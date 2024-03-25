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Украина - Исландия. Анонс и прогноз финала плей-офф отбора на Евро-2024 на 26.03.2024
Украина - Исландия: Прогноз и анонс матча ⋉ 26.03.2024 ⋊ Финал отбора на Евро-2024 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Последний шаг к заветному чемпионату Европы в Германии. В финале отбора к Евро-2024 сборная Украины Сергея Реброва будет противостоять национальной команде Исландии под тренерством Оге Гарейде. Встреча пройдет во Вроцлаве на Городском стадионе.
Поединок рассудит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Этот рефери успел трижды поработать на матчах "сине-желтых". Более того, этот специалист даже судил наш матч против исландцев в 2016-м году. Также Тюрпен обслуживал поединок с Молдовой в 2012-м и против Португалии - в 2019-м. Примечательно, что все три вышеупомянутые встречи закончились ничейным результатом.
- Украина 21:45 Исландия
- Украина: последние новости
- Исландия : последние новости
- Украина - Исландия . Последние матчи
- Украина - Исландия. Цифры и факты
- Украина - Исландия . Личные встречи
- Украина - Исландия . Ставка и коэффициенты
- Украина - Исландия . Групповой этап отбора к Евро-2024
- Украина - Исландия . Групповой этап Лиги наций
- Украина - Исландия . Прогноз на матч от UA-Футбол
Финал отбора к Евро-2024
26.03.2024. Польша, Вроцлав. Городской стадион.
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Украина 21:45 Исландия
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Украина: последние новости
Первый этап стыков наша сборная успешно преодолела. Хотя и по игре "сине-желтые" заставили понервничать всех украинских болельщиков. Стыковые матчи за выход на большие форумы - это всегда большое, прежде всего, ментальное испытание для украинской сборной. Так и произошло в матче против боснийцев.
По индивидуальному мастерству наши ребята превосходили команду Саво Милошевича, однако было видно как украинцы тяжело переносили давление ответственности. В итоге этот страх выливался в большое количество брака. К счастью, у команды Сергея Станиславовича есть также и характер. Эта команда готова биться до конца и выгрызать результат даже при, откровенно, провальной или неудачной игре.
Перед финалом отбора с "викингами" можно сказать то же самое, что и перед игрой с Боснией. Все что нам нужно - это правильный настрой и устойчивая ментальность. Мы можем и должны выходить, и забирать свое.
Зная консерватизм Реброва и его нелюбовь к быстрым заменам, можно спрогнозировать, что стартовый состав на игру против команды Оге Гарейде не претерпит фундаментальных изменений. Возможно, одна-две ротации. Однако, мы поставим на абсолютно аналогичный ростер.
С Исландией стоит ожидать более открытого футбола. В отличие от Боснии и Герцеговины, "викинги" не отсиживаются в обороне и часто идут большими силами вперед. А здесь как раз и откроются возможности для наших быстрых вингеров. О другом стиле матча говорил и сам Сергея Ребров.
"Мы просматривали исландцев. Но сейчас будет совсем другая игра. Мы будем играть в Польше, где будет очень много наших болельщиков. Я уверен, будет заполнен стадион, все будут ждать матча. Прежде всего, футболисты должны восстановиться, это очень важно сейчас. Впереди будет другая игра и другой настрой для наших игроков", - рассказал наставник сборной Украины после победы над Боснией.
В свою очередь капитан "сине-желтых" Александр Зинченко рассказывал, что команда более сосредоточена на своей игре.
"В течение подготовки мы больше сконцентрированы на своей игре. Да, мы разбирали сборную Исландии, видели ее сильные и слабые стороны. Посмотрим, чем все закончится.
Исландцы любят играