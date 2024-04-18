Арсенал проявляет интерес к форварду РБ Лейпциг

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заинтересован в подписании форварда "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.

"Канониры" уже несколько месяцев наблюдают за игрой 20-летнего футболиста. Контракт Беньямина с "быками" содержит пункт об отступных за 42,5 миллиона фунтов стерлингов.

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У Шешко договор с "РБ Лейпцигом" рассчитан до июня 2028 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 40 миллионов евро.