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Вест Хэм Юнайтед - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 16 апреля 2023, 16:00 - Стадион Лондон
Главный судья: Дэвид Кут
Рейтинг матча:
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0 - 2
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25'
Арсенал
Лондон
Ход матча
7' Жезус, Габриэль 10' Мартин Эдегор
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
25%
Ничья
25%
Арсенал
50%
П1: 5.65 Х: 2.66 П2: 2.03
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Вест Хэм Юнайтед иАрсенал, когда Вест Хэм Юнайтед играет дома, 1- 2. 5 игры закончились с этим результатом
  • За последние 27 встреч когда команда Вест Хэм Юнайтед играла дома, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 3 раз, 9 сыграла в ничью и 15 победы команды Арсенал. Разница голов 49-24 в пользу команды Арсенал.
  • Во время последних 55 встреч, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 8 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 37 раз. Разница забитых и пропущенных голов 104-41 в пользу команды Арсенал
  • В прошлом сезоне Арсенал выиграл обе игры против Вест Хэм Юнайтед (2-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 30% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Арсенал забил 24% голов между минутами 46-60?
  • Арсенал не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед без побед над Арсенал в последних 3 играх.
  • Вест Хэм Юнайтед не забивает в 4 из их 15 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Арсенал не забивает в 1 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Declan Rice получил больше всего желтых карточек (5) в Вест Хэм Юнайтед. Bukayo Saka получил 6 в Арсенал.
  • Вест Хэм Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Арсенал забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первый тайм в 37% матчей, Арсенал выигрывает в 49% матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Арсенал выигрывает в 49%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.
  • В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 2 гол(а).
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вест Хэм Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 0, команда Арсенал выиграла 4, 1 ничьи.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Команда Вест Хэм Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Вест Хэм Юнайтед забивает 1.2 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 2.4 гола против команды Вест Хэм Юнайтед (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вест Хэм Юнайтед и Арсенал - 3.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вест Хэм Юнайтед и Арсенал - 1.8.
  • Вест Хэм Юнайтед забивает 1.56 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Вест Хэм Юнайтед
2
Побед
23
Игр
17
Побед
Арсенал
Чемпионат Англии 2022/2023
26.12.2022 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
01.05.2022 - 18:30 Вест Хэм Юнайтед 1 - 2 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
15.12.2021 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Вест Хэм Юнайтед 3 - 3 Завершен Арсенал
Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Лига конференций 2022/2023
13.04.2023 - 19:45 Гент 1 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Фулхэм 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2022/2023
05.04.2023 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 5 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2022/2023
02.04.2023 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 0 Завершен Саутгемптон В
Лига конференций 2022/2023
16.03.2023 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 4 - 0 Завершен АЕК В
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Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2022/2023
09.04.2023 - 18:30 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Арсенал 4 - 1 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2022/2023
19.03.2023 - 16:00 Арсенал 4 - 1 Завершен Кристал Пэлас В
Лига Европы 2022/2023
16.03.2023 - 22:00 Арсенал 1 - 2 Завершен Спортинг П
Чемпионат Англии 2022/2023
12.03.2023 - 16:00 Фулхэм 0 - 3 Завершен Арсенал В
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Главные события
10'
Мартин Эдегор ГООЛ!
7'
Жезус, Габриэль ГООЛ!
