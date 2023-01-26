Реал - Атлетико онлайн трансляция матча

Анонс матча Реал - "Атлетико" 26.01.2023, Кубок Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Испании 2022/2023.

Дата проведения матча: 26.01.2023

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и Реал в предыдущем футбольном матче 18.09.2022 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - "Атлетико" можно посмотреть 26.01.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший матч команды Реал был сыгран против Атлетик - 22.01.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)

Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903

Страна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Прошедший поединок команды "Атлетико" был сыгран против Вальядолид - 21.01.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды "Атлетико".

Следите за результатами матча Реал - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Кубок Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.