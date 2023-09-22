ЛНЗ - Динамо онлайн трансляция матча

22.09.2023 в 21:46 ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 сентября 2023 К очному матчу 8-го тура между собой и ЛНЗ и "Динамо" подходят во вполне благостном расположении духа. И касается это не только морального состояния команд, но и материального (игра и положение в таблице). ЛНЗ с приходом Дулуба несколько...