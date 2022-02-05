  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. РБ Лейпциг - Бавария Смотреть онлайн
В тренде

РБ Лейпциг - Бавария онлайн трансляция матча

Суперкубок Германии - 30 июля 2022, 21:30 - Ред Булл Арена
Рейтинг матча:
РБ Лейпциг
Лейпциг
До начала
00 : 00 : 00
Бавария
Мюнхен
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
29%
Ничья
29%
Бавария
43%
П1: 3.52 Х: 2.91 П2: 2.23
П1: 3.40 Х: 2.88 П2: 2.10
П1: 3.52 Х: 2.91 П2: 2.23
П1: 3.52 Х: 2.91 П2: 2.23
П1: 3.60 Х: 3.00 П2: 2.18
Интересные факты
  • За последние 7 встреч когда команда РБ Лейпциг играла дома, команда РБ Лейпциг выиграла 1 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды Бавария Мюнхен. Разница голов 13-9 в пользу команды Бавария Мюнхен.
  • Во время последних 14 встреч, команда РБ Лейпциг выиграла 1 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Бавария Мюнхен выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 28-14 в пользу команды Бавария Мюнхен
  • РБ Лейпциг без побед над Бавария Мюнхен в последних 3 играх.
  • Бавария Мюнхен пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • РБ Лейпциг выигрывает первый тайм в 41% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 56% матчей.
  • РБ Лейпциг выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 56%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 1 гол(а).
  • Когда РБ Лейпциг лидирует 1-0 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда РБ Лейпциг проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды РБ Лейпциг в "Суперкубок" лучше, чем у команды Бавария Мюнхен.
  • РБ Лейпциг's performance of the last 5 matches is better than Бавария Мюнхен's.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды РБ Лейпциг (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда РБ Лейпциг выиграла 0, команда Бавария Мюнхен выиграла 3, 2 ничьи.
  • РБ Лейпциг забивает 1.2 гола за матч против команды Бавария Мюнхен, а Бавария Мюнхен забивает 2.2 гола против команды РБ Лейпциг (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами РБ Лейпциг и Бавария Мюнхен - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между РБ Лейпциг и Бавария Мюнхен - 1.8.
  • РБ Лейпциг забивает 2.14 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 3.08 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
Личные встречи
РБ Лейпциг
1
Побед
13
Игр
8
Побед
Бавария
Чемпионат Германии 2021/2022
05.02.2022 - 19:30 Бавария 3 - 2 Завершен РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2021/2022
11.09.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 1 - 4 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 0 - 1 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2019/2020
05.12.2020 - 19:30 Бавария 3 - 3 Завершен РБ Лейпциг
Последние матчи - РБ Лейпциг
Кубок Германии 2021/2022
21.05.2022 - 21:00 Фрайбург 1 - 1 Завершен РБ Лейпциг Н
Чемпионат Германии 2021/2022
14.05.2022 - 16:30 Арминия 1 - 1 Завершен РБ Лейпциг Н
Чемпионат Германии 2021/2022
08.05.2022 - 20:30 РБ Лейпциг 4 - 0 Завершен Аугсбург В
Лига Европы 2021/2022
05.05.2022 - 22:00 Рейнджерс 3 - 1 Завершен РБ Лейпциг П
Чемпионат Германии 2021/2022
02.05.2022 - 21:30 Боруссия 3 - 1 Завершен РБ Лейпциг П
Показать больше
Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021/2022
14.05.2022 - 16:30 Вольфсбург 2 - 2 Завершен Бавария Н
Чемпионат Германии 2021/2022
08.05.2022 - 18:30 Бавария 2 - 2 Завершен Штутгарт Н
Чемпионат Германии 2021/2022
30.04.2022 - 16:30 Майнц 3 - 1 Завершен Бавария П
Чемпионат Германии 2021/2022
23.04.2022 - 19:30 Бавария 3 - 1 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2021/2022
17.04.2022 - 16:30 Арминия 0 - 3 Завершен Бавария В
Показать больше
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
29%
Ничья
29%
Бавария
43%
П1: 3.52 Х: 2.91 П2: 2.23
П1: 3.40 Х: 2.88 П2: 2.10
П1: 3.52 Х: 2.91 П2: 2.23
П1: 3.52 Х: 2.91 П2: 2.23
П1: 3.60 Х: 3.00 П2: 2.18
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Последние матчи
Завершен 17:00 - Сегодня Сент-Джонстон Сент-Джонстон 0 Хайберниан Хайберниан 0 Завершен 17:00 - Сегодня Уиком Уондерерс Уиком Уондерерс 3 Бертон Альбион Бертон Альбион 0 Завершен 17:00 - Сегодня Хартс Хартс 2 Росс Каунти Росс Каунти 1 Завершен 17:00 - Сегодня Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 3 Портсмут Портсмут 3 Завершен 17:00 - Сегодня Морекамбе Морекамбе 0 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча "РБ Лейпциг" - "Бавария" 30.07.2022, Суперкубок Германии

Матч между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Германии 2022, матч состоится на стадионе Ред Булл Арена.

Дата проведения матча: 30.07.2022
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда "РБ Лейпциг" осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и "РБ Лейпциг" в предыдущем футбольном матче 05.02.2022 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Бавария" можно посмотреть 30.07.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Суперкубок Германии. Текстовую трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Бавария", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Доменико Тедеско

Прошедший матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Фрайбург - 21.05.2022, в рамках чемпионата Кубок Германии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Прошедший поединок команды "Бавария" был сыгран против Вольфсбург - 14.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "РБ Лейпциг" - "Бавария" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Суперкубок Германии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен