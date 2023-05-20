Бавария - РБ Лейпциг онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Бавария Мюнхен и РБ Лейпциг 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.

За последние 7 встреч когда команда Бавария Мюнхен играла дома, команда Бавария Мюнхен выиграла 4 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды РБ Лейпциг. Разница голов 13-8 в пользу команды Бавария Мюнхен.

Во время последних 17 встреч, команда Бавария Мюнхен выиграла 9 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда РБ Лейпциг выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 35-21 в пользу команды Бавария Мюнхен

Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.

РБ Лейпциг не пропускает в 3 матчах подряд.

Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 64% матчей, РБ Лейпциг выигрывает в 50% матчей.

Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 64% случаев, РБ Лейпциг выигрывает в 50%.

Победителем прошлой встречи была команда РБ Лейпциг.

В их последнюю встречу команда РБ Лейпциг победила в 2 гол(а).

Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда РБ Лейпциг лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.

Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда РБ Лейпциг проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.

Недавнее выступление команды РБ Лейпциг в "Суперкубок" лучше, чем у команды Бавария Мюнхен.

Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than РБ Лейпциг's.

Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды РБ Лейпциг (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 3, команда РБ Лейпциг выиграла 1, 1 ничьи.

Бавария Мюнхен забивает 2.8 гола за матч против команды РБ Лейпциг, а РБ Лейпциг забивает 2 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и РБ Лейпциг - 4.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бавария Мюнхен и РБ Лейпциг - 1.8.

Бавария Мюнхен забивает 2.93 гола, играя дома, а РБ Лейпциг забивает 1.96 гола, играя на выезде (в среднем).