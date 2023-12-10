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Динамо - Оболонь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 11 декабря 2023, 15:00 - Олимпийский . Трансляция: 2+2
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
До начала
00 : 00 : 00
Оболонь
Киев
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Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
47%
Ничья
27%
Оболонь
27%
П1: 4.80 Х: 3.75 П2: 1.61
Интересные факты
  • За последние 5 встреч когда команда Динамо Киев играла дома, команда Динамо Киев выиграла 3 раз, 1 сыграла в ничью и 1 победы команды FC Obolon Kiev. Разница голов 12-4 в пользу команды Динамо Киев.
  • Во время последних 11 встреч, команда Динамо Киев выиграла 7 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Obolon Kiev выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-9 в пользу команды Динамо Киев
  • Последняя гостевая победа FC Obolon Kiev над Динамо Киев была в 2010
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 29% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что FC Obolon Kiev забил 30% голов между минутами 31-45?
  • FC Obolon Kiev без побед в последних 6 играх.
  • В домашних матчах Динамо Киев не проигрывает FC Obolon Kiev в последних 3 встречах.
  • Динамо Киев не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Obolon Kiev не забивает в 5 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Volodymyr Shepelev получил больше всего желтых карточек (4) в Динамо Киев. Taras Moroz получил 6 в FC Obolon Kiev.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 42% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 14% матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 42% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 14%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Obolon Kiev.
  • В их последнюю встречу команда FC Obolon Kiev победила в 1 гол(а).
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.
  • У команды FC Obolon Kiev серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Obolon Kiev (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 3, команда FC Obolon Kiev выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Obolon Kiev.
  • Команда FC Obolon Kiev выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Динамо Киев забивает 2.4 гола за матч против команды FC Obolon Kiev, а FC Obolon Kiev забивает 0.8 гола против команды Динамо Киев (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и FC Obolon Kiev - 3.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и FC Obolon Kiev - 1.6.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Динамо Киев забивает 1.97 гола, играя дома, а FC Obolon Kiev забивает 0.77 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Динамо Киев выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Динамо Киев имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Домашняя статистика Динамо Киев в сезоне 5-0-2
  • Vitaliy Buyalskiy отдал больше всего передач в Динамо Киев с 5 передачами. Valery Dubko лучший распасовщик FC Obolon Kiev (2 передач)
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
5
Побед
6
Игр
1
Побед
Оболонь
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Динамо
Премьер-лига 2023/2024
04.08.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Динамо
Кубок Украины 2015/2016
27.10.2015 - 19:00 Динамо 5 - 0 Завершен Оболонь
Кубок Украины 2015/2016
23.09.2015 - 19:30 Оболонь 0 - 2 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2023/2024
07.12.2023 - 15:00 Динамо 4 - 2 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
26.11.2023 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 13:40 Кривбасс 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
03.11.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 15:00 Колос 1 - 1 Завершен Динамо Н
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Последние матчи - Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
02.12.2023 - 13:00 Колос 0 - 0 Завершен Оболонь Н
Премьер-лига 2023/2024
11.11.2023 - 16:15 Оболонь 0 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
06.11.2023 - 19:00 Рух 2 - 2 Завершен Оболонь Н
Кубок Украины 2023/2024
02.11.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 3 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ЛНЗ 3 - 0 Завершен Оболонь П
Показать больше
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
47%
Ничья
27%
Оболонь
27%
П1: 4.80 Х: 3.75 П2: 1.61
LIVE
Трансляция матча Динамо - Оболонь
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В эфире
2+2
Трансляция
Инфо
Арбитр — Виктор Копиевский.
Запасные: Нещерет (в), Андриевский, Бенито, Биловар, Вивчаренко, Диалло, Караваев, Малыш, Михавко, Рамадани, Супряга, Царенко.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бущан — Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик — Бражко, Шапаренко — Кабаев, Буяльский (к), Волошин — Ванат. Главный тренер — Александр Шовковский.
Запасные: Рыбка (в), Федоривский (в), Груша, Даниленко, Корх, Мухаматгалеев, Нагиев, Осман, Суханов, Фатеев, Чернов.
Инфо
Стартовый состав Оболони: Кичак (к) — Прокопенко, Лукьянчук, Вовкун, Карась, Мединский — Косовский, Мороз, Черненко — Тарануха, Краснопир. Главный тренер — Валерий Иващенко.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 17-го тура УПЛ Динамо – Оболонь.
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Последние матчи
Завершен 01:00 - Сегодня Колумбия Колумбия 1 Венесуэла Венесуэла 0 Завершен 22:00 - Вчера Барселона Барселона 2 Жирона Жирона 4 Завершен 21:45 - Вчера Лорьян Лорьян 2 Марсель Марсель 4 Завершен 21:45 - Вчера Рома Рома 1 Фиорентина Фиорентина 1 Завершен 20:30 - Вчера Маккаби Маккаби 1 Бейтар Бейтар 1

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Анонс матча Динамо - Оболонь 11.12.2023, Премьер-лига

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 11.12.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Оболонь (Киев):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Оболонь, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Оболонь и Динамо в предыдущем футбольном матче 27.09.2023 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Оболонь можно посмотреть 11.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Оболонь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Металлист 1925 - 07.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший матч команды Оболонь был сыгран против Колос - 02.12.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Оболонь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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