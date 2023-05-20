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Бавария - РБ Лейпциг онлайн трансляция матча

Суперкубок Германии - 12 августа 2023, 21:45 - Альянц Арена . Трансляция: Setanta Sports
Главный судья: Данкерт, Бастиан
Рейтинг матча:
Бавария
Мюнхен
0 - 2
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перерыв
РБ Лейпциг
Лейпциг
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Ход матча
3' Ольмо Карвахаль, Даниэль 13' Бенжамен Павар 34' Упамекано, Дайот 44' Ольмо Карвахаль, Даниэль
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
34%
Ничья
34%
РБ Лейпциг
31%
П1: 4.75 Х: 2.90 П2: 1.88
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Бавария Мюнхен и РБ Лейпциг 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 7 встреч когда команда Бавария Мюнхен играла дома, команда Бавария Мюнхен выиграла 4 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды РБ Лейпциг. Разница голов 13-8 в пользу команды Бавария Мюнхен.
  • Во время последних 17 встреч, команда Бавария Мюнхен выиграла 9 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда РБ Лейпциг выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 35-21 в пользу команды Бавария Мюнхен
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • РБ Лейпциг не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 64% матчей, РБ Лейпциг выигрывает в 50% матчей.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 64% случаев, РБ Лейпциг выигрывает в 50%.
  • Победителем прошлой встречи была команда РБ Лейпциг.
  • В их последнюю встречу команда РБ Лейпциг победила в 2 гол(а).
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда РБ Лейпциг лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда РБ Лейпциг проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды РБ Лейпциг в "Суперкубок" лучше, чем у команды Бавария Мюнхен.
  • Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than РБ Лейпциг's.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды РБ Лейпциг (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 3, команда РБ Лейпциг выиграла 1, 1 ничьи.
  • Бавария Мюнхен забивает 2.8 гола за матч против команды РБ Лейпциг, а РБ Лейпциг забивает 2 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и РБ Лейпциг - 4.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бавария Мюнхен и РБ Лейпциг - 1.8.
  • Бавария Мюнхен забивает 2.93 гола, играя дома, а РБ Лейпциг забивает 1.96 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 3 матчей.
Личные встречи
Бавария
9
Побед
16
Игр
2
Побед
РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2022/2023
20.05.2023 - 19:30 Бавария 1 - 3 Завершен РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2022/2023
20.01.2023 - 21:30 РБ Лейпциг 1 - 1 Завершен Бавария
Суперкубок Германии 2022
30.07.2022 - 21:30 РБ Лейпциг 3 - 5 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2021/2022
05.02.2022 - 19:30 Бавария 3 - 2 Завершен РБ Лейпциг
Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2022/2023
27.05.2023 - 16:30 Кёльн 1 - 2 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2022/2023
20.05.2023 - 19:30 Бавария 1 - 3 Завершен РБ Лейпциг П
Чемпионат Германии 2022/2023
13.05.2023 - 16:30 Бавария 6 - 0 Завершен Шальке В
Чемпионат Германии 2022/2023
06.05.2023 - 19:30 Вердер 1 - 2 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2022/2023
30.04.2023 - 16:30 Бавария 2 - 0 Завершен Герта В
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Последние матчи - РБ Лейпциг
Кубок Германии 2022/2023
03.06.2023 - 21:06 РБ Лейпциг 2 - 0 Завершен Айнтрахт В
Чемпионат Германии 2022/2023
27.05.2023 - 16:30 РБ Лейпциг 4 - 2 Завершен Шальке В
Чемпионат Германии 2022/2023
20.05.2023 - 19:30 Бавария 1 - 3 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Германии 2022/2023
14.05.2023 - 18:30 РБ Лейпциг 2 - 1 Завершен Вердер В
Чемпионат Германии 2022/2023
06.05.2023 - 16:30 Фрайбург 0 - 1 Завершен РБ Лейпциг В
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Главные события
44'
Ольмо Карвахаль, Даниэль ГООЛ!
Упамекано, Дайот
34'
Бенжамен Павар
13'
3'
Ольмо Карвахаль, Даниэль ГООЛ!
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
34%
Ничья
34%
РБ Лейпциг
31%
П1: 4.75 Х: 2.90 П2: 1.88
Составы команд
26
Свен Ульрайх
19
Дэвис, Альфонсо
4
Маттейс де Лигт
2
Упамекано, Дайот
5
Бенжамен Павар
27
Конрад Лаймер
6
Киммих, Йосуа
7
Гнабри, Серже
42
Musiala, Jamal
10
Лерой Сане
39
Tel, Mathys
21
Бласвич, Янис Джонатан
39
Бенджамин Хенрихс
2
Мохамед Симакан
4
Уилли Орбан
22
Дэвид Раум
20
Simons, Xavi
24
Ксавер Шлагер
44
Кевин Кампль
7
Ольмо Карвахаль, Даниэль
11
Тимо Вернер
17
Опенда, Лоис
Стартовый состав
  • 39
    Tel, Mathys
    Нападающий
  • 7
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
  • 10
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 19
    Дэвис, Альфонсо
    Полузащитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 2
    Упамекано, Дайот
    Защитник
    34
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
    13
  • 26
    Свен Ульрайх
    Вратарь
