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Оболонь - Динамо онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 27 сентября 2023, 17:00 - Оболонь-Арена
Рейтинг матча:
Оболонь
Киев
0 - 0
Обновить
перерыв
Динамо
Киев
Ход матча
Кто победит?
62 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
18%
Ничья
16%
Динамо
66%
П1: 7.68 Х: 3.28 П2: 1.48
Прогноз на матч
Личные встречи
Оболонь
0
Побед
5
Игр
5
Побед
Динамо
Премьер-лига 2023/2024
04.08.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Динамо
Кубок Украины 2015/2016
27.10.2015 - 19:00 Динамо 5 - 0 Завершен Оболонь
Кубок Украины 2015/2016
23.09.2015 - 19:30 Оболонь 0 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2011/2012
26.11.2011 - 14:00 Оболонь 0 - 1 Завершен Динамо
Последние матчи - Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 15:00 Полесье 2 - 0 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2023/2024
28.08.2023 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Кубок Украины 23-25
23.08.2023 - 15:00 ФК Звягель 0 - 1 Завершен Оболонь В
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 4 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
18.09.2023 - 17:03 Динамо 2 - 0 Завершен Ворскла В
Лига конференций 2023/2024
31.08.2023 - 21:00 Бешикташ 1 - 0 Завершен Динамо П
Лига конференций 2023/2024
24.08.2023 - 20:00 Динамо 2 - 3 Завершен Бешикташ П
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 17:00 Черноморец 3 - 2 Завершен Динамо П
Показать больше
Кто победит?
62 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
18%
Ничья
16%
Динамо
66%
П1: 7.68 Х: 3.28 П2: 1.48
Трансляция
Свисток
Идем на перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
43'
40'
Офсайд
38'
Опасный момент
36'
33'
Опасный момент
Краснопир с правого фланга штрафной выполнял закрученный удар под дальнюю штангу, но Нещерет парировал.
30'
Опасный момент
Суханов выполнил выстрел издали с левого фланга, но Попов перевел мяч головой мимо дальней стойки собственных ворот.
28'
Опасный момент
Осман с левого фланга выполнил навес на ближний угол вратарской, где головой в падении пробивал Краснопир, но Нещерет вытащил.
26'
Краснопир с левого фланга штрафной закрутил в руки Нещерету.
23'
Совсем замедлилась игра в эти минуты.
21'
Мощный выстрел с левого фланга штрафной от Бенито завершал стенку с Буяльским, но пробил над воротами.
18'
Дубинчак получил удар в горло на левом фланге защиты от Суханова, который в него влетел.
15'
Упал Суханов на газон из-за вроде бы касания к спине от Бражко, когда заходил к правому флангу штрафной, но это не фол.
13'
Фолом против Дубинчака остановил атаку соперников Косовский на правом фланге.
11'
Откровенная отмашка от Бенито перед чужой штрафной при попытке грудью остановить мяч.
9'
Офсайд был у Буяльского на дальней штанге при подаче с правого фланга от Караваева, которую зацепил Бенито.
7'
Косовский выстрелил издали с правого фланга мимо противоположной стойки.
5'
Оболонь плотной защитой не дает соперникам набрать обороты.
2'
Ярмоленко с правого фланга играл в штрафную на Бенито, но того опередил Вовкун.
1'
Без спешки атакует Динамо на старте матча.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Динамо идет пятым с 4 победами и 1 поражением - 12 очков.
Инфо
В чемпионате Оболонь идет тринадцатой с 1 победой, 3 ничьими и 4 поражениями - 6 очков.
Инфо
Динамо играет первый матч в этом розыгрыше.
Инфо
Оболонь до этого одолела Звягель (1:0).
Запасные: Бущан, Шепелев, Малыш, Тымчик, Дячук, Сирота, Царенко, Рамадани, Волошин.
Динамо Киев: Нещерет - Караваев, Биловар, Попов, Дубинчак - Бражко, Андриевский - Ярмоленко, Буяльский, Диалло - Бенито.
Запасные: Федоровский, Тарануха, Мединский, Чернов, Лукьянчук, Черненко, Прокопенко, Груша, Нагиев.
Оболонь: Кичак - Фатеев, Вовкун, Приймак, Карась, Осман - Дубко, Косовский, Мороз - Суханов, Краснопир.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Назарий Дьордь (Ужгород, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/8 финала Кубка Украины. На поле стадиона Оболонь-Арена (Киев, Украина) сыграют киевская Оболонь и Динамо Киев.
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Комментарии(1)
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terber (ternopil)
27.09.2023 в 16:50
і чим гаряче?тому що жара на дворі +30)))
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Анонс матча Оболонь - Динамо 27.09.2023, Кубок Украины

Противостояние между командой Оболонь (Киев) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2023/2024, матч начнется на стадионе Оболонь-Арена.

Дата проведения матча: 27.09.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Оболонь (Киев) и командой Динамо (Киев):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Оболонь и Динамо в предыдущем футбольном матче 04.08.2023 закончилось со счетом: 2:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Оболонь - Динамо можно посмотреть 27.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Оболонь - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против Верес - 22.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против ЛНЗ - 23.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Оболонь - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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