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Кривбасс - Десна онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 20 февраля 2022, 17:00
Рейтинг матча:
Кривбасс
Кривой Рог
0 - 2
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90'+3
Десна
Чернигов
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
38%
Ничья
31%
Десна
31%
Личные встречи
Кривбасс
0
Побед
5
Игр
1
Побед
Десна
Первая лига 2015/2016
23.04.2016 - 16:00 Кривбасс 0 - 0 Завершен Десна
Первая лига 2015/2016
12.09.2015 - 17:00 Десна 1 - 1 Завершен Кривбасс
Первая лига 2014/2015
21.03.2015 - 14:00 Десна 0 - 0 Завершен Кривбасс
Первая лига 2014/2015
10.08.2014 - 18:00 Кривбасс 0 - 0 Завершен Десна
Последние матчи - Кривбасс
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 16:05 Ингулец 1 - 0 Завершен Кривбасс П
Первая лига 2021/2022
28.11.2021 - 15:30 Кривбасс 1 - 1 Завершен Агробизнес Н
Первая лига 2021/2022
21.11.2021 - 17:45 Кремень 0 - 5 Завершен Кривбасс В
Первая лига 2021/2022
14.11.2021 - 13:15 Кривбасс 0 - 0 Завершен Горняк-Спорт Н
Первая лига 2021/2022
05.11.2021 - 17:30 Нива 1 - 2 Завершен Кривбасс В
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Последние матчи - Десна
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
17.02.2022 - 18:00 Десна 2 - 0 Завершен Торпедо В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
14.02.2022 - 18:00 Десна 1 - 2 Завершен Вележ П
Премьер-лига 2021/2022
10.12.2021 - 19:30 Ингулец 2 - 1 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
05.12.2021 - 19:30 Десна 3 - 3 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Черноморец 0 - 1 Завершен Десна В
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
38%
Ничья
31%
Десна
31%
Трансляция
88'
Желтая карточка
Кто-то из игроков Десны сорвал контру и получил желтую. В принципе, не так уж и важно, кто.
84'
Опасный момент
Ох, повезло Кривбассу! После рикошета мяч с тукнулся о штангу и улетел за лицевую! Повезло криворожцам!
83'
Замена
У Десны замены – ушли Шевцов, Демьяненко и Волошин, вышли Пусь, Шейко и Юрченко.
80'
Спокойно все, катают в центре поля команды.
76'
Уголовой
Три угловых подряд подала Десна – не без проблем, но Кривбасс отбился.
73'
Опасный момент
А вот момент для Кривбасса! После навеса с фланга мяч все-таки прискакал к Семенихину, но тот метров с 12-ти дал с хорошей позиции мимо!
72'
Десна тоже никуда не спешит уже. Масалов отдал вот пас в никуда. Или это партнер не понял и не пошел в зону.
68'
Ничего особо интересного на поле не происходит. Скорости нет, возня в центре поля.
65'
Уголовой
Угловой для Десны – неопасный пошел навес.
61'
Замена
И пара замен у Десны – Велич вместо Безбородько, и Сафронов вышел.
60'
Замена
Ого, полная замена состава у Кривбасса, только Сарнавский остался. Вышли Ефименко, Семенихин, Балан, Рябов, Горват, Миколашин, Полунский, Малиновский, Пятов, Илич.
58'
Опасный момент
Ах! Вырезали на Волошина, который подключился к атаке, тот начал обыгрывать Сарнавского, но не смог!
57'
Безбородько пробил метров с 25-ти, но после рикошета мяч прилетел в руки Сарнавскому.
54'
Желтая карточка
Семенов подцепил Арвеладзе – получил желтую.
53'
Контру 5 в 3 разогнала Десна, но Шевцов пожадничал, потянул на себя, пробил, но его удар был заблокирован.
51'
Многовато борьбы в данный момент. Возня в центре поля.
48'
Уголовой
Угловой для Десны – ничего интересного черниговцы из этого стандарта не выжали.
46'
Замена
Мысак вместо Литовки вышел на второй тайм у Десны.
46'
Свисток
Начался второй тайм!
