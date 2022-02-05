РБ Лейпциг - Бавария онлайн трансляция матча

Анонс матча "РБ Лейпциг" - "Бавария" 30.07.2022, Суперкубок Германии

Матч между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Германии 2022, матч состоится на стадионе Ред Булл Арена.

Дата проведения матча: 30.07.2022

Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда "РБ Лейпциг" осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и "РБ Лейпциг" в предыдущем футбольном матче 05.02.2022 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)

Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009

Страна: Германия

Тренер: Доменико Тедеско



Прошедший матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Фрайбург - 21.05.2022, в рамках чемпионата Кубок Германии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)

Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900

Страна: Германия

Тренер: Юлиан Нагельсманн



Прошедший поединок команды "Бавария" был сыгран против Вольфсбург - 14.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился ничьей.

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