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Босния и Герцеговина - Украина онлайн трансляция матча

Евро 2024 - 21 марта 2024, 21:45 - Билино Поле . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Феликс Цвайер
Рейтинг матча:
Босния и Герцеговина
0 - 0
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перерыв
Украина
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Ход матча
9' Сеад Колашинац 16' Николай Матвиенко 26' Gazibegovic, Jusuf
Кто победит?
405 Пользователей сделало свой выбор
Босния и Герцеговина
11%
Ничья
18%
Украина
71%
Интересные факты
  • Босния и Герцеговина проиграл 3 матчей подряд.
  • Босния и Герцеговина выигрывает первый тайм в 30% матчей, Украина выигрывает в 40% матчей.
  • Босния и Герцеговина выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Украина выигрывает в 40%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Украина.
  • В их последнюю встречу команда Украина победила в 2 гол(а).
  • Когда Босния и Герцеговина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Босния и Герцеговина% своих матчей.
  • Когда Босния и Герцеговина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Босния и Герцеговина% своих матчей.
  • Когда Украина проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Украина% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Украина в "Чемпионат Европы Квалификация" лучше, чем у команды Босния и Герцеговина.
  • Украина's performance of the last 5 matches is better than Босния и Герцеговина's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Чемпионат Европы Квалификация".
  • Босния и Герцеговина забивает 1.2 гола, играя дома, а Украина забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Босния и Герцеговина
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Украина
Чемпионат мира 2022
16.11.2021 - 21:45 Босния и Герцеговина 0 - 2 Завершен Украина
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Босния и Герцеговина
Последние матчи - Босния и Герцеговина
Последние матчи - Украина
Молодежная сборная 2025
21.11.2023 - 20:00 Украина 1 - 0 Завершен Азербайджан В
Евро 2024 2024
20.11.2023 - 21:45 Украина 0 - 0 Завершен Италия Н
Молодежная сборная 2025
17.11.2023 - 20:00 Украина 4 - 0 Завершен Люксембург В
Евро 2024 2024
17.10.2023 - 21:45 Мальта 1 - 3 Завершен Украина В
Молодежная сборная 23-25
16.10.2023 - 19:30 Украина 3 - 2 Завершен Англия В
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Новости команд
Главные события
Gazibegovic, Jusuf
26'
16'
Николай Матвиенко
Сеад Колашинац
9'
Кто победит?
405 Пользователей сделало свой выбор
Босния и Герцеговина
11%
Ничья
18%
Украина
71%
Составы команд
12
Сехич, Ибрахим
23
Сеад Колашинац
3
Хаджикадунич, Денис
16
Анел Ахмедходжич
4
Gazibegovic, Jusuf
8
Раде Крунич
10
Хажрадинович, Харис
13
кимирот, Гойко
7
Dedic, Amar
23
Эрмедин Демирович
9
Эдин Джеко
23
Андрей Лунин
2
Конопля, Юхум
13
Илья Забарный
22
Николай Матвиенко
16
Виталий Миколенко
17
Brazhko, Volodymyr
17
Александр Зинченко
20
Александр Зубков
7
Sudakov, Georgiy
10
Мудрик, Михаил
11
Артем Довбик
Стартовый состав
  • 23
    Эрмедин Демирович
    Нападающий
  • 9
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 4
    Gazibegovic, Jusuf
    Защитник
    26
  • 8
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 10
    Хажрадинович, Харис
    Полузащитник
  • 13
    кимирот, Гойко
    Полузащитник
  • 7
    Dedic, Amar
    Защитник
  • 23
    Сеад Колашинац
    Полузащитник
    9
  • 3
    Хаджикадунич, Денис
    Защитник
  • 16
    Анел Ахмедходжич
  • 12
    Сехич, Ибрахим
    Вратарь
  • 11
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 20
    Александр Зубков
    Нападающий
  • 7
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 10
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Полузащитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 2
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 13
    Илья Забарный
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
    16
  • 16
    Виталий Миколенко
    Защитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Milosevic, Savo
  • Ребров, Сергей
Статистика матча
2
ЖК
1
2
Удары мимо
1
13
Штрафные
5
5
Фолы
11
30%
Владение мячом
70%
1
Угловые
1
Офсайды
2
Блокировано ударов
1
LIVE
Трансляция матча Босния и Герцеговина - Украина
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MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
45+1'
Свисток
Перерыв.
44'
Дедич вошел в штрафную, подработал под рабочую левую и пытался направить мяч в дальнюю девятку. Потерпел неудачу.
38'
Классно боснийцы комбинируют на ограниченном пространстве, в следствие чего Колашинац оказывается на ударной позиции. Повезло, что Джеко помешал ему пробить.
36'
Босния впервые за сегодня удачно выполнила стандарт. Ахмедходжич выиграл верх на угловом и сбрасывал на партнера, который находился прямо перед воротами. Хорошо, что Конопля внимательно отыграл и вынес мяч.
30'
У нашей команды не клеится комбинационная игра, много брака в передачах. Судаков активен, но партнеры по атаке плохо себя предлагают.
26'
Желтая карточка
Не стесняются падать на газон от минимального касания игроки сборной Боснии. Газибегович еще и начал активно спорить с арбитром, за что был предупрежден.
25'
Еще одна неплохая передача от Мудрика, в этот раз с углового. К сожалению, партнеры снова этим не пользуются.
20'
Мудрик прокинул Ахмедходжича и выполнил прострел в правильную зону. Довбик немного не почувствовал, а мог замыкать.
18'
Сумбурный футбол мы наблюдаем на старте встречи. Почти без свободного пространства, с борьбой на каждом участке поля. Нужно сохранять спокойствие и ждать, пока боснийцы устанут.
15'
Желтая карточка
Матвиенко из-за плохого качества газона проиграл борьбу Демировичу и был вынужден фолить.
10'
Судаков подхватил мяч после неудачной подачи Зинченко со штрафного и пробил по воротам. Не лучшая попытка, хоть время и пространство были.
8'
Желтая карточка
Колашинац получил желтую карточку за отмашку от Зубкова.
7'
Джеко заработал для своей команды стандартное положение неподалеку от ворот. К счастью, боснийцы им не воспользовались.
5'
Газибегович дотащил мяч до лицевой и хотел выполнить прострел, Забарный не дал этого сделать.
3'
Дедич попытался войти в штрафную площадку, но Мудрик качественно отработал в защите.
2'
Бражко сразу начинает жестко встречать соперников. Все правильно, главное карточку быстро не схлопотать.
1'
Свисток
Матч начался.
Гимны отзвучали, почти все готово к началу встречи. Поддержка у боснийцев серьезная, несмотря на небольшую вместимость стадиона.
Инфо
Арбитр — Феликс Цвайер (Германия).
Запасные: Василь (в), Пирич (в), Башич, Варешанович, Ковачевич, Муякич, Превляк, Пьянич, Рахманович, Табакович, Хусейнбашич, Чивич.
Инфо
Стартовый состав Боснии и Герцеговины: Шехич — Колашинац, Хаджикадунич, Ахмедходжич — Газибегович, Крунич, Хайрадинович, Цимирот, Дедич — Демирович, Джеко (к). Главный тренер — Саво Милошевич.
Запасные: Бущан (в), Трубин (в), Бондарь, Ванат, Гуцуляк, Малиновский, Михайличенко, Сидорчук, Таловеров, Тымчик, Шапаренко, Яремчук.
Инфо
Стартовый состав Украины: Лунин — Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля — Зинченко (к), Бражко — Мудрик, Судаков, Зубков — Довбик. Главный тренер — Сергей Ребров.
Кроме Караваева, Попова, Пихаленка и Сикана в заявку на матч не попал Цыганков. Лидер сборной не успел полностью восстановиться от травмы.
Напомним, что сегодняшний победитель сыграет с триумфатором пары Израиль — Исландия за путевку на Чемпионат Европы.
Одна из важнейших игр года. UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча отбора на Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина.
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Анонс матча Босния и Герцеговина - Украина 21.03.2024, Евро 2024

Противостояние между командой Босния и Герцеговина и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024, матч пройдет на стадионе Билино Поле.

Дата проведения матча: 21.03.2024
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Босния и Герцеговина и командой Украина:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Украина, тогда как команда Босния и Герцеговина осталась с поражением. Столкновение Босния и Герцеговина и Украина в предыдущем футбольном матче 16.11.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Milosevic, Savo и Ребров, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Босния и Герцеговина - Украина можно посмотреть 21.03.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2024. Текстовую трансляцию матча Босния и Герцеговина - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Босния и Герцеговина
Страна: Босния и Герцеговина

Прошедший поединок команды Босния и Герцеговина был сыгран против Словакия - 19.11.2023, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Словакия.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Азербайджан - 21.11.2023, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2025 и закончился победой команды Украина.

Следите за результатами матча Босния и Герцеговина - Украина онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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