Пока что Десна явно получше Кривбасса смотрится. Черниговцы забили два гола и к тому же не реализовали пенальти. У Кривбасса впереди пока что нет почти ничего. Пару интересных подходов в зачет не идут. Десна ведет игру.
45+1'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв. 2:0 в пользу Десны после первого тайма!
45'
Незабитый пенальти
Но Сарнавский тянет удар Волошина!
44'
Желтая карточка
Вот так! Семенов сыграл рукой в сове штрафной – пенальти для Десны и желтая игроку!
42'
После углового Цымбалюк вторым темпом принял, развернулся и пробил. Дает Кривбасс принимать и обрабатывать соперникам.
41'
Дебелко с фланга сместился и пробил – мимо рамы.
39'
Опасный момент
Эх! Еще навес с фланга, но Приходько очень уж неточно головой пробил… Еще один подход Кривбасса!
37'
Опасный момент
А вот неплохой момент для Кривбасса, почти опасный! После навеса с фланга Дебелко подрезал головой, но чуть мимо дальней штанги пошло.
35'
Кривбасс сходил в атаку – после прохода флангом пошел навес, но без последствий.
33'
Уголовой
Угловой для Десны, и снова он завершился ударом, правда сейчас неточным.
30'
Гоооол!!!
Гооол! Десна! После заброса Безбородько оторвался от защитника, и не сближаясь с Сарнавским на силу дал под перекладину! 2:0 для Десны!
28'
Опасный момент
Хорош! Волошин сместился с фланга в центр и пробил метров с 20-ти! Сарнавский кулаками сейвит!
27'
Офсайд
Безбородько залез в офсайд.
26'
Безбородько метров с 20-ти дал мимо ворот. Получше Десна сейчас выглядит.
24'
Опасный момент
Ох, и снова удар от Десны после углового – хорошо, что Сарнавский в нужном месте оказался!
22'
Гоооол!!!
Гооол! Десна! После навеса с углового Селин при попустительстве защитников аккуратно головой скидывает мяч в ворота! 1:0 для Десны!
19'
Щедрый фолит в центре поля. Локтями зацепил соперника.
17'
Опасный момент
На Шевцова прошел разрезающий пас! Форвард Десны почти вывалился один на один, но упал после контакта с защитником. Очень было похоже на фол, но судья пенальти не дает!
15'
После прохода по флангу навес от Десны – прямо в руки Сарнавскому.
14'
Желтая карточка
Хобленко желтая за отмашку.
12'
А на трибунах делегация Днепра-1. Наблюдают за Десной, с которой днепрянам открывать весеннюю часть сезона в УПЛ.
11'
Щедрый пробил метров с 20-ти – прямо в руки Литовке. Тем не менее, первый удар в матче.
10'
Караблин пошел в обыгрыш на фланге – не смог обыграть защитника Десны.
9'
Кривбасс больше владеет мячом, но пока что без моментов –вот очередной неточный пас на обострение.
7'
А вот стандарт для Десны -= тоже штрафной на фланге и тоже безуспешный навес.
5'
Фол на фланге от Десны, пошел навес от криворожцев, но без обострений.
3'
Кривбасс пока что катет мяч на своей половине. Десна ингода включается в прессинг, но безуспешно.
1'
Свисток
Матч начался, Кривбасс развел с центра поля.
Выходят команды на поле.
Инфо
Стартовый состав Кривбасса: Сарнавский, Татарков, Семенов, Бухал, Мостовой, Яровой, Приходько, Кораблин, Хобленко, Щедрый, Дебелко
Инфо
Стартовый состав Десны: Литовка, Жук, Цымбалюк, Селин, Масалов, Домбровский, Арвеладзе, Демяненко, Волошин, Шевцов, Безбородько.
Поединок начнется в 17:00.
Добрый вечер всем любителям футбола. Часть украинских клубов все еще продолжают свои турецкие сборы, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча Кривбасс – Десна.
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Анонс матча Кривбасс - Десна 20.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 20.02.2022
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Кривбасс (Кривой Рог) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Кривбасс и Десна в предыдущем футбольном матче 23.04.2016 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против Ингулец - 16.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Ингулец.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Торпедо - 17.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча Кривбасс - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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