Ингулец - ЛНЗ онлайн трансляция матча

FC Ingulets Petrove сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

LNZ Cherkasy забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

FC Ingulets Petrove выигрывает первый тайм в 21% матчей, LNZ Cherkasy выигрывает в 59% матчей.

FC Ingulets Petrove выигрывает первую половину матча в 21% случаев, LNZ Cherkasy выигрывает в 59%.

Победителем прошлой встречи была команда LNZ Cherkasy.

В их последнюю встречу команда LNZ Cherkasy победила в 1 гол(а).

Когда FC Ingulets Petrove лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

Когда LNZ Cherkasy лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.

Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

Когда LNZ Cherkasy проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.

LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.

Обе команды проиграли их последние матчи.