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 17
    Опенда, Лоис
    Нападающий
  • 20
    Simons, Xavi
    Полузащитник
  • 24
    Ксавер Шлагер
    Полузащитник
  • 44
    Кевин Кампль
    Полузащитник
  • 7
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
    44 3
  • 39
    Бенджамин Хенрихс
    Полузащитник
  • 2
    Мохамед Симакан
  • 4
    Уилли Орбан
  • 22
    Дэвид Раум
  • 21
    Бласвич, Янис Джонатан
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Марко Росе
Статистика матча
70%
Владение мячом
30%
2
Удары в створ
3
6
Штрафные
9
5
Угловые
3
1
Сейвы
2
9
Фолы
6
2
ЖК
2
Удары мимо
1
1
Блокировано ударов
1
LIVE
Трансляция матча "Бавария" - "РБ Лейпциг"
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В эфире
Setanta Sports
Трансляция
Провальный первый тайм для Баварии. Не воспользовались несколькими отличными моментами, ещё и сами пропустили всё, что можно. Тем не менее, отдавать победу Лейпцигу пока слишком рано.
45+4'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлено три минуты.
44'
Гоооол!!!
Удваивает преимущество Лейпциг! Быстро разыграли штрафной, а дальше Ольмо сотворил шедевр. Одним финтом развернул двоих защитников и послал мяч между ног Ульрайху. Не без везения, но гол невероятно красивый.
41'
Всё в порядке с нидерландцем, он уже вернулся в игру.
39'
Симонс получил болезненный удар по голове в стыке с Паваром. Медики уже на поле.
34'
Желтая карточка
Упамекано с фолом остановил рывок Вернера к воротам.
32'
Как же Сане сейчас отработал в защите. Вернер уже думал о том, как переиграть Ульрайха, когда из-за спины выскочила десятка Баварии и оттеснила его от мяча.
28'
Опасный момент
«Быкам» продолжает везти. Плохая подача Сане со штрафного едва не вылилась в забитый мяч из-за неуклюжих действий Симакана, но штанга спасла.
24'
Опасный момент
Тель снова не забивает. Гнабри всё сделал для партнёра, выложил мяч под удар, но молодой француз пробил над перекладиной.
23'
В очередной раз вскрыли оборону соперника хозяева, но последний пас от Сане оказался неточным. Не было шансов дотянуться у Гнабри.
16'
Опасный момент
Ещё один момент упускают мюнхенцы! Тель выскочил один на один, но не переиграл Блазвиха. По удару есть вопросы, прямо по центру пошёл мяч.
13'
Желтая карточка
Павар в подкате срубил Ольмо, который разгонял контратаку.
10'
Опасный момент
Гнабри имел отличную возможность, чтобы сравнять счёт. Киммих филигранным пасом вывел его на удар, но Серж пробил прямо в голкипера.
9'
Бавария полностью забрала мяч под свой контроль. Пока что Лейпцигу удаётся противостоять позиционным атакам соперника.
3'
Гоооол!!!
Лейпциг открывает счёт! С подачей Раума со штрафного защитники справились, а вот добивание Ольмо оказалось результативным.
2'
Опасный момент
Опенда выскочил на убойную позицию и должен был забивать, но не попал как следует по мячу.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Бастиан Данкерт.
Запасные: Хюльсманн (в), Кретциг, Горецка, Гравенберх, Кейн, Ким Мин Дже, Коман, Мазрауи, Павлович.
Инфо
Стартовый состав Баварии (4-2-3-1): Ульрайх — Дэвис, де Лигт, Упамекано, Павар — Лаймер, Киммих (к) — Гнабри, Мусиала, Сане — Тель. Главный тренер — Томас Тухель.
Запасные: Цингерле (в), Кампль, Карвалью, Клостерманн, Люкеба, Новоа Рамос, Поульсен, Форсберг, Шешко.
Инфо
Стартовый состав Лейпцига (4-4-2): Блазвих — Раум, Орбан (к), Симакан, Хенрикс — Ольмо, Зайвальд, Шлагер, Симонс — Опенда, Вернер. Главный тренер — Марко Розе.
В прошлом году именно эти две команды разыгрывали трофей. Бавария победила со счётом 5-3.
Бавария принимает участие в Суперкубке в качестве чемпиона страны, Лейпциг — как обладатель Кубка.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Германии между Баварией и Лейпцигом.
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Последние матчи
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Анонс матча "Бавария" - "РБ Лейпциг" 12.08.2023, Суперкубок Германии

Поединок между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Германии 2023, матч пройдет на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 12.08.2023
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Бавария" (Мюнхен) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "РБ Лейпциг", тогда как команда "Бавария" осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и "РБ Лейпциг" в предыдущем футбольном матче 20.05.2023 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Марко Росе разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бавария" - "РБ Лейпциг" можно посмотреть 12.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Суперкубок Германии. Текстовую трансляцию матча "Бавария" - "РБ Лейпциг", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды "Бавария" был сыгран против Кёльн - 27.05.2023, в рамках турнира Чемпионат Германии 2022/2023 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Предыдущий поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Айнтрахт - 03.06.2023, в рамках чемпионата Кубок Германии 2022/2023 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

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