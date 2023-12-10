Динамо - Оболонь онлайн трансляция матча

За последние 5 встреч когда команда Динамо Киев играла дома, команда Динамо Киев выиграла 3 раз, 1 сыграла в ничью и 1 победы команды FC Obolon Kiev. Разница голов 12-4 в пользу команды Динамо Киев.

Во время последних 11 встреч, команда Динамо Киев выиграла 7 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Obolon Kiev выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-9 в пользу команды Динамо Киев

Последняя гостевая победа FC Obolon Kiev над Динамо Киев была в 2010

Вы знали, что Динамо Киев забил 29% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что FC Obolon Kiev забил 30% голов между минутами 31-45?

FC Obolon Kiev без побед в последних 6 играх.

В домашних матчах Динамо Киев не проигрывает FC Obolon Kiev в последних 3 встречах.

Динамо Киев не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

FC Obolon Kiev не забивает в 5 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Volodymyr Shepelev получил больше всего желтых карточек (4) в Динамо Киев. Taras Moroz получил 6 в FC Obolon Kiev.

Динамо Киев выигрывает первый тайм в 42% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 14% матчей.

Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 42% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 14%.

Победителем прошлой встречи была команда FC Obolon Kiev.

В их последнюю встречу команда FC Obolon Kiev победила в 1 гол(а).

Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.

Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.

У команды FC Obolon Kiev серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Obolon Kiev (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 3, команда FC Obolon Kiev выиграла 1, 1 ничьи.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Obolon Kiev.

Команда FC Obolon Kiev выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.

Динамо Киев забивает 2.4 гола за матч против команды FC Obolon Kiev, а FC Obolon Kiev забивает 0.8 гола против команды Динамо Киев (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и FC Obolon Kiev - 3.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и FC Obolon Kiev - 1.6.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Динамо Киев забивает 1.97 гола, играя дома, а FC Obolon Kiev забивает 0.77 гола, играя на выезде (в среднем).

Динамо Киев выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Динамо Киев имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Домашняя статистика Динамо Киев в сезоне 5-0-2