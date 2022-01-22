Динамо - Расинг Унион онлайн трансляция матча

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Расинг Унион (Люксембург) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 22.01.2022
Время начала матча: 18:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Атлетико Пульпиленьо - 21.01.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.
Название: Расинг Унион (Люксембург)
Год основания Расинг Унион (Люксембург): 2005
Страна: Люксембург
Прошедший поединок команды Расинг Унион был сыгран против "Брейдаблик" - 15.07.2021, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды "Брейдаблик".
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