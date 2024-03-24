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Милевский: Хотел бы, чтобы Украина против Исландии сыграла в двух нападающих

Национальная сборная Украины
Обновлено

Но не верит, что Ребров на такое пойдет

Милевский: Хотел бы, чтобы Украина против Исландии сыграла в двух нападающих

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист "Динамо" Артем Милевский прокомментировал действия нападающих сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины, а также предложил свою схему на поединок против Исландии.

– Против Боснии Довбик играл в основе, но вышедший на замену Яремчук оформил голос+ассист. Кого из нападающих Ребров выпустит в старте Исландии?

– Хороший вопрос. Я об этом два дня думаю. Скорее всего, начнет Довбик, но я хотел бы, чтобы Украина сыграла в два нападающих, и они оба сыграли с первых минут. Но вряд ли Сергей Станиславович в столь важной игре будет рисковать с первых минут.

Надеюсь, что у Ромы Яремчука будет больше времени, чем в игре с Боснией. Благодаря ему жизнь продолжается, и наши будут играть в финальном матче отбора за выход на Евро. Хорошо, что через 10 минут он все успел сделать, но хочется его видеть больше.

– А кто лично вам импонирует больше, чем форвард: Яремчук или Довбик?

– Мне Рома давным-давно нравится. Да, в "Валенсии" он не сразу начал. Помню, в октябре или ноябре я ему писал: Давай. Все у тебя получится”. Я его еще помню малым. Когда я был в "Динамо-2", Яремчук только начинал.

Я в нем сразу увидел задатки. У нас с ним схожий стиль. Я очень рад за него – что он все чаще играет в старте “Валенсии”, забил “Реалу”. Я не удивлен, что он практически самостоятельно вытащил игру с Боснией. Слава Богу, что у нас есть такие нападающие”, – сказал Милевский.

Украина сыграет против Исландии 26 марта во Вроцлаве.Победитель этого матча получит путевку на Евро-2024, где встретится на групповом этапе с Бельгией, Румынией и Словакией.

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Артем Милевский Украина Босния и Герцеговина Исландия Роман Яремчук Артем Довбик
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
24.03.2024 в 10:56
Динамо ЛОбановського, завжди грала в 2 форварди, і нічого, захист грав надійно. А зараз майже всі, грають в 1 нападника
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Комментарии 3
жека-киев (биг виладж)
24.03.2024 в 10:56
Динамо ЛОбановського, завжди грала в 2 форварди, і нічого, захист грав надійно. А зараз майже всі, грають в 1 нападника
Ответить
0
0
ssemm5@i.ua (Синельниково)
24.03.2024 в 10:31
Во , уже исправили )
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ssemm5@i.ua (Синельниково)
24.03.2024 в 10:19
Против Израиля ? Вы что там с Милевским курите ?
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