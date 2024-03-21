Босния и Герцеговина - Украина онлайн трансляция матча

Анонс матча Босния и Герцеговина - Украина 21.03.2024, Евро 2024

Противостояние между командой Босния и Герцеговина и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024, матч пройдет на стадионе Билино Поле.

Дата проведения матча: 21.03.2024

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Босния и Герцеговина и командой Украина:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Украина, тогда как команда Босния и Герцеговина осталась с поражением. Столкновение Босния и Герцеговина и Украина в предыдущем футбольном матче 16.11.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Milosevic, Savo и Ребров, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Босния и Герцеговина

Страна: Босния и Герцеговина



Прошедший поединок команды Босния и Герцеговина был сыгран против Словакия - 19.11.2023, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Словакия.

Команда гостей

Название: Украина

Страна: Украина

Тренер: Александр Петраков



Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Азербайджан - 21.11.2023, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2025 и закончился победой команды Украина.

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