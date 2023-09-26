Оболонь – Динамо. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 27.09.2023

"Оболонь" с "Динамо" уже играли в чемпионате Украины. "Оболонь" проиграла, но показала достойный футбол. А после матча немало жаловалась на судейство. Этот результат нельзя обновить/переиграть, но можно написать новую страницу истории. У "пивоваров" будет такой шанс в Кубке Украины. "Оболонь" на своем поле примет "Динамо" в рамках 1/8-1 финала. Дальше пройдет только один – по итогу одного матча.

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Кубок Украины. 1/8-й финала

27.09.2023. Киев. "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле – Назарий Дёрдь

"Оболонь" 17:00 "Динамо"

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Новости "Оболони"

Трудно сказать, насколько Кубок Украины актуален для команды Иващенко. Понятно, что никто не будет говорить о неважности этого турнира, и никто не будет отдавать сопернику победу просто так. Но на уровне подсознания мысли могут быть о чемпионате.

Ибо в чемпионате у "Оболони" только одна победа в восьми турах. Четвертое с конца место. То есть зона переходных матчей. И впереди киевлянам точно не будет легче: уже на выходных ожидает лобовой матч с "Минаем", дальше – "Металлист 1925" и так до конца осени. Есть ли здесь место для Кубка Украины?

Для "Оболони" это будет уже второй раунд. В первом она прошла "Звягель", представляющий Вторую лигу.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский – Нагиев, Лукянчук, Приймак, Вовкун, Мединский – Мороз, Черненко, Дубко – Тарануха, Суханов

Новости "Динамо"

В контексте "Динамо" о каком-то второстепенном отношении к Кубку Украины даже говорить стыдно. Киевляне не прошли в групповой раунд еврокубков, поэтому вполне могут аккумулировать ресурсы для борьбы на внутреннем фронте. Не только в УПЛ, но и в Кубке Украины.

Ресурсов у Луческу достаточно, хоть он и жалуется постоянно на те или иные кадровые нюансы. Но это проблемы не количества, а качества. На выходных атака "Динамо" снова сверкала, а вот защита хромала – 4:2 с ЛНЗ. Как тут не вспомнить матч чемпионата с "Оболонью" – тот же итог, и очень похожий сценарий.

Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет – Караваев, Беловар, Сирота, Дубинчак – Андриевский, Шепелев, Бражко – Диалло, Бенито – Ванат

"Оболонь" – "Динамо". Статистика личных встреч

В этом сезоне, как уже говорилось, "Динамо" и "Оболонь" уже играли между собой – победа осталась за "старшими" киевлянами 4:2. А до этого последнее противостояние между соперниками было в 2011-м. Такие давние истории поднимать уже неуместно.

"Оболонь" – "Динамо". Последние матчи команд

Самый большой момент славы "пивоваров" в этом чемпионате – победа над "Днепром-1". Киевляне смогли воспользоваться кризисом соперника. Команда Иващенко в каждом матче пытается держать уровень, но не в каждом удается получать желаемый результат. Например, в матче с "Вересом" в последнем туре УПЛ было достаточно моментов, но ни одного забитого мяча.

"Динамо" что-то нужно делать с защитой. Мирча Луческу говорит, что клуб может пригласить только игроков такого уровня, которые уже есть в команде. А это не обусловит резкий прирост. Так что нужно прогрессировать уже в ходе дистанции тем, кто получает свои шансы в основе. В чемпионате "Динамо" пропустило от "Оболони" дважды. Сейчас принципиальная задача – не пропустить вообще.

"Оболонь" – "Динамо". Турнирное положение команд

Для "Динамо" это будет первый этап в нынешнем Кубке Украины. Для "Оболони" – второй. В 1/16-й финала "пивовары" прошли "Звягель" тогда еще Юрия Максимова. В этом противостоянии будет один матч, в случае ничьей – дополнительное время.

"Оболонь" – "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Оболонь" – "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Динамо" 2:1. Без проблем не обойдется для "Динамо" и в этом матче. Но прогнозируем, что все же команда Луческу сыграет в обороне чуть более осмотрительно. А возникшие проблемы компенсируются атакой. Так что ставка на проход дальше "Динамо" в основное время.