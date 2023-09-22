ФК Александрия - Черноморец онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе КСК Ника Стадион.
Дата проведения матча: 22.09.2023
Время начала матча: 19:00
История противостояний между ФК Александрия (Александрия) и командой Черноморец (Одесса):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Александрия и Черноморец в предыдущем футбольном матче 09.04.2023 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Руслан Ротань и Романс Григорчукс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против ФК Минай - 16.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против Полесье - 16.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.
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