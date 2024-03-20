Босния и Герцеговина - Украина. Анонс и прогноз полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 на 21.03.2024

Без сомнения это матч жизни и смерти для нашей национальной команды. Украинская сборная под руководством Сергея Реброва стартует в плей-офф раунде отбора к предстоящему чемпионату Европы с очного поединка против Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет на родине боснийцев.

Матч рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Примечательно, что этот специалист уже работал на матчах нашей сборной. Впервые это произошло в прошлой жизни - в далеком 2021-м году. Тогда в рамках товарищеской игры "сине-желтые" уступили на выезде для Австрии (2:3). А в прошлый раз немец судил поединок как раз против Боснии и Герцеговины в групповом этапе отбора ЧМ-2022 (1:1). Та встреча тоже проходила на арене в Зенице.

Полуфинал отбора к Евро-2024

21.03.2024. Босния и Герцеговина, Зеница. Стадион "Былино Поле".

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Босния и Герцеговина 21:45 Украина

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Босния и Герцеговина: последние новости

Боснийцы с треском провалили групповой этап отбора на Евро в Германии. Подопечные Саво Милошевича набрали лишь 9 очков в одной из самых слабых групп с Люксембургом и Лихтенштейном, причем пропустив первых выше себя.

Стоит отметить, что команда с Балканского полуострова позволила своим соперникам аж 20 раз поразить собственные ворота, при этом сумев забить лишь 9 мячей. Учитывая уровень и класс оппонентов, статистика, мягко говоря, ужасная. А путевку в плей-офф отбора Босния получила через Лигу наций, выиграв группу B3.

Босния по-прежнему имеет в своем составе большое количество представителей зарубежных чемпионатов и даже звезд (в прошлом) мирового уровня в лице Эдина Джека и Миралема Пьянича. Однако лидеры уже очень постарели, а молодое поколение еще не подросло до больших задач.

Трудно сказать, чем кроме боевого духа при поддержке собственных трибун, смогут боснийцы поразить команду Сергея Реброва. Можно было бы поставить на какую-то тотальную организацию в обороне, однако нет. Сборная Боснии и Герцеговины не выглядит как целостный и единый механизм.

Даже сам Саво Милошевич перед матчем намекнул, что его команда будет действовать вторым номером и отрабатывает 11-метровые.

"Да, мы тренировали одиннадцатиметровые удары. Очень важно быть готовыми к любому сценарию, который может произойти. Завтрашний матч должен быть быстрым и результативным. Моя идея - как можно быстрее добраться до ворот соперника и пробить по ним. Я не сторонник долгосрочного владения мячом".

А лидер боснийской сборной Пьянич высоко оценил игру и кадровый подбор нашей команды.

"У Украины очень качественная команда. Это молодой и сильный коллектив. Я наблюдал за ними несколько раз и вижу, что это очень хорошая команда, которая в квалификации доставила много хлопот Италии. И это красноречиво говорит о качествах "сине-желтых".

В общем, сборная Боснии и Герцеговины подойдет к матчу с украинской командой в полной боевой готовности. Поэтому сюрпризов в составе ожидать не стоит. Так, из-за травмы выбыл центральный защитник Адриан Баришич, представляющий "Базель". Однако Милошевич сразу его заменил опытным центрбеком "Ракува" Аднаном Ковачевичем.

Ориентировочный состав сборной Боснии и Герцеговины: Шехич, Дедич, Баришич, Гаджикадунич, Колашинац, Пьянич, Цимирот, Стеванович, Рахманович, Демирович, Джеко.

Украина: последние новости

Стыковые матчи за выход на крупные турниры - это всегда ночной кошмар для украинской сборной. Не стоит даже вспоминать все неудачи, болезненные поражения и потерянные надежды целых поколений... Из последнего можно отметить минимальное поражение на выезде от Уэльса и не выход на мундиаль в Катаре.

Так называемые поединки "последнего шанса" нам даются всегда чрезвычайно сложно. И здесь скорее вопрос не к уровню наших ребят, а к психологии и устойчивости к безумному давлению. Матч с итальянцами в ноябре только является подтверждением этого утверждения. Хотя и есть определенная динамика в этом смысле, имеется в виду именно ментальности.

Впрочем, сетовать на отрицательный результат в группе, где были такие мастодонты как Англия и Италия, не стоит. Все же уровень соперников, однозначно, выше нашего текущего. Однако с жеребьевкой стадии плей-офф нам, откровенно, повезло. Когда как не сейчас сломать это колесо страшных стыков и положить начало новой тенденции. Все соперники по силам украинским футболистам, нужно лишь правильно настроиться.

В отличие от матча против "Скуадра Адзурры" Сергей Станиславович не сможет рассчитывать на травмированных Тараса Степаненко, Виктора Цыганкова и Александра Сватка. Впрочем, вернулся в обойму хавбек "Динамо" Николай Шапаренко. Ожидаем, что именно он, или же Сергей Сидорчук заменят капитана "Шахтера" в центре поля. Ну а на фланге атаки вместо вингера "Жироны" выйдет Александр Зубков.

Также головную боль в хорошем смысле вызывает вратарский вопрос. В распоряжении Реброва сразу трое основных киперов своих клубов. Однако, Георгий Бущан хоть и является безоговорочным №1 в киевском клубе, однако Трубин и Лунин выступают на более статусном уровне. Учитывая больший опыт в футболке национальной команды и лучшую стабильность поставим именно на кандидатуру вратаря "Бенфики".

В общем, все остальные легионеры имеют тоже стабильную игровую практику и находятся в хороших физических кондициях. Тревогу может вызвать только результативность Артема Довбика в последнее время. Безголевая серия украинского нападающего за "Жирону" насчитывает уже 8 матчей подряд. Однако, без сомнения, что именно Артем выйдет со старта на арене в Зенице.

Все что нам нужно - это правильный настрой. Нужно выходить и забирать свое. И здесь, к счастью, наши ребята и наставник мыслят в позитивном ключе.

"Важно быть ментально готовым к поединкам, которые решают судьбу выхода на Евро. С другой стороны, мы уже имеем опыт игр в плей-офф - в прошлый раз противостояли Шотландии и Уэльсу. Это не впервые для наших футболистов, уверен, что они готовы. Мы играем на выезде - это всегда очень трудно. Однако сейчас вызвано много игроков с опытом игр не только в чемпионате Украины, но и на международной арене. Я уверен в этих исполнителях", - рассказывал Ребров в начале сборов.

Ориентировочный состав сборной Украины: Трубин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Шапаренко, Зинченко, Судаков, Зубков, Довбик, Мудрик.

Босния и Герцеговина - Украина. Последние матчи

Сборная Украины:

Сборная Боснии и Герцеговины:

Босния и Герцеговина - Украина. Личные встречи

В своей истории Босния и Герцеговина и Украина на футбольном поле пересекались лишь дважды. Это произошло в отборе к ЧМ-2022 в Катаре.

Статистика очных поединков:

Победы: 0 -1

Забитые мячи: 1 - 3

В среднем голов за матч: 0.50 - 1.50

Крупнейшая победа: 0:2

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Босния и Герцеговина - Украина. Ставка и коэффициенты

Босния и Герцеговина - Украина. Групповой этап отбора к Евро-2024

Группа J

# КОМАНДА И П Н П З-П ОЧКИ 1 Португалия 10 10 0 0 36-2 30 2 10 7 1 2 17-8 22 3 Люксембург 10 5 2 3 13-19 17 4 Исландмя 10 3 1 6 17-16 10 5 Босния и Герцеговина 10 3 0 7 9-20 9 6 Лихтенштейн 10 0 0 10 1-28 0

Группа С

# КОМАНДА И П Н П З-П ОЧКИ 1 Англия 8 6 2 0 22-4 20 2 И талия 8 4 2 2 16-9 14 3 Украина 8 4 2 2 11-8 14 4 Северная Македония 8 2 2 4 10-20 8 5 Мальта 8 0 0 8 2-20 0

Босния и Герцеговина - Украина. Групповой этап Лиги Наций

Группа B3

# КОМАНДА И В Н П О 1 Босния и Герцеговина 6 3 2 1 11 2 Финляндия 6 2 2 2 8 3 Черногория 6 2 1 3 7 4 Румыния 6 2 1 3 7

Группа B1

# КОМАНДА И В Н П О 1 Шотландия 6 4 1 1 13 2 Украина 6 3 2 1 11 3 Ирландия 6 2 1 3 7 4 Армения 6 1 0 5 3

Босния и Герцеговина - Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 0:2. Несмотря на статус гостевого матча, букмекеры отдают предпочтение именно нашей сборной. Мы полностью согласны с этим выбором. Команде Сергея Реброва вполне по силам одолеть нынешнюю Боснию. Нужно выходить и без всяких "но" забирать свое и выходить в финал плей-офф. Если не сейчас и не с таким соперником сломать это порочное колесо стыковых матчей, то когда?! Поражение в данной встрече будет откровенным провалом...