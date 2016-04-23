Кривбасс - Десна онлайн трансляция матча

Анонс матча Кривбасс - Десна 20.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 20.02.2022

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Кривбасс (Кривой Рог) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Кривбасс и Десна в предыдущем футбольном матче 23.04.2016 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)

Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Страна: Украина

Тренер: Александр Бабич



Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против Ингулец - 16.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Ингулец.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Торпедо - 17.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

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