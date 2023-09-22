ФК Александрия - Черноморец онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Александрия иЧерноморец Одесса, когда Александрия играет дома, 0- 0. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Александрия и Черноморец Одесса 2-1. 4 игры закончились с этим результатом.

За последние 9 встреч когда команда Александрия играла дома, команда Александрия выиграла 3 раз, 5 сыграла в ничью и 1 победы команды Черноморец Одесса. Разница голов 10-9 в пользу команды Александрия.

Во время последних 20 встреч, команда Александрия выиграла 8 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Черноморец Одесса выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 27-23 в пользу команды Александрия

Последняя гостевая победа Черноморец Одесса над Александрия была в 2012

В Премьер-лига, Черноморец Одесса проиграла последние 3 выездных игр.

Александрия без побед в последних 5 играх.

В домашних матчах Александрия не проигрывает Черноморец Одесса в последних 7 встречах.

Александрия не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Черноморец Одесса не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Artem Shulyanskyi лучший бомбардир Александрия с 2 голами. Samson Iyede забил 2 раз за Черноморец Одесса

Год назад, Черноморец Одесса была на 16 месте в таблице с 2 очками. Сейчас они на 3 месте с 12 очками.

Александрия не забивает в последних 3 матчах.

Черноморец Одесса забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Александрия выигрывает первый тайм в 32% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 37% матчей.

Александрия выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 37%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Недавнее выступление команды Черноморец Одесса в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.

Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.

У команды Александрия серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Александрия проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Александрия выиграла 3, команда Черноморец Одесса выиграла 0, 2 ничьи.

Команда Александрия проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.

Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.

Александрия забивает 2.2 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 1.2 гола против команды Александрия (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и Черноморец Одесса - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Александрия и Черноморец Одесса - 1.2.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды проиграли их последние матчи.

Александрия забивает 1.89 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).

Вы знали, что Черноморец Одесса забил 20% голов между минутами 0-15?