпуль.
  • Во время последних 15 встреч, команда Ливерпуль выиграла 10 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Бернли выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 30-11 в пользу команды Ливерпуль
  • Игры прошлого года: 0-1 (Ливерпуль дома) и 0-3 (Бернли дома).
Личные встречи
Ливерпуль
8
Побед
12
Игр
2
Побед
Бернли
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 22:15 Бернли 0 - 3 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
21.01.2021 - 22:00 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Бернли
Чемпионат Англии 2021
11.07.2020 - 17:00 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Бернли
Чемпионат Англии 2019/2020
31.08.2019 - 19:15 Бернли 0 - 3 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Норвич Сити 0 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 22:15 Бернли 0 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
16.05.2021 - 18:30 Вест Бромвич Альбион 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
13.05.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 4 Завершен Ливерпуль В
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Последние матчи - Бернли
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Бернли 1 - 2 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Шеффилд Юнайтед 1 - 0 Завершен Бернли П
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 22:15 Бернли 0 - 3 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2020/2021
15.05.2021 - 14:30 Бернли 0 - 4 Завершен Лидс Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
10.05.2021 - 22:00 Фулхэм 0 - 2 Завершен Бернли В
Показать больше
Новости команд
Главные события
ГООЛ! Диого Жота
18'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
54%
Ничья
23%
Бернли
23%
П1: 1.14 Х: 9.36 П2: 22.00
П1: 1.62 Х: 3.10 П2: 6.00
П1: 1.14 Х: 9.36 П2: 22.00
П1: 1.12 Х: 10.00 П2: 25.00
П1: 1.65 Х: 3.40 П2: 6.80
Составы команд
1
Алиссон
21
Константинос Цимикас
4
Вирджил ван Дейк
32
Жоэль Матип
66
Александер-Арнолд, Трент
8
Наби Кейта
14
Джордан Хендерсон
67
Эллиотт, Харви
10
Садио Мане
21
Диого Жота
11
Мохамед Салах
1
Попе, Ник
2
Мэттью Лоутон
5
Тарковски, Джэймс
6
Бенжамин Ангуа
3
Тэйлор, Чарли
7
Йохан Гудмундссон
8
Джош Браунхилл
4
Джек Корк
21
Дуайт МакНил
9
Крис Вуд
10
Эшли Барнс
Стартовый состав
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 21
    Диого Жота
    18
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
    26
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 67
    Эллиотт, Харви
    Нападающий
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 9
    Крис Вуд
    Нападающий
  • 10
    Эшли Барнс
    Нападающий
  • 7
    Йохан Гудмундссон
    Нападающий
  • 8
    Джош Браунхилл
    Полузащитник
  • 4
    Джек Корк
    Полузащитник
  • 21
    Дуайт МакНил
    Нападающий
  • 2
    Мэттью Лоутон
    Защитник
  • 5
    Тарковски, Джэймс
    Защитник
  • 6
    Бенжамин Ангуа
    Защитник
  • 3
    Тэйлор, Чарли
    Защитник
  • 1
    Попе, Ник
    Вратарь
Запасные игроки
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 17
    Кертис Джонс
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 20
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 10
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 19
    Джей Родригес
    Нападающий
  • 38
    Richardson, Lewis
    Полузащитник
  • 23
    Эрик Питерс
    Защитник
  • 25
    Уилл Норрис
    Вратарь
  • 13
    Хеннеси, Уэйн
    Вратарь
  • 39
    Dodgson, Owen
    Защитник
  • 22
    Коллинс, Натан
    Защитник
  • 26
    Филлип Бардсли
    Защитник
  • 37
    Thomas, Bobby
    Защитник
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Шон Дайч
Статистика матча
4
Штрафные
3
2
Фолы
3
3
Удары мимо
1
Офсайды
1
66%
Владение мячом
34%
2
Блокировано ударов
2
Угловые
1
2
Удары в створ
2
2
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
31'
Александер-Арнольд (Ліверпуль) закинув м'яч вперед на Мане, а сенегалець, ледь дотягнувшись, пробив зоною, яку захищає щиток вище воріт.
30'
Аліссон (Ліверпуль) змусив "Енфілд" голосно "охнути"! Голкіпер господарів на замасі прибрав ссуперника у небезпечній ситуації.
26'
Офсайд
Салах подвоює перевагу "мерсісайдців"! Мохамед в дотик перевів пас від Елліота у кут воріт Поупа. Щоправда, єгиптянин трохи заліз у офсайд. Гол скасований після перегляду VAR.
22'
Уголовой
Ван Дейк (Ліверпуль) головою пробив вище воріт після навісу Цімікаса від кутового прапорця.
22'
А тепер відповідає Поуп (Бернлі), відбивши постріл від Салаха після контратаки "мерсісайдців".
20'
Аліссон парирував удар від Браунхілла (Бернлі) з лівої частини штрафного майданчика, перевівши м'яч на кутовий.
18'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Діогу Жота відкриває рахунок! Португалець головою замкнув навіс з лівого флангу від Цімікаса.
13'
Уголовой
Браунхілл головою виніс подачу Александра-Арнольда (Ліверпуль) від кутового прапорця.
9'
Гудмунссон (Бернлі) у боротьбі без м'яча з Цімікасом на останньому рубежі впав і тримається за обличчя, проте арбітр не фіксує фол.
7'
18-річного Елліота (Ліверпуль) уже вдруге жорстко зустрічають суперники. З поверненням до основного складу в АПЛ, Гарві!
4'
Александер-Арнольд (Ліверпуль) виніс м'яч зі стрічки воріт, проте перед тим Вуд (Бернлі) потрапив у положення поза грою.
3'
Жота (Ліверпуль) головою пробив ліворуч від воріт після навісу Александра-Арнольда зі стандарту.
2'
Простріл у штафний майданчик господарів - Аліссон забрав до рук.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Переповнений "Енфілд"! Як ми цього давно не бачили!
Стали відомі склади команд:
"Ліверпуль": Аліссон - Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Цімікас - Елліотт, Хендерсон, Кейта - Салах, Жота, Мане.
Запасні господарів: Адріан, Келлехер, Тьяго, Гомес, Джонс, Конате, Мінаміно, Робертсон, Фірміно.
"Бернлі": Поуп - Лоутон, Тарновський, Мі, Тейлор - Гудмунссон, Браунхілл, Корк, Макніл - Вуд, Барнс.
Запасні гостей: Норріс, Хеннессі, Догсон, Бардслі, Коллінз, Пітерс, Річардсон, Родрігес, Томас.
Вітаємо всіх любителів англійського чемпіонату! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу другого туру чемпіонату Англії між "Ліверпулем" та "Бернлі".
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Анонс матча "Ливерпуль" - "Бернли" 21.08.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Бернли" (Бернли) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 21.08.2021
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Бернли" (Бернли):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда "Бернли" осталась с поражением. Столкновение "Бернли" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 19.05.2021 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Шон Дайч разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - "Бернли" можно посмотреть 21.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Бернли", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Норвич Сити - 14.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Бернли" (Бернли)
Год основания "Бернли" (Бернли): 1882
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший поединок команды "Бернли" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 14.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брайтон энд Хоув Альбион.

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