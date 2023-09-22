ЛНЗ - Динамо онлайн трансляция матча

Поединок между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Центральный стадион.
Дата проведения матча: 23.09.2023
Время начала матча: 13:00
Для одержания победы тренеры команд Dulub, Oleg Anatolevich и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Предыдущий поединок команды ЛНЗ был сыгран против Рух - 17.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ЛНЗ.
Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Ворскла - 18.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.
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