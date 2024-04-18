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Райс - после 0:1 с Баварией: Мы опустошены и раздавлены
Мнение капитана сборной Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс прокомментировал вылет своей команды по итогам противостояния с "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:3 по сумме двух матчей).
"Мы опустошены и по-настоящему раздавлены. Это просто трудно выразить словами. У нас был отличный шанс увеличить счет до 2:0 в первой игре, но затем уже мы оказались в непростой ситуации, отставая в счёте, но всё же вырвали ничью. Мы приехали сюда после воскресного матча и чувствовали себя отдохнувшими и готовыми.
Мы играли уверенно, но нам не хватало остроты. Мы пропустили гол, который для нас нетипичен. Вылетать после такого удара головой в игре, в которой соперник не создавал особо опасных моментов - это самое обидное, если честно.
Мне больно. Я выходил на поле с огромным голодом, желанием и страстью. Я просто хотел, чтобы клуб переступил эту черту. Так же, как и все игроки. Это было видно по каждому", - цитирует Райса пресс-служба "канониров".
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