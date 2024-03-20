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Босния и Герцеговина - Украина. Анонс и прогноз полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 на 21.03.2024
Босния и Герцеговина - Украина: Прогноз и анонс матча ⋉ 21.03.2024 ⋊ Плей-офф отбора на Евро-2024 на UA-Футбол
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Без сомнения это матч жизни и смерти для нашей национальной команды. Украинская сборная под руководством Сергея Реброва стартует в плей-офф раунде отбора к предстоящему чемпионату Европы с очного поединка против Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет на родине боснийцев.
Матч рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Примечательно, что этот специалист уже работал на матчах нашей сборной. Впервые это произошло в прошлой жизни - в далеком 2021-м году. Тогда в рамках товарищеской игры "сине-желтые" уступили на выезде для Австрии (2:3). А в прошлый раз немец судил поединок как раз против Боснии и Герцеговины в групповом этапе отбора ЧМ-2022 (1:1). Та встреча тоже проходила на арене в Зенице.
- Босния и Герцеговина 21:45 Украина
- Босния и Герцеговина: последние новости
- Украина: последние новости
- Босния и Герцеговина - Украина. Последние матчи
- Босния и Герцеговина - Украина. Личные встречи
- Босния и Герцеговина - Украина. Ставка и коэффициенты
- Босния и Герцеговина - Украина. Групповой этап отбора к Евро-2024
- Босния и Герцеговина - Украина. Групповой этап Лиги Наций
- Босния и Герцеговина - Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол
Полуфинал отбора к Евро-2024
21.03.2024. Босния и Герцеговина, Зеница. Стадион "Былино Поле".
Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Босния и Герцеговина 21:45 Украина
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO
Босния и Герцеговина: последние новости
Боснийцы с треском провалили групповой этап отбора на Евро в Германии. Подопечные Саво Милошевича набрали лишь 9 очков в одной из самых слабых групп с Люксембургом и Лихтенштейном, причем пропустив первых выше себя.
Стоит отметить, что команда с Балканского полуострова позволила своим соперникам аж 20 раз поразить собственные ворота, при этом сумев забить лишь 9 мячей. Учитывая уровень и класс оппонентов, статистика, мягко говоря, ужасная. А путевку в плей-офф отбора Босния получила через Лигу наций, выиграв группу B3.
Босния по-прежнему имеет в своем составе большое количество представителей зарубежных чемпионатов и даже звезд (в прошлом) мирового уровня в лице Эдина Джека и Миралема Пьянича. Однако лидеры уже очень постарели, а молодое поколение еще не подросло до больших задач.
Трудно сказать, чем кроме боевого духа при поддержке собственных трибун, смогут боснийцы поразить команду Сергея Реброва. Можно было бы поставить на какую-то тотальную организацию в обороне, однако нет. Сборная Боснии и Герцеговины не выглядит как целостный и единый механизм.
Даже сам Саво Милошевич перед матчем намекнул, что его команда будет действовать вторым номером и отрабатывает 11-метровые.
"Да, мы тренировали одиннадцатиметровые удары. Очень важно быть готовыми к любому сценарию, который может произойти.
Завтрашний матч должен быть быстрым и результативным. Моя идея - как можно быстрее добраться до ворот соперника и пробить по ним. Я не сторонник долгосрочного владения мячом".
А лидер боснийской сборной Пьянич высоко оценил игру и кадровый подбор нашей команды.
"У Украины очень качественная команда. Это молодой и сильный коллектив. Я наблюдал за ними несколько раз и вижу, что это очень хорошая команда, которая в квалификации доставила много хлопот Италии. И это красноречиво говорит о качествах "сине-желтых".
В общем, сборная Боснии и Герцеговины подойдет к матчу с украинской командой в полной боевой готовности. Поэтому сюрпризов в составе ожидать не стоит. Так, из-за травмы выбыл центральный защитник Адриан Баришич, представляющий "Базель". Однако Милошевич сразу его заменил опытным центрбеком "Ракува" Аднаном Ковачевичем.
Ориентировочный состав сборной Боснии и Герцеговины: Шехич, Дедич, Баришич, Гаджикадунич, Колашинац, Пьянич, Цимирот, Стеванович, Рахманович, Демирович, Джеко.
Украина: последние новости
Стыковые матчи за выход на крупные турниры - это всегда ночной кошмар для украинской сборной. Не стоит даже вспоминать все неудачи, болезненные поражения и потерянные надежды целых поколений... Из последнего можно отметить минимальное поражение на выезде от Уэльса и не выход на мундиаль в Катаре.
Так называемые поединки "последнего шанса" нам даются всегда чрезвычайно сложно. И здесь скорее вопрос не к уровню наших ребят, а к психологии и устойчивости к безумному давлению. Матч с итальянцами в ноябре только является подтверждением этого утверждения. Хотя и есть определенная динамика в этом смысле, имеется в виду именно ментальности.
Впрочем, сетовать на отрицательный результат в группе, где были такие мастодонты как Англия и Италия, не стоит. Все же уровень соперников, однозначно, выше нашего текущего. Однако с жеребьевкой стадии плей-офф нам, откровенно, повезло. Когда как не сейчас сломать это колесо страшных стыков и положить начало новой тенденции. Все соперники по силам украинским футболистам, нужно лишь правильно настроиться.
В отличие от матча против "Скуадра Адзурры" Сергей Станиславович не сможет рассчитывать на травмированных Тараса Степаненко, Виктора Цыганкова и Александра Сватка. Впрочем, вернулся в обойму хавбек "Динамо" Николай Шапаренко. Ожидаем, что именно он, или же Сергей Сидорчук заменят капитана "Шахтера" в центре поля. Ну а на фланге атаки вместо вингера "Жироны" выйдет Александр Зубков.
Также головную боль в хорошем смысле вызывает вратарский вопрос. В распоряжении Реброва сразу трое основных киперов своих клубов. Однако, Георгий Бущан хоть и является безоговорочным №1 в киевском клубе, однако Трубин и Лунин выступают на более статусном уровне. Учитывая больший опыт в футболке национальной команды и лучшую стабильность поставим именно на кандидатуру вратаря "Бенфики".
В общем, все остальные легионеры имеют тоже стабильную игровую практику и находятся в хороших физических кондициях. Тревогу может вызвать только результативность Артема Довбика в последнее время. Безголевая серия украинского нападающего за "Жирону" насчитывает уже 8 матчей подряд. Однако, без сомнения, что именно Артем выйдет со старта на арене в Зенице.
Все что нам нужно - это правильный настрой. Нужно выходить и забирать свое. И здесь, к счастью, наши ребята и наставник мыслят в позитивном ключе.
"Важно быть ментально готовым к поединкам, которые решают судьбу выхода на Евро. С другой стороны, мы уже имеем опыт игр в плей-офф - в прошлый раз противостояли Шотландии и Уэльсу. Это не впервые для наших футболистов, уверен, что они готовы.
Мы играем на выезде - это всегда очень трудно. Однако сейчас вызвано много игроков с опытом игр не только в чемпионате Украины, но и на международной арене. Я уверен в этих исполнителях", - рассказывал Ребров в начале сборов.
Ориентировочный состав сборной Украины: Трубин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Шапаренко, Зинченко, Судаков, Зубков, Довбик, Мудрик.
Босния и Герцеговина - Украина. Последние матчи
Сборная Украины:
Сборная Боснии и Герцеговины:
Босния и Герцеговина - Украина. Личные встречи
В своей истории Босния и Герцеговина и Украина на футбольном поле пересекались лишь дважды. Это произошло в отборе к ЧМ-2022 в Катаре.
Статистика очных поединков:
- Победы: 0 -1
- Забитые мячи: 1 - 3
- В среднем голов за матч: 0.50 - 1.50
- Крупнейшая победа: 0:2
Босния и Герцеговина - Украина. Ставка и коэффициенты
Босния и Герцеговина - Украина. Групповой этап отбора к Евро-2024
- Группа J
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Португалия
|10
|10
|0
|0
|36-2
|30
|2
|Словакия
|10
|7
|1
|2
|17-8
|22
|3
|Люксембург
|10
|5
|2
|3
|13-19
|17
|4
|Исландмя
|10
|3
|1
|6
|17-16
|10
|5
|Босния и Герцеговина
|10
|3
|0
|7
|9-20
|9
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|0
|10
|1-28
|0
- Группа С
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Англия
|8
|6
|2
|0
|22-4
|20
|2
|Италия
|8
|4
|2
|2
|16-9
|14
|3
|Украина
|8
|4
|2
|2
|11-8
|14
|4
|Северная Македония
|8
|2
|2
|4
|10-20
|8
|5
|Мальта
|8
|0
|0
|8
|2-20
|0
Босния и Герцеговина - Украина. Групповой этап Лиги Наций
- Группа B3
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|6
|3
|2
|1
|11
|2
|6
|2
|2
|2
|8
|3
|6
|2
|1
|3
|7
|4
|6
|2
|1
|3
|7
- Группа B1
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|6
|4
|1
|1
|13
|2
|6
|3
|2
|1
|11
|3
|6
|2
|1
|3
|7
|4
|6
|1
|0
|5
|3
Босния и Герцеговина - Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 0:2. Несмотря на статус гостевого матча, букмекеры отдают предпочтение именно нашей сборной. Мы полностью согласны с этим выбором. Команде Сергея Реброва вполне по силам одолеть нынешнюю Боснию. Нужно выходить и без всяких "но" забирать свое и выходить в финал плей-офф. Если не сейчас и не с таким соперником сломать это порочное колесо стыковых матчей, то когда?! Поражение в данной встрече будет откровенным провалом...
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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