Ингулец - ЛНЗ онлайн трансляция матча

Матч между командой Ингулец (Петрово) и командой ЛНЗ (Черкассы) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2022/2023.
Дата проведения матча: 10.06.2023
Время начала матча: 17:15
История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой ЛНЗ (Черкассы):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу ЛНЗ, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение ЛНЗ и Ингулец в предыдущем футбольном матче 22.09.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Владислав Лупашко и Александр Ковпак разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Верес - 04.06.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Верес.
Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Александр Ковпак
Прошедший матч команды ЛНЗ был сыгран против Полесье - 27.05.2023, в рамках чемпионата Первая лига Украины 2022/2023 и закончился победой команды Полесье.
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