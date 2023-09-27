Оболонь - Динамо онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Оболонь (Киев) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2023/2024, матч начнется на стадионе Оболонь-Арена.
Дата проведения матча: 27.09.2023
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Оболонь (Киев) и командой Динамо (Киев):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Оболонь и Динамо в предыдущем футбольном матче 04.08.2023 закончилось со счетом: 2:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против Верес - 22.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против ЛНЗ - 23.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.
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