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
25%
Ничья
25%
Арсенал
50%
П1: 5.65 Х: 2.66 П2: 2.03
Составы команд
1
Лукаш Фабяньски
3
Крессуэлл, Аарон
24
Тило Керер
4
Курт Зума
5
Куфал, Владимир
41
Деклан Райс
28
Соуцек, Томаш
22
Мохамед Саид Бенрахма
11
Пакета, Лукас
20
Джаррод Боуэн
18
Майкл Антонио
13
Рамсдейл, Аарон
4
Бен Уайт
16
Роб Холдинг
6
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
6
Киран Тирни
10
Мартин Эдегор
5
Томас Парти
34
Гранит Джака
7
Букайо Сака
9
Жезус, Габриэль
11
Мартинелли, Габриэль
Стартовый состав
  • 18
    Майкл Антонио
    Полузащитник
  • 22
    Мохамед Саид Бенрахма
    Полузащитник
  • 11
    Пакета, Лукас
    Полузащитник
  • 20
    Джаррод Боуэн
    Нападающий
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 3
    Крессуэлл, Аарон
    Защитник
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 4
    Курт Зума
    Защитник
  • 5
    Куфал, Владимир
    Защитник
  • 1
    Лукаш Фабяньски
  • 7
    Букайо Сака
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
    7
  • 11
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 10
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
    10
  • 5
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 4
    Бен Уайт
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 13
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Дэвид Мойес
  • Arteta, Mikel
Статистика матча
20%
Владение мячом
80%
Удары в створ
2
Удары мимо
1
2
Блокировано ударов
2
Штрафные
3
3
Фолы
2
Трансляция
23'
Боуэн получил повреждение. Пауза в нашей игре.
21'
Инфо
Владение мячом 80% на 20%. Тотальное преимущество лидера.
18'
Очень много ошибаются футболисты "Вест Хэма" в переходной фазе. Мяч до заключительной трети поля почти не доходит.
16'
Продолжают давить на защиту соперников подопечные Артеты. Слишком прижимаются к своим воротам хозяева.
13'
Смогут ли подопечные Мойеса прийти в себя и хоть какой-нибудь бой дать лидеру чемпионата? Пока хозяева играют очень пассивно.
10'
Гоооол!!!
Очередной провал в защите хозяев. После передачи Мартинелли отличился Эдегор – 0:2.
10'
Очень важный ранний гол для подопечных "Артеты", который позволит им уверенно себя чувствовать. Гости продолжают играть первым номером.
7'
Гоооол!!!
Гости открывают счёт. После прострела Уайта в пустые ворота забил Жезус.
6'
Стоит отметить высокий прессинг футболистов "Арсенала", не позволяющий хозяевам выбегать спокойно в атаку.
4'
После подачи Мартинелли пробивал Габриэль, но мимо ворот. Первая акцентированная атака гостей.
2'
Гости прогнозируемо взяли мяч под свой контроль, но пока без продвижения вперед. Много ошибаются подопечные Артеты.
Свисток
Игра началась!
Инфо
"Вест Хэм" (запасные): Ананг, Ареола, Даунс, Джонсон, Эмерсон, Ингс, Корне, Лансини, Форнальс
Инфо
"Вест Хэм" (стартовый состав): Фабьянски - Крессвелл, Керер, Зума, Цоуфал - Соучек, Райс, Бенрахма, Пакета, Боуэн - Антонио
Инфо
"Арсенал" (запасные): Тернер, Троссард, Смит-Роу, Нкетиа, Нелсон, Кивер, Жоржинью, Уолтерс, Виейра
Инфо
"Арсенал" (стартовый состав): Ремслейд – Уайт, Холдинг, Габриэль, Терни – Эдегор, Партей, Джака – Сака, Жезус, Мартинелли
Инфо
Отметим, что "Арсенал" выиграл шесть из семи последних матчей у "Вест Хэма".
Приглашаем вас на текстовую трансляцию 31 тура АПЛ между "Вест Хэмом" и "Арсеналом". Игра начнется в 16.00.
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Анонс матча "Вест Хэм Юнайтед" - Арсенал 16.04.2023, Чемпионат Англии

Матч между командой "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2022/2023, матч состоится на стадионе Стадион Лондон.

Дата проведения матча: 16.04.2023
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон) и командой Арсенал (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда "Вест Хэм Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение Арсенал и "Вест Хэм Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 26.12.2022 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Дэвид Мойес и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Вест Хэм Юнайтед" - Арсенал можно посмотреть 16.04.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Вест Хэм Юнайтед" - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон)
Год основания "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Предыдущий поединок команды "Вест Хэм Юнайтед" был сыгран против Гент - 13.04.2023, в рамках турнира Лига конференций 2022/2023 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против "Ливерпуль" - 09.04.2023, в рамках турнира Чемпионат Англии 2022/2023 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Вест Хэм Юнайтед" - Арсенал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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