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Динамо - Расинг Унион онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 22 января 2022, 18:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
3 - 0
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перерыв
Расинг Унион
Люксембург
Ход матча
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
38%
Ничья
31%
Расинг Унион
31%
Прогноз на матч
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
21.01.2022 - 19:00 Динамо 4 - 0 Завершен Атлетико Пульпиленьо В
Премьер-лига 2021/2022
12.12.2021 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря Н
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Бенфика 2 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
04.12.2021 - 14:00 Верес 0 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен Динамо В
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Последние матчи - Расинг Унион
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
38%
Ничья
31%
Расинг Унион
31%
Трансляция
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Выстрел от Мерша с отскока из зоны перед чужой штрафной отправил мяч высоко над воротами.
44'
Угловой под конец тайма заработали соперники киевлян на левом фланге.
41'
Динамо продолжает удерживать мяч в контроле у центральной линии.
39'
Подача с правого фланга от Амири была перехвачена Бущаном.
37'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шапаренко вывел команду в контратаку со своей половины, после чего нашел Цыганкова на левом фланге, а Виктор затем пробил из-под защитника!
35'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подачу с правого фланга штрафной от Гармаша ударом головой завершил Вербич в падении, а голкипер не совладал с мячом.
33'
Динамо уверенно останавливает атаки соперников у центральной линии.
31'
Неудачной передачей на ход попытались разогнать в контратаку Мабелла.
29'
Опасный момент
Вербич в центре штрафной завершал передачу с левого фланга от Кулача, но пробил в руки голкиперу.
27'
Удар от Сидорчука с левого фланга штрафной отправил мяч над воротами.
25'
Фол против Конте на левом фланге атаки от Вербича.
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шапаренко удержал мяч в борьбе с соперником на левом фланге атаки, после чего сыграл на ход Кулачу в штрафную, а Владислав пробил в дальний в касание!
19'
Кендзера утащил на футболку Мабелла во время контратаки соперников.
18'
Скендерович сбил у левого фланга своей штрафной Вербича.
16'
Попытка дальнего удара с правого фланга от Цыганкова прошла мимо дальней штанги.
14'
Динамо не отпускает соперников с их половины поля прессингом.
12'
Ударом в сетку за воротами завершил Гармаш передачу с правого фланга от Кендзеры.
10'
Инфо
Начало поливать с неба. Поле будет тяжелым.
8'
Прострел Кендзеры с правого фланга на Цыганкова в центр перевел на угловой защитник.
6'
Фол от Кулача на правом фанге атаки против Накаче.
4'
Неудачный перевод на ход Кендзеры на правый фланг атаки.
2'
Уголовой
Подача углового с правого фланга от Цыганкова был вынесен из штрафной.
1'
Динамо начало с бодрого прессинга на чужой половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Инфо
Отметим, что накануне Динамо разгромило скромный Атлетико Пульпиленьо из Четвертого дивизиона Испании со счетом 4:0.
Расинг Унион: Руффьер — Мерш, Скендерович, Конте — Амири, Симон, Бентеббаль, Покар, Накаче — Дембеле, Мабелла.
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Боль, Шабанов, Вивчаренко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Гармаш, Вербич — Кулач.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка товарищеского матча. На поле стадиона "Пинатар Арена" (Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания) сыграют Динамо Киев и люксембургский Расинг Унион.
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Анонс матча Динамо - Расинг Унион 22.01.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Расинг Унион (Люксембург) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 22.01.2022
Время начала матча: 18:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Расинг Унион можно посмотреть 22.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Расинг Унион, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Атлетико Пульпиленьо - 21.01.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Расинг Унион (Люксембург)
Год основания Расинг Унион (Люксембург): 2005
Страна: Люксембург

Прошедший поединок команды Расинг Унион был сыгран против "Брейдаблик" - 15.07.2021, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды "Брейдаблик".

Следите за результатами матча Динамо - Расинг Унион онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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