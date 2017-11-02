Динамо - Янг Бойз онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Янг Бойз 05.07.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Янг Бойз (Берн) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023.

Дата проведения матча: 05.07.2022

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Янг Бойз (Берн):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Янг Бойз осталась с поражением. Столкновение Янг Бойз и Динамо в предыдущем футбольном матче 02.11.2017 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Сьон - 02.07.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Янг Бойз (Берн)

Страна: Швейцария

Тренер: Адольф Гюттер



Предыдущий поединок команды Янг Бойз был сыгран против "Грассхоппер" - 22.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Швейцарии 2021/2022 и закончился победой команды Янг Бойз.

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