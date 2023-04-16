Вест Хэм Юнайтед - Арсенал онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Вест Хэм Юнайтед иАрсенал, когда Вест Хэм Юнайтед играет дома, 1- 2. 5 игры закончились с этим результатом

За последние 27 встреч когда команда Вест Хэм Юнайтед играла дома, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 3 раз, 9 сыграла в ничью и 15 победы команды Арсенал. Разница голов 49-24 в пользу команды Арсенал.

Во время последних 55 встреч, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 8 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 37 раз. Разница забитых и пропущенных голов 104-41 в пользу команды Арсенал

В прошлом сезоне Арсенал выиграл обе игры против Вест Хэм Юнайтед (2-0 дома и 2-1 на выезде)

Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 30% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Арсенал забил 24% голов между минутами 46-60?

Арсенал не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Вест Хэм Юнайтед без побед над Арсенал в последних 3 играх.

Вест Хэм Юнайтед не забивает в 4 из их 15 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Арсенал не забивает в 1 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Declan Rice получил больше всего желтых карточек (5) в Вест Хэм Юнайтед. Bukayo Saka получил 6 в Арсенал.

Вест Хэм Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Арсенал забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

Вест Хэм Юнайтед выигрывает первый тайм в 37% матчей, Арсенал выигрывает в 49% матчей.

Вест Хэм Юнайтед выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Арсенал выигрывает в 49%.

Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.

В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 2 гол(а).

Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вест Хэм Юнайтед (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 0, команда Арсенал выиграла 4, 1 ничьи.

Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда Вест Хэм Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.

Вест Хэм Юнайтед забивает 1.2 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 2.4 гола против команды Вест Хэм Юнайтед (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Вест Хэм Юнайтед и Арсенал - 3.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вест Хэм Юнайтед и Арсенал - 1.8.