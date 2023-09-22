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ФК Александрия - Черноморец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 сентября 2023, 19:00 - КСК Ника Стадион . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 1
Обновить
18'
Черноморец
Одесса
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Ход матча
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
24%
Ничья
24%
Черноморец
51%
П1: 2.74 Х: 2.37 П2: 3.09
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Александрия иЧерноморец Одесса, когда Александрия играет дома, 0- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Александрия и Черноморец Одесса 2-1. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 9 встреч когда команда Александрия играла дома, команда Александрия выиграла 3 раз, 5 сыграла в ничью и 1 победы команды Черноморец Одесса. Разница голов 10-9 в пользу команды Александрия.
  • Во время последних 20 встреч, команда Александрия выиграла 8 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Черноморец Одесса выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 27-23 в пользу команды Александрия
  • Последняя гостевая победа Черноморец Одесса над Александрия была в 2012
  • В Премьер-лига, Черноморец Одесса проиграла последние 3 выездных игр.
  • Александрия без побед в последних 5 играх.
  • В домашних матчах Александрия не проигрывает Черноморец Одесса в последних 7 встречах.
  • Александрия не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Черноморец Одесса не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Artem Shulyanskyi лучший бомбардир Александрия с 2 голами. Samson Iyede забил 2 раз за Черноморец Одесса
  • Год назад, Черноморец Одесса была на 16 месте в таблице с 2 очками. Сейчас они на 3 месте с 12 очками.
  • Александрия не забивает в последних 3 матчах.
  • Черноморец Одесса забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Александрия выигрывает первый тайм в 32% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 37% матчей.
  • Александрия выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 37%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Черноморец Одесса в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.
  • Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.
  • У команды Александрия серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Александрия проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Александрия выиграла 3, команда Черноморец Одесса выиграла 0, 2 ничьи.
  • Команда Александрия проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.
  • Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • Александрия забивает 2.2 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 1.2 гола против команды Александрия (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и Черноморец Одесса - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Александрия и Черноморец Одесса - 1.2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Александрия забивает 1.89 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 20% голов между минутами 0-15?
  • Год назад, Александрия была на 5 месте в таблице с 12 очками. Сейчас они на 10 месте с 8 очками.
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
6
Побед
18
Игр
5
Побед
Черноморец
Премьер-лига 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2022/2023
02.10.2022 - 15:00 Черноморец 1 - 2 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
27.08.2021 - 19:30 Черноморец 2 - 2 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2018
06.10.2018 - 17:00 ФК Александрия 3 - 2 Завершен Черноморец
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 19:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 ФК Александрия 0 - 3 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
18.08.2023 - 19:00 Заря 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
14.08.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 1 Завершен ФК Александрия П
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Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 15:03 Черноморец 1 - 0 Завершен Полесье В
Премьер-лига 2023/2024
01.09.2023 - 17:00 Верес 3 - 1 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 17:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Черноморец П
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 13:00 Левый Берег 1 - 2 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 17:00 Черноморец 3 - 2 Завершен Динамо В
Показать больше
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
24%
Ничья
24%
Черноморец
51%
П1: 2.74 Х: 2.37 П2: 3.09
Составы команд
Стартовый состав
  • 77
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 4
    Антон Кравченко
    Защитник
  • 5
    Savchenko, Roman
    Защитник
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 7
    Mykytyshyn, Artur
    Нападающий
  • 8
    Siheiev, Kyrylo
    Полузащитник
  • 12
    Hernandez Jose
  • 14
    Kulakovskyi, Artem
    Полузащитник
  • 16
    Biloshevskyi, Bogdan
    Защитник
  • 23
    Geovani
    Нападающий
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
  • 3
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 5
    Gucek, Luka
    Защитник
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 27
    Александр Василиев
    Полузащитник
  • 7
    Орест Кузык
    Полузащитник
  • 97
    Odada R.
  • 77
    Андрей Штогрин
    Нападающий
  • 70
    Iyede, Samson
    Нападающий
  • 11
    Богдан Бойчук
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Руслан Ротань
  • Романс Григорчукс
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
2
Штрафные
1
1
Фолы
2
Удары в створ
2
Угловые
1
1
Сейвы
LIVE
Трансляция матча ФК Александрия - Черноморец
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
12'
11'
Гоооол!!!
10'
Опасный момент
9'
6'
Черноморцу удалось обойти давление соперников и отвести мяч от собственной штрафной.
4'
Черноморец дает соперникам возможность свободно держать мяч на старте игры.
2'
Ковалец с фолом атаковал Брагару на правом фланге атаки.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Черноморец идет третьим с 4 победами и 3 поражениями - 12 очков.
Инфо
Александрия идет десятой с 2 победами, 2 ничьими и 3 поражениями - 8 очков.
Запасные: О. Шевченко, Билык, Хадида, Бадибанга, Вакула, Салюк, Ситников, Ухань, Данилюк.
Черноморец: Варакута - Путря, Гучек, Ермаков, Брагару - Кузык, Васильев, Дада - Штогрин, Иеде, Бойчук.
Запасные: Долгий, Калитвинцев, Шулянский, Андрейчук, Ващенко, Скорко, Мартынюк, Безерра, Смирный, Шостак, Погорелый, Ермаков.
Александрия: М. Шевченко - Копина, Кравченко, Савченко, Эрнандес - Ковалец, Билошевский, Сигеев - Джевани, Кулаковский, Микитишин.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Андрей Коваленко (Полтава, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона КСК Ника (Александрия, Украина) сыграют Александрия и одесский Черноморец.
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Анонс матча ФК Александрия - Черноморец 22.09.2023, Премьер-лига

Матч между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 22.09.2023
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Александрия (Александрия) и командой Черноморец (Одесса):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Александрия и Черноморец в предыдущем футбольном матче 09.04.2023 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Руслан Ротань и Романс Григорчукс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Черноморец можно посмотреть 22.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против ФК Минай - 16.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против Полесье - 16.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Черноморец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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