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Арсенал проявляет интерес к форварду РБ Лейпциг

Англия
Обновлено

Беньямин Шешко заинтересовал канониров

Арсенал проявляет интерес к форварду РБ Лейпциг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заинтересован в подписании форварда "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.

"Канониры" уже несколько месяцев наблюдают за игрой 20-летнего футболиста. Контракт Беньямина с "быками" содержит пункт об отступных за 42,5 миллиона фунтов стерлингов.

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У Шешко договор с "РБ Лейпцигом" рассчитан до июня 2028 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 40 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета РБ Лейпциг Беньямин Шешко
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
18.04.2024 в 22:21
Бєня?
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Комментарии 1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
18.04.2024 в 22:21
Бєня?
Ответить
0
0

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