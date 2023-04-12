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Наполи - Милан онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 18 апреля 2023, 22:00 - Stadio Diego Armando Maradona . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Шимон Марчиняк
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
0 - 0
Обновить
24'
Милан
Милан
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Ход матча
Кто победит?
89 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
29%
Ничья
30%
Милан
40%
П1: 2.26 Х: 2.58 П2: 4.65
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Наполи и Милан 0-0. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 22 встреч когда команда Наполи играла дома, команда Наполи выиграла 9 раз, 7 сыграла в ничью и 6 победы команды Милан. Разница голов 33-28 в пользу команды Наполи.
  • Во время последних 46 встреч, команда Наполи выиграла 15 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 55-53 в пользу команды Милан
  • Последняя домашняя победа Наполи над Милан была в 2018
  • Результат первой игры Милан - Наполи 1-0.
  • Наполи выигрывает первый тайм в 56% матчей, Милан выигрывает в 38% матчей.
  • Наполи выигрывает первую половину матча в 56% случаев, Милан выигрывает в 38%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).
  • Когда Наполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Наполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Наполи в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Милан.
  • Наполи's performance of the last 5 matches is better than Милан's.
  • Из последних 5 встреч команда Наполи выиграла 2, команда Милан выиграла 3, 0 ничьи.
  • Наполи забивает 0.6 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.4 гола против команды Наполи (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Наполи и Милан - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Наполи и Милан - 0.8.
  • Наполи забивает 2.48 гола, играя дома, а Милан забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Милан не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Наполи.
  • Милан не проигрывает в последних 4 играх.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.
  • У команды Наполи серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
Личные встречи
Наполи
12
Побед
29
Игр
6
Побед
Милан
Лига Чемпионов 2022/2023
12.04.2023 - 22:00 Милан 1 - 0 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2022/2023
02.04.2023 - 21:45 Наполи 0 - 4 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2022/2023
18.09.2022 - 21:45 Милан 1 - 2 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2021/2022
06.03.2022 - 21:45 Наполи 0 - 1 Завершен Милан
Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2022/2023
15.04.2023 - 19:00 Наполи 0 - 0 Завершен Эллас Верона Н
Лига Чемпионов 2022/2023
12.04.2023 - 22:00 Милан 1 - 0 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2022/2023
07.04.2023 - 20:00 Лечче 1 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2022/2023
02.04.2023 - 21:45 Наполи 0 - 4 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2022/2023
19.03.2023 - 16:00 Торино 0 - 4 Завершен Наполи В
Показать больше
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2022/2023
15.04.2023 - 16:00 Болонья 1 - 1 Завершен Милан Н
Лига Чемпионов 2022/2023
12.04.2023 - 22:00 Милан 1 - 0 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2022/2023
07.04.2023 - 22:00 Милан 0 - 0 Завершен Эмполи Н
Чемпионат Италии 2022/2023
02.04.2023 - 21:45 Наполи 0 - 4 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2022/2023
18.03.2023 - 21:45 Удинезе 3 - 1 Завершен Милан П
Показать больше
Кто победит?
89 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
29%
Ничья
30%
Милан
40%
П1: 2.26 Х: 2.58 П2: 4.65
Составы команд
22
Алекс Мерет
6
Руй, Марио
5
Жезус, Хуан
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
20
Пётр Зелиньский
68
Станислав Лоботка
91
Ндомбеле Альваро, Танги
77
Кварацхелия, Хвича
9
Виктор Осимхен
21
Маттео Политано
16
Майгнан, Мике
2
Давиде Калабрия
24
Симон Кьер
23
Фикайо Томори
22
Тео
33
Раде Крунич
20
Сандро Тонали
10
Браим Диас
22
Беннасе, Исмаель
17
Рафаэл Леау
9
Оливье Жиру
Стартовый состав
  • 77
    Кварацхелия, Хвича
    Полузащитник
  • 9
    Виктор Осимхен
    Нападающий
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 91
    Ндомбеле Альваро, Танги
    Полузащитник
  • 6
    Руй, Марио
    Защитник
  • 5
    Жезус, Хуан
    Защитник
  • 13
    Амир Ррахмани
    Защитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 22
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 22
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 20
    Сандро Тонали
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 22
    Тео
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Лучано Спаллетти
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
57%
Владение мячом
43%
2
Штрафные
2
2
Фолы
2
2
Удары мимо
2
Блокировано ударов
4
Угловые
1
Удары в створ
Сейвы
1
LIVE
Трансляция матча Наполи - Милан
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
21'
Опасный момент
Снова Политано! Теперь уже бьет вингер из предела штрафной. К сожалению, не попадает в рамку ворот Маттео.
18'
Политано прошел по флангу и прострелил на силу во вратарский. Один из центрдефов добирается до мяча и нивелирует опасность.
15'
Тонали неплохо отдал разрезной пас в штрафную неаполитанцев. Защита отбивается.
12'
Опасный момент
Политано совершил неплохой рывок с мячом, но после его удара с линии штрафной игровой снаряд пролетел в нескольких сантиметрах от правой стойки.
8'
Кварцехелия попытался пробить со среднего расстояния. Голкипер без особого труда поймал круглого в левом углу ворот.
4'
Руй выполнил штрафной, назначенный на границе штрафной, но его удар заблокирован одним из находившихся в стенке игроков.
1'
Свисток
Раздается стартовый свисток! Матч начинается!
Инфо
Стали известны стартовые составы команд. Наполи: Мерет, Руй, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелински, Лоботка, Ндомбеле, Хвича, Осимхен, Полетано. Милан: Меньян, Тео, Томори, Кьер, Калабрия, Крунич, Тонали, Беннасер, Диас, Леау, Жиру.
Добрый вечер, уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию матча Лиги чемпионов Наполи - Милан.
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Последние матчи
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Анонс матча Наполи - Милан 18.04.2023, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Наполи (Неаполь) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2022/2023, матч начнется на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведения матча: 18.04.2023
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Наполи (Неаполь) и командой Милан (Милан):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Милан, тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение Милан и Наполи в предыдущем футбольном матче 12.04.2023 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лучано Спаллетти и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - Милан можно посмотреть 18.04.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Наполи - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против Эллас Верона - 15.04.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2022/2023 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Болонья - 15.04.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2022/2023 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Наполи - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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