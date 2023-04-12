Наполи - Милан онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Наполи и Милан 0-0. 8 игры закончились с этим результатом.

За последние 22 встреч когда команда Наполи играла дома, команда Наполи выиграла 9 раз, 7 сыграла в ничью и 6 победы команды Милан. Разница голов 33-28 в пользу команды Наполи.

Во время последних 46 встреч, команда Наполи выиграла 15 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 55-53 в пользу команды Милан

Последняя домашняя победа Наполи над Милан была в 2018

Результат первой игры Милан - Наполи 1-0.

Наполи выигрывает первый тайм в 56% матчей, Милан выигрывает в 38% матчей.

Наполи выигрывает первую половину матча в 56% случаев, Милан выигрывает в 38%.

Победителем прошлой встречи была команда Милан.

В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).

Когда Наполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Наполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Недавнее выступление команды Наполи в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Милан.

Наполи's performance of the last 5 matches is better than Милан's.

Из последних 5 встреч команда Наполи выиграла 2, команда Милан выиграла 3, 0 ничьи.

Наполи забивает 0.6 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.4 гола против команды Наполи (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Наполи и Милан - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Наполи и Милан - 0.8.

Наполи забивает 2.48 гола, играя дома, а Милан забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).

Милан не пропускает в 3 матчах подряд.

Недавнее выступление команды Милан в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Наполи.

Милан не проигрывает в последних 4 играх.

Милан's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.