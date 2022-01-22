Динамо - Расинг. Анонс и прогноз на товарищеский матч

"Динамо" (Киев, Украина) - "Расинг Унион" (Люксембург)

Контрольный матч

22 января. Испания. Начало в 18:00

Трансляция - "Динамо Киев ТВ" и Youtube-канал "Динамо"

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Динамо"

Мирча Луческу не стал затягивать с возможностью проводить спарринги и уже через сутки после первой игры команды на сборах в Испании его подопечные снова выйдут на поле. Вчера в соперниках у действующего чемпиона был скромный испанский клуб "Атлетико Пульпиленьо", который "бело-синие" обыграли 4:0. Говорить, была победа простой или нет, смысла нет, ведь это просто товарищеский матч на старте сборов. Естественно, киевляне были не в лучших кондициях, да и в целом футбол больше напоминал двусторонку без особого настроя на результат.

К слову, о результате. Его сделали только в заключительные полчаса, когда наконец-то удалось создать что-то у чужих ворот. После первого гола от Цыганкова "Атлетико" развалился и позволил забить в свои ворота ещё трижды: де Пена, снова Цыганков и Буяльский. Все знакомые фамилии, не правда ли? Супряга и Кулач на этот раз занимали место в атаке, голами не запомнились, но второй из них сделал две результативные передачи.

Но главная боль в прямом и переносном смысле, связанная с дебютным контрольным матчем, должна быть за Владислава Дубинчака, который получил повреждение и попросил замену до перерыва. Информация о степени тяжести травмы ещё не поступала.

Всего на сбор в Испанию Мирча Луческу взял 29 игроков (уже минус Леднев, который упорхнул в Венгрию). Можно было бы гадать на кофейной гуще, кто же сегодня сыграет за "динамовцев", если бы вчера один состав получил игровую практику хотя бы на протяжении часа матча. Так же, румынский наставник в перерыве ротировал состав, поэтому почти все получили одинаковую нагрузку. Из тех, кто не играл вчера и вполне может выйти сегодня, - Бущан, Андриевский, Витиньо и Волошин.

"Расинг Унион"

Ближайший соперник "Динамо" представляет Люксембург и в текущем чемпионате ведёт борьбу за места в еврокубках. Ситуация в таблице для "Расинга" была бы намного лучше, если бы не три поражения в трёх лобовых играх против прямых конкурентов в конце первого круга. Сейчас местный чемпионат взял паузу и вернётся в начале февраля.

В нынешнем сезоне "Расинг" помимо чемпионата участвовал также в Лиге конференций, но задержаться там получилось всего на одну стадию: в первом раунде отбора люксембуржцы по сумме двух встреч уступили исландскому "Брейдаблику" 2:4.

Для люксембуржского коллектива это будет премьерный поединок на текущих испанских сборах. Если верить клубному фейсбуку, то команда собралась 4 января и до сегодня провела только один спарринг, уступив клубу немецкой Региональной лиги, "Эльферсбергу", 1:3.

Прогноз

Это классический товарищеский матч на старте сбора, поэтому требовать результата или игры от "динамовцев" бессмысленно. Тем не менее, достаточно высока вероятность, что мы снова увидим результативный футбол благодаря лидерам киевлян. Из номинальных нападающих чуть выше вера в Кулача, который пока ведёт 2:0 по результативным действиям над Супрягой (голы или результативные передачи) на нынешнем сборе.

Ставка: тотал больше 2.5