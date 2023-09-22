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ЛНЗ - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 23 сентября 2023, 13:00 - Центральный стадион . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матча:
ЛНЗ
Черкассы
До начала
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Смотреть трансляцию
Кто победит?
90 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
24%
Ничья
26%
Динамо
50%
П1: 6.27 Х: 3.10 П2: 1.68
Интересные факты
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 30% голов между минутами 16-30?
  • LNZ Cherkasy без побед в последних 5 играх.
  • LNZ Cherkasy имеет проигрышную серию из 4 матчей дома
  • Динамо Киев проиграл 3 матчей подряд.
  • Динамо Киев проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • LNZ Cherkasy не забивает в 2 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика LNZ Cherkasy в сезоне 0-0-3
  • LNZ Cherkasy не забивает в последних 3 матчах.
  • Динамо Киев пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • LNZ Cherkasy выигрывает первый тайм в 46% матчей, Динамо Киев выигрывает в 40% матчей.
  • LNZ Cherkasy выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Динамо Киев выигрывает в 40%.
  • Когда LNZ Cherkasy лидирует 1-0 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy проигрывает 0-1 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды LNZ Cherkasy.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • У команды LNZ Cherkasy серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • LNZ Cherkasy забивает 1.71 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 33% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Последние матчи - ЛНЗ
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 13:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершен Металлист 1925 П
Кубок Украины 23-25
23.08.2023 - 16:00 Виктория 1 - 0 Завершен ЛНЗ П
Премьер-лига 2023/2024
18.08.2023 - 17:05 ЛНЗ 1 - 2 Завершен Полесье П
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2023/2024
18.09.2023 - 17:03 Динамо 2 - 0 Завершен Ворскла В
Лига конференций 2023/2024
31.08.2023 - 21:00 Бешикташ 1 - 0 Завершен Динамо П
Лига конференций 2023/2024
24.08.2023 - 20:00 Динамо 2 - 3 Завершен Бешикташ П
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 17:00 Черноморец 3 - 2 Завершен Динамо П
Лига конференций 2023/2024
17.08.2023 - 20:00 Динамо 3 - 1 Завершен Арис В
Показать больше
Кто победит?
90 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
24%
Ничья
26%
Динамо
50%
П1: 6.27 Х: 3.10 П2: 1.68
Составы команд
Стартовый состав
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 34
    Muravskyi, Nazarii
    Защитник
  • 17
    Norenkov, Denys
    Защитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 71
    Лопиронок
    Защитник
  • 5
    Иван Калюжный
  • 33
    Евгений Селин
    Защитник
  • 11
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 70
    Naumets, Vladyslav
    Полузащитник
  • 16
    Денис Олейник
    Полузащитник
  • 19
    Алексей Хобленко
    Нападающий
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 4
    Денис Попов
  • 6
    Brazhko, Volodymyr
    Полузащитник
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 7
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 40
    Bilovar, Kristian
    Защитник
  • 4
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 30
    Diallo, Samba
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Dulub, Oleg Anatolevich
  • Луческу, Мирча
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Трансляция матча ЛНЗ - Динамо
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Инфо
Запасные Динамо: Нещерет, Моргун, Кабаев, Малыш, Дячук, Сирота, Царенко, Бенито, Рамадани, Волошин
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бущан, Дубинчак, Попов, Биловар, Бражко, Караваев, Андриевский, Буяльский, Ярмоленко, Ванат, Диалло
Инфо
Запасные ЛНЗ: Самойленко, Насонов, Бойко, Тищенко, Шестаков, Ковалев, Банада, Тарасенко, Савин, Копыл, Прядун, Хамелюк
Инфо
Стартовый состав ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Норенков, Стасюк, Лопыренок, Калюжный, Селин, Пасич, Наумец, Олейник, Хобленко
ЛНЗ на 11-м месте - 7 баллов после семи матчей
Динамо перед отчетным поединком находится на 7-м месте в таблице - 9 очков после 4 матчей и 3 игры в запасе
Инфо
Начало матча в 13:00. Судить игру будет Дмитрий Панчишин. Также на матче будет система ВАР
Добрый день всем поклонникам украинского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 8-го тура УПЛ, в котором ЛНЗ примет Динамо
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Последние матчи
Завершен 22:15 - Вчера Фамаликан Фамаликан 1 Арока Арока 0 Завершен 22:00 - Вчера Алавес Алавес 0 Атлетик Атлетик 2 Завершен 22:00 - Вчера Монако Монако 0 Ницца Ницца 1 Завершен 22:00 - Вчера Бирмингем Сити Бирмингем Сити 0 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс 0 Завершен 21:45 - Вчера Лечче Лечче 1 Дженоа Дженоа 0

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Анонс матча ЛНЗ - Динамо 23.09.2023, Премьер-лига

Поединок между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Центральный стадион.

Дата проведения матча: 23.09.2023
Время начала матча: 13:00

Для одержания победы тренеры команд Dulub, Oleg Anatolevich и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ЛНЗ - Динамо можно посмотреть 23.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ЛНЗ - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий поединок команды ЛНЗ был сыгран против Рух - 17.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ЛНЗ.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Ворскла - 18.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча ЛНЗ - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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