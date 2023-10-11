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Люксембург - Украина онлайн трансляция матча

Молодежная сборная - 12 октября 2023, 20:30
Рейтинг матча:
Люксембург
0 - 0
Обновить
44'
Украина
Ход матча
Кто победит?
85 Пользователей сделало свой выбор
Люксембург
27%
Ничья
25%
Украина
48%
Прогноз на матч
Личные встречи
Люксембург
0
Побед
4
Игр
4
Побед
Украина
Евро 2024 2020
10.06.2019 - 21:45 Украина 1 - 0 Завершен Люксембург
Евро 2024 2020
25.03.2019 - 21:45 Люксембург 1 - 2 Завершен Украина
Отбор к Евро-2016 2014/2015
14.06.2015 - 19:00 Украина 3 - 0 Завершен Люксембург
Отбор к Евро-2016 2014/2015
15.11.2014 - 19:00 Люксембург 0 - 3 Завершен Украина
Последние матчи - Люксембург
Евро 2024 2024
11.09.2023 - 21:45 Португалия 9 - 0 Завершен Люксембург П
Евро 2024 2024
08.09.2023 - 21:45 Люксембург 3 - 1 Завершен Исландия В
Евро 2024 2024
20.06.2023 - 21:45 Босния и Герцеговина 0 - 2 Завершен Люксембург В
Евро 2024 2024
17.06.2023 - 16:00 Люксембург 2 - 0 Завершен Лихтенштейн В
Международные товарищеские матчи 2023
09.06.2023 - 21:15 Люксембург 0 - 1 Завершен Мальта П
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Последние матчи - Украина
Евро 2024 2024
12.09.2023 - 21:45 Италия 2 - 1 Завершен Украина П
Молодежная сборная 23-25
12.09.2023 - 19:32 Украина 1 - 0 Завершен Северная Ирландия В
Евро 2024 2024
09.09.2023 - 19:00 Украина 1 - 1 Завершен Англия Н
Евро 2024 2024
19.06.2023 - 19:00 Украина 1 - 0 Завершен Мальта В
Евро 2024 2024
16.06.2023 - 21:45 Северная Македония 2 - 3 Завершен Украина В
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Новости команд
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Кто победит?
85 Пользователей сделало свой выбор
Люксембург
27%
Ничья
25%
Украина
48%
Трансляция
40'
Опасный момент
А вот в данный момент у хозяев. После подачи с фланга с выгодной позиции мимо ворот головой пробил Гонсалвеш.
37'
Инфо
У футболистов нашей молодежки пять ударов по воротам, а у хозяев поля – ни одного.
35'
Повреждение получил Олег Очеретько. Пауза в нашем матче.
33'
Опасный момент
Стали активнее играть футболисты молодежной сборной Украины. Удар Бражка парирует голкипер хозяев поля.
31'
Опасный момент
Наконец-то создают опасный момент подопечные Мельгосы, но Брагару с выгодной позиции не попадает в створ ворот.
29'
У футболистов сборной Люксембурга пока нет ни одного удара по воротам, но они в первую очередь делают акцент на защите.
26'
Стерильный контроль мяча у подопечных Мельгосы. Скорости и нестандартных действий не хватает.
23'
Почему-то украинцы хотят приблизиться к воротам соперника через центр, а не за счет фланговой игры.
20'
В эти минуты даже стали больше контролировать мяч хозяева поля. Провальная половина тайма для украинцев.
17'
Повреждение в центре поля получил игрок сборной Люксембурга. Пауза в нашем матче.
15'
Очень много сумбура в игре подопечных Мельгосы. С таким количеством ошибок сложно рассчитывать на доминацию на поле.
12'
Такой темп встречи полностью устраивает хозяев поля, пока играющих спокойно у собственных ворот.
9'
Опасный момент
А вот и первый момент. После мощного удара Бражко пришлось вступать в игру голкиперу хозяев.
8'
Украинцы пытаются комбинировать, но конструктива в заключительной трети поля не хватает. Слишком много ошибок.
5'
В начале противостояния обе команды играют в медленном темпе. Работы у голкиперов пока не было.
3'
Наши ребята на первых минутах взяли мяч под свой контроль, но пока без ударов по воротам. Гости рассчитывают на быстрый выход в атаку.
Свисток
Матч начался!
Инфо
Люксембург U-21 (запасные): Ду Регу, Лохэй, Энгларо, Ахметджека, Эльшан, Турпинг, Де Оливейра, Кардозу, Икене
Инфо
Люксембург U-21 (стартовый состав): Латик – Торреш, Агостинелли, Гонсалвеш, Синнер, Бербери, Мартинш, Иригоен, Корреа, Жонатанс
Инфо
Украина U-21 (запасные): Фесюн, Вивчаренко, Дидык, Кучерявый, Вьюнник, Ярмолюк, Квасница, Яцик, Гуничев
Инфо
Украина U-21 (стартовый состав): Нещерет – Салюк, Батагов, Смоляков, Роман, Бражко, Очеретько, Рубчинский, Волошин, Брагару, Краснопир
"Красные львы" пока имеют в своем активе одну победу над Северной Ирландией и поражение от Англии.
Украинцы в первом туре отбора в ЧЕ переиграли Северную Ирландию, а хозяева сегодняшнего матча уступили Англию.
Сегодня на стадионе "имени Эмиля Майриша" сыграют молодежные сборные Люксембурга и Украины. Игра начнется в 20.30.
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Комментарии(2)
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Siren05 (Мариуполь)
12.10.2023 в 20:50
Эх, Краснопир...Промазал...
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0
0
mykolaiko (місто Т)
12.10.2023 в 20:06
жоден канал футбол не показуватиме ?
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0
-1

Последние матчи
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Анонс матча Люксембург - Украина 12.10.2023, Молодежная сборная

Противостояние между командой Люксембург и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Молодежная сборная 23-25.

Дата проведения матча: 12.10.2023
Время начала матча: 20:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Люксембург и командой Украина:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Украина, тогда как команда Люксембург осталась с поражением. Столкновение Украина и Люксембург в предыдущем футбольном матче 10.06.2019 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Люксембург
Страна: Люксембург

Предыдущий матч команды Люксембург был сыгран против Португалия - 11.09.2023, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Португалия.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Италия - 12.09.2023, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Италия.

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