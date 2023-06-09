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Ингулец - ЛНЗ онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 10 июня 2023, 17:15
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
0 - 0
Обновить
3'
ЛНЗ
Черкассы
Ход матча
Кто победит?
54 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
43%
Ничья
19%
ЛНЗ
39%
П1: 2.24 Х: 2.38 П2: 4.41
Интересные факты
  • FC Ingulets Petrove сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • LNZ Cherkasy забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • FC Ingulets Petrove выигрывает первый тайм в 21% матчей, LNZ Cherkasy выигрывает в 59% матчей.
  • FC Ingulets Petrove выигрывает первую половину матча в 21% случаев, LNZ Cherkasy выигрывает в 59%.
  • Победителем прошлой встречи была команда LNZ Cherkasy.
  • В их последнюю встречу команда LNZ Cherkasy победила в 1 гол(а).
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • FC Ingulets Petrove забивает 0.69 гола, играя дома, а LNZ Cherkasy забивает 1.27 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Ингулец
0
Побед
1
Игр
1
Побед
ЛНЗ
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 15:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Ингулец
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2022/2023
04.06.2023 - 15:03 Верес 1 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2022/2023
29.05.2023 - 15:04 ФК Львов 0 - 2 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2022/2023
25.05.2023 - 14:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Металлист 1925 Н
Премьер-лига 2022/2023
20.05.2023 - 14:00 Заря 2 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Шахтер П
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Последние матчи - ЛНЗ
Первая лига Украины 2022/2023
27.05.2023 - 14:00 Полесье 2 - 1 Завершен ЛНЗ П
Первая лига Украины 2022/2023
22.05.2023 - 14:00 ЛНЗ 4 - 1 Завершен Карпаты В
Первая лига Украины 2022/2023
13.05.2023 - 14:30 Эпицентр 0 - 2 Завершен ЛНЗ В
Первая лига Украины 2022/2023
06.05.2023 - 13:30 ЛНЗ 1 - 1 Завершен Нива Н
Первая лига Украины 2022/2023
01.05.2023 - 13:00 ЛНЗ 1 - 2 Завершен Полесье П
Показать больше
Кто победит?
54 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
43%
Ничья
19%
ЛНЗ
39%
П1: 2.24 Х: 2.38 П2: 4.41
Составы команд
Стартовый состав
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 8
    Владислав Клименко
    Защитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 12
    Алексей Паламарчук
    Вратарь
  • 15
    Андрей Коробенко
    Полузащитник
  • 17
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 27
    Юрий Козыренко
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Защитник
  • 88
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 7
    Сергей Шестаков
    Полузащитник
  • 34
    Muravskyi, Nazarii
    Защитник
  • 10
    Виталий Бойко
    Полузащитник
  • 17
    Norenkov, Denys
    Защитник
  • 20
    Tarasenko, Oleh
    Защитник
  • 27
    Tyshchenko, Ivan
    Полузащитник
  • 29
    Назарий Нич
  • 28
    Kopil, Sergiy
    Полузащитник
  • 23
    Александр Насонов
    Полузащитник
  • 72
    Samoylenko, Kirill
Запасные игроки
Тренеры
  • Владислав Лупашко
  • Александр Ковпак
Трансляция
Инфо
16:53 В Кировоградской области объявлена воздушная тревога! Старт матча отложен!
Запасные ЛНЗ: Дубовый, Шелихов, Галенко, Долинский, Евдокимов, Полюлях, Нехтий, Синегуб, Солдат
Инфо
Стартовый состав ЛНЗ: Самойленко, Бойко, Копыл, Муравский, Насонов, Ныч, Норенков, Савин, Тарасенко, Тищенко, Шестаков
Запасные Ингульца: Билык, Осипенко, Павлов, Ченбай, Резепов, Сидоренко, Марусич, Одарюк, Кравчук
Инфо
Стартовый состав Ингульца: Паламарчук, Кучеренко, Ковалев, Клименко, Смоляков, Коробенко, Запорожец, Кухарук, Козак, Козыренко
Все просто! Два матча дома-на выезде, гостевые голы имеют значение.
Ингулец занял 14-е место в УПЛ, ЛНЗ - третий в Первой лиге
Инфо
Матч начнется в 17:00, судить игру будет Виталий Романов. Также на матче будет ВАР
Добрый вечер! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн первого плей-офф матча за право играть в УПЛ, в котором Ингулец примет ЛНЗ
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Последние матчи
Завершен 21:15 - Вчера Люксембург Люксембург 0 Мальта Мальта 1 Завершен 14:00 - Вчера ФСК Мариуполь ФСК Мариуполь 0 ФК Хуст ФК Хуст 1 Завершен 03:00 - Вчера Фламенго Фламенго 2 Расинг Расинг 1 Завершен 00:00 - Вчера Италия Италия 2 Южная Корея Южная Корея 1 Завершен 21:00 - 08.06.2023 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1 Твенте Твенте 1

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Анонс матча Ингулец - ЛНЗ 10.06.2023, Премьер-лига

Матч между командой Ингулец (Петрово) и командой ЛНЗ (Черкассы) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2022/2023.

Дата проведения матча: 10.06.2023
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой ЛНЗ (Черкассы):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу ЛНЗ, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение ЛНЗ и Ингулец в предыдущем футбольном матче 22.09.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Владислав Лупашко и Александр Ковпак разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - ЛНЗ можно посмотреть 10.06.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - ЛНЗ, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Верес - 04.06.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Верес.

Команда гостей

Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Александр Ковпак

Прошедший матч команды ЛНЗ был сыгран против Полесье - 27.05.2023, в рамках чемпионата Первая лига Украины 2022/2023 и закончился победой команды Полесье.

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