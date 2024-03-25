Уэльс - Польша. Анонс и прогноз матча плей-офф квалификации на Евро-2024 на 26.03.2024

Кто бы что ни говорил, но битва Уэльса и Польши в плей-офф квалификации на Евро-2024 - самая статусная среди других. Эти страны являются частыми гостями крупнейших мировых турниров, но летом в Германию поедет только одна сборная. Победитель будет играть в одной группе с Францией, Нидерландами и Австрией.

Финал плей-офф квалификации Евро-2024

26.03.2024. Кардифф Сити Стэдиум (Кардифф)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Уэльс 21:45 Польша

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Уэльс

Этой сборной грех жаловаться на трудный путь в плей-офф квалификации. Во-первых, в полуфинале "драконы" играли с не слишком грозной Финляндией, а во-вторых что ту встречу, что финал будут проводить дома. Если бы еще вместо Польши была Эстония - вообще бы "валялись в шоколаде".

Финляндию Пейдж и компания победили уверенно. Счет 4:1 вполне подтверждает уровень команд. Наставник Уэльса понимает, что Польша - соперник другого сорта. Несмотря на это, скорее всего, стартовая одиннадцатка будет такой же, как несколько дней назад. Вряд ли увидим с первых минут Аарона Рэмзи. Говорят, что он еще не готов физически выдержать все возможное игровое время.

Британские СМИ почти уверены в успехе валлийской сборной во вторник. К примеру, журналисты Daily Mail пишут, что кроме Щенсны, Зелински и Левандовски в Польше никто не впечатляет. Особое внимание всех журналистов заслужил нападающий "Барселоны". Отмечают, что именно он может "разрушить валлийские мечты".

Коллектив Пейджа подходит к финалу в хорошем настроении. Последние 7 матчей Уэльс не проигрывает, а дома играет лучше, чем где-либо. Великолепные выступления демонстрируют атакующие игроки Брукс, Уилсон, Уильямс, Джонсон и Джеймс. Вопрос здесь в том, смогут ли поляки уследить за всеми?

Правый защитник Коннор Робертс шутит, что удачу команде приносят его усы. "В прошлом году моя жена спросила, почему бы я их не выращивал. С тех пор как я это сделал, моя команда "Бернли" начала постоянно побеждать. Тогда у нас была серия из около 25 матчей без поражений. Поэтому я решил снова отрастить усы, надеясь, что это принесет мне удачу со сборной. Мы уже победили Финляндию и надеюсь, что во вторник победим и Польшу, и наконец-то выйдем на Евро. Эти усы действительно придают силы", - рассказал Робертс. Возможно, дело действительно в усах?

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Польша

В плей-офф квалификации Эстония стала для Польши огромным подарком. Силы в этой паре были неравными, что мы и увидели в полуфинале. Только посмотрите на количество атак в матче - 105 против 6 в пользу поляков. Эстонцы должны радоваться, что счет только 5:1. Забить из единственного момента - это тоже счастье.

Интересно, что из пяти голов - ни одного от Левандовски. И даже несмотря на счет Роберт провел на поле все 90 минут. Уверены, что в Кардиффе звезда "Барселоны" будет делать все, чтобы забить.

Вообще, нынешнюю Польшу хорошо демонстрирует их выступление в групповом этапе Квалификации на Евро. Имея группу из Албании, Чехии, Молдовы и Фарерских островов, поляки умудрились едва удержаться на 3-м месте. Переживать есть за что, ведь игра с Эстонией - вообще не показатель.

Полузащитник Бартош Слиш оценил следующего соперника, понимая, что будет очень тяжело: "Сборная Уэльса хорошо организована. Они умеют очень хорошо расположиться в обороне, играют по схеме 3-4-3, хорошо идут на контратаки, поэтому мы должны быть к этому готовы. У них есть быстрые игроки, которые умеют возвращаться с мячом и имеют прекрасное футбольное качество. Но я считаю, что мы должны сосредоточиться на нашей игре".

У наставника Польши Михала Пробежа есть 2 проблемы с составом. В полуфинале травмировались полузащитник Пшемыслав Франковский и его коллега Мэтти Кэш. Кстати, Кэш выходил на замену как раз Франковского. Мэтти с Уэльсом точно не сыграет. Игрок уже вернулся в "Астон Виллу", где у него диагностировали травму двуглавой мышцы бедра. С Пшемыславом дела лучше. Он вместе с командой, но пока не известно сможет ли сыграть. В любом случае тренерский штаб решил вызвать в сборную Павела Вшолека и отпустить в U21 Доминика Марчука.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Уэльса:

21.03. Уэльс - Финляндия 4:1 (Плей-офф квалификации Евро-2024)

2023. Уэльс - Турция 1:1 (Квалификация на Евро-2024)

2023. Армения - Уэльс 1:1 (Квалификация на Евро-2024)

Последние 3 встречи Польши:

21.03. Польша - Эстония 5:1 (Плей-офф квалификации Евро-2024)

2023. Польша - Латвия 2:0 (Товарищеская)

2023. Польша - Чехия 1:1 (Квалификация на Евро-2024)

Последние 3 очные встречи:

2022. Уэльс - Польша 0:1 (Лига Наций)

2022. Польша - Уэльс 2:1 (Лига Наций)

2009. Уэльс - Польша 0:1 (Товарищеская)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Уэльс - Польша от UA-Футбол

Равные команды. Хотя небольшое преимущество стоит отдать Уэльсу. Футболисты Пейджа долго не проигрывали и имеют хорошую статистику в домашних матчах. Логистика и удобство подготовки также важны - все время они работают и играют в одном месте (в отличие от поляков). А что соперник? А он имеет 3 поражения в последних 4-х выездных поединках. История встреч полностью на их стороне, однако вряд ли это поможет во вторник. Думаем, что матч будет в любом случае напряженным и осторожным от обеих команд. Наш прогноз - ТМ 2,5 и проход Уэльса.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша