Милевский: Хотел бы, чтобы Украина против Исландии сыграла в двух нападающих

Бывший футболист "Динамо" Артем Милевский прокомментировал действия нападающих сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины, а также предложил свою схему на поединок против Исландии.

“ – Против Боснии Довбик играл в основе, но вышедший на замену Яремчук оформил голос+ассист. Кого из нападающих Ребров выпустит в старте Исландии?

– Хороший вопрос. Я об этом два дня думаю. Скорее всего, начнет Довбик, но я хотел бы, чтобы Украина сыграла в два нападающих, и они оба сыграли с первых минут. Но вряд ли Сергей Станиславович в столь важной игре будет рисковать с первых минут.

Надеюсь, что у Ромы Яремчука будет больше времени, чем в игре с Боснией. Благодаря ему жизнь продолжается, и наши будут играть в финальном матче отбора за выход на Евро. Хорошо, что через 10 минут он все успел сделать, но хочется его видеть больше.

– А кто лично вам импонирует больше, чем форвард: Яремчук или Довбик?

– Мне Рома давным-давно нравится. Да, в "Валенсии" он не сразу начал. Помню, в октябре или ноябре я ему писал: Давай. Все у тебя получится”. Я его еще помню малым. Когда я был в "Динамо-2", Яремчук только начинал.

Я в нем сразу увидел задатки. У нас с ним схожий стиль. Я очень рад за него – что он все чаще играет в старте “Валенсии”, забил “Реалу”. Я не удивлен, что он практически самостоятельно вытащил игру с Боснией. Слава Богу, что у нас есть такие нападающие”, – сказал Милевский.