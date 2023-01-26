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Реал - Атлетико онлайн трансляция матча

Кубок Испании - 26 января 2023, 22:00
Главный судья: Цесар Сото Градо
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 1
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50'
Атлетико
Мадрид
Ход матча
19' Альваро Мората 44' Ферлан Менди Вышел: Даниель Себальос 44' Родриго де Пауль
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Реал
44%
Ничья
28%
Атлетико
28%
П1: 2.09 Х: 2.69 П2: 4.44
П1: 2.09 Х: 2.69 П2: 4.44
П1: 2.48 Х: 2.41 П2: 3.95
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иАтлетико Мадрид, когда Реал Мадрид играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Атлетико Мадрид 1-1. 14 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 34 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 19 раз, 11 сыграла в ничью и 4 победы команды Атлетико Мадрид. Разница голов 58-29 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 73 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 37 раз, 25 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетико Мадрид выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 120-71 в пользу команды Реал Мадрид
  • Последняя гостевая победа Атлетико Мадрид над Реал Мадрид была в 2016
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 14 домашних матчах.
  • Атлетико Мадрид не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Атлетико Мадрид в последних 7 встречах.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 30 матчах.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 38% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 37% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 37%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Кубок Короля" лучше, чем у команды Реал Мадрид.
  • Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетико Мадрид (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 3, команда Атлетико Мадрид выиграла 1, 1 ничьи.
  • Реал Мадрид забивает 1.4 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 0.6 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Атлетико Мадрид - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Атлетико Мадрид - 1.2.
  • Реал Мадрид забивает 2.26 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
Реал
15
Побед
37
Игр
9
Побед
Атлетико
Чемпионат Испании 2022/2023
18.09.2022 - 22:00 Атлетико 1 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
08.05.2022 - 22:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
12.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
07.03.2021 - 17:15 Атлетико 1 - 1 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2022/2023
22.01.2023 - 22:00 Атлетик 0 - 2 Завершен Реал В
Кубок Испании 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Вильярреал 2 - 3 Завершен Реал В
Суперкубок Испании 2023
15.01.2023 - 21:00 Реал 1 - 3 Завершен Барселона П
Суперкубок Испании 2023
11.01.2023 - 21:00 Реал 2 - 1 Завершен Валенсия В
Чемпионат Испании 2022/2023
07.01.2023 - 17:15 Вильярреал 2 - 1 Завершен Реал П
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2022/2023
21.01.2023 - 19:30 Атлетико 3 - 0 Завершен Вальядолид В
Кубок Испании 2022/2023
18.01.2023 - 22:00 Леванте 0 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2022/2023
15.01.2023 - 17:15 Альмерия 1 - 1 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2022/2023
08.01.2023 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Барселона П
Кубок Испании 2022/2023
04.01.2023 - 21:00 Овьедо 0 - 2 Завершен Атлетико В
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Новости команд
Главные события
Ферлан Менди
Вышел: Даниель Себальос
44'
44'
Родриго де Пауль
19'
Альваро Мората ГООЛ!
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Реал
44%
Ничья
28%
Атлетико
28%
П1: 2.09 Х: 2.69 П2: 4.44
П1: 2.09 Х: 2.69 П2: 4.44
П1: 2.48 Х: 2.41 П2: 3.95
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
22
Антонио Рюдигер
14
Милитан, Эдер
6
Начо
8
Тони Кроос
25
Эдуардо Камавинга
10
Лука Модрич
20
Винисиус Жуниор
19
Карим Бензема
15
Федерико Вальверде
13
Ян Облак
26
Molina, Nahuel
15
Стефан Савич
22
Марио Хермосо
23
Мандава, Рейнилдо
8
Коке
7
Родриго де Пауль
11
Лемар Томас
8
Антуан Гризманн
15
Анхель Корреа
19
Альваро Мората
Стартовый состав
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
    44
  • 22
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 15
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 19
    Альваро Мората
    Нападающий
    19
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 7
    Родриго де Пауль
    Полузащитник
    44
  • 11
    Лемар Томас
  • 8
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 26
    Molina, Nahuel
    Защитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 23
    Мандава, Рейнилдо
    Защитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Диего Симеоне
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
2
Угловые
1
1
Удары в створ
1
1
Удары мимо
1
7
Штрафные
2
2
Фолы
7
Сейвы
1
ЖК
1
Трансляция
48'
Кроос подавал со штрафного, но верховую борьбу выиграл защитник "Атлетико".
46'
В перерыве тренеры обошлись без замен.
Свисток
Второй тайм начался!
Очень солидно играли в первом тайме гости. У "Реала" ничего не выходит в заключительной трети поля. Не хватает хозяевам нестандартных действий в атаке.
Свисток
Первый тайм завершился - 0:1.
Инфо
Арбитр компенсировал 2 минуты.
44'
Желтая карточка
Предупреждение получает Де Поль.
44'
Замена
Вынужденная замена у хозяев. Вместо травмированного Менди выходит Себальос.
42'
Заканчивается у нас первый тайм. Очень спокойно играют гости.
39'
Начо сыграл грубо против Рейнилдо, но арбитр не увидел нарушения правил. Сейчас на газоне Менди, который нуждается в помощи.
37'
Футболисты "Атлетико" позволяют контролировать мяч соперникам на безопасной для них дистанции.
35'
Следует отметить солидную игру гостей в центре поля. "Реал" не может выиграть центральный плацдарм
32'
Опасный момент
Кроос пробивал со штрафного, но мяч попал прямо в голову Милитао. Удар от ворот.
29'
Корреа простреливал с фланга, но прямо в руки Куртуа. Перспективная атака завершилась ничем.
27'
Много борьбы в первой половине встречи, но очень мало конструктива.
24'
Начо подавал с фланга, но до Винисиуса мяч так и не добрался. В следующей атаке пробивал Вальверде, но точно в руки голкиперу.
22'
"Реалу" сейчас стоит активизироваться, но легко точно не будет, ведь гости защищаются отлично.
19'
Гоооол!!!
Идеальная атака гостей. Коке забросил мяч в штрафную на Молину, который прострелил, а Мората расстрелял ворота с близкого расстояния.
18'
Вот и первый удар по воротам, но Анхель Корреа пробил очень неточно.
17'
Качество газона на "Сантьяго Бернабеу" не идеальное. Комбинировать игрокам сегодня достаточно сложно будет.
16'
Гости прогнозировано отдали инициативу сопернику, но у "Реала" в атаке пока ничего не выходит. Не хватает "сливочным" нестандартных действий.
13'
Винисиус отдавал на Модрича, но снова Савич перехватил эту передачу. Если бы не защитник, то Лука выходил бы один на один.
12'
Подопечные Анчелотти играют первым номером, но пройти организованную защиту гостей непросто.
9'
После передачи Бенземы мог пробивать Винисиус, но Савич сыграл блестяще в подкате.
8'
В эти минуты вся основная борьба идет в центре поля. Ожидаем ударов по воротам.
6'
Много ошибаются обе команды на первых минутах. Работы у голкиперов пока нет.
4'
Уголовой
Кроос выполнил первый стандарт в матче, но все завершилось без удара.
3'
В начале встречи подопечные Анчелотти больше контролируют мяч, но без продвижения вперед.
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Атлетико" (запасные): Грбич, Хименес, Регилон, Фелипе, Витсель, Сауль, Кондогбия, Карраско, Бариос, Карлос, Мемфис
Инфо
"Атлетико" (стартовый состав): Облак – Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду, Лемар, Де Пауль, Гризманн, Коке, Корреа, Мората
Инфо
"Реал" (запасные): Лунис, Луис Лопес, Вальехо, Ассенсио, Одриосола, Себальос, Родриго, Мариано, Марио Мартин, Аррибас
Инфо
"Реал" (стартовый состав): Куртуа - Милитао, Начо, Кроос, Менди, Рюдигер, Винисиус, Камавинга, Модрич, Вальверде, Бензема
Инфо
С начала 2020 года команды сыграли шесть матчей, в которых "Реал" побеждал четыре раза, "Атлетико" – раз (на своем поле) и еще раз (тоже на поле "Матрацников") была зафиксирована ничья.
Добрый вечер. Приглашаем вас на текстовую трансляцию матча 1/4 финала Кубка Испании между "Реалом" и "Атлетико". Игра на "Сантьяго Бернабеу" начнется в 22:00.
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Анонс матча Реал - "Атлетико" 26.01.2023, Кубок Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Испании 2022/2023.

Дата проведения матча: 26.01.2023
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и Реал в предыдущем футбольном матче 18.09.2022 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - "Атлетико" можно посмотреть 26.01.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Атлетик - 22.01.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший поединок команды "Атлетико" был сыгран против Вальядолид - 21.01.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды "Атлетико".

Следите за результатами матча Реал - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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