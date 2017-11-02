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Динамо - Янг Бойз онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 05 июля 2022, 19:30
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
36'
Янг Бойз
Берн
Ход матча
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
36%
Ничья
24%
Янг Бойз
40%
Личные встречи
Динамо
2
Побед
4
Игр
1
Побед
Янг Бойз
Лига Европы 2017/2018
02.11.2017 - 20:00 Янг Бойз 0 - 1 Завершен Динамо
Лига Европы 2017/2018
19.10.2017 - 22:05 Динамо 2 - 2 Завершен Янг Бойз
Лига Чемпионов 2017/2018
02.08.2017 - 21:15 Янг Бойз 2 - 0 Завершен Динамо
Лига Чемпионов 2017/2018
26.07.2017 - 19:30 Динамо 3 - 1 Завершен Янг Бойз
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
02.07.2022 - 20:00 Динамо 1 - 0 Завершен Сьон В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
29.06.2022 - 21:00 Динамо 0 - 2 Завершен Лозанна Спорт П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
26.06.2022 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Ивердон Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022-2024
13.05.2022 - 19:05 Динамо 3 - 0 Завершен Флора В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022-2024
04.05.2022 - 20:05 Динамо 3 - 2 Завершен Базель В
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Последние матчи - Янг Бойз
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
22.05.2022 - 17:30 Янг Бойз 3 - 0 Завершен Грассхоппер В
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
19.05.2022 - 21:30 Люцерн 2 - 2 Завершен Янг Бойз Н
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
10.05.2022 - 21:30 Янг Бойз 4 - 1 Завершен Санкт-Галлен В
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
07.05.2022 - 19:00 Лугано 3 - 1 Завершен Янг Бойз П
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
01.05.2022 - 15:15 Сьон 1 - 2 Завершен Янг Бойз В
Показать больше
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
36%
Ничья
24%
Янг Бойз
40%
Трансляция
28'
Опасный момент
Бущан витягує! Як небезпечно! Кангва переправляв м'яч у ворота п'яткою після пасу врозріз з глибини. Геогрій відбив круглого прямо з ближньго кута!
24'
Буяльський вирвався вперед та намагався віддати на Циганкова в напівфланг. Один з захисників прочитав це та перехопив.
20'
Янг Бойз продовжує атакувати, проте, без особливих успіхів. Клуб намагається комбінувати в центрі, але кияни не дозволяють пройти далі.
16'
Опасный момент
Небезпечно! Вінгер швейцарців завдав удару по воротах Бущана, перебуваючи на межі штрафного. М'яч заблоковано - буде кутовий.
12'
Під пресингом Вербіч не знаходить варіантів просування вперед та віддає назад на Караваєва. Непогано тиснуть зараз швейцарці.
8'
Кияни намагаються знайти слабкі сторони суперника. Підопічні Луческу намагаються виходити в атаку через короткий пас, і це поки вдається.
4'
Динамівці комбінували в центрі поля та спробували підійти до воріт суперника силами Шапаренка та Циганкова. Поки що нічого небезпечного.
Щойно пролунав стартовий свисток! Наш матч розпочато!
Инфо
Вже відомий склад Динамо на гру: Бущан, Караваєв, Попов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Вербіч, Циганков, Бєсєдін.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію товариського матчу, в якому зустрінуться київське Динамо та швейцарський Янг Бойз.
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Последние матчи
Завершен 20:00 - 02.07.2022 Динамо Динамо 1 Сьон Сьон 0 Завершен 17:30 - 01.07.2022 Металлист Металлист 0 Истанбул ББ Истанбул ББ 3 Завершен 21:00 - 29.06.2022 Динамо Динамо 0 Лозанна Спорт Лозанна Спорт 2 Завершен 21:00 - 28.06.2022 Украина Украина 2 Венгрия Венгрия 0 Завершен 17:00 - 26.06.2022 Динамо Динамо 1 Ивердон Ивердон 1

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Анонс матча Динамо - Янг Бойз 05.07.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Янг Бойз (Берн) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023.

Дата проведения матча: 05.07.2022
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Янг Бойз (Берн):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Янг Бойз осталась с поражением. Столкновение Янг Бойз и Динамо в предыдущем футбольном матче 02.11.2017 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Янг Бойз можно посмотреть 05.07.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Янг Бойз, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Сьон - 02.07.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Янг Бойз (Берн)
Страна: Швейцария
Тренер: Адольф Гюттер

Предыдущий поединок команды Янг Бойз был сыгран против "Грассхоппер" - 22.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Швейцарии 2021/2022 и закончился победой команды Янг Бойз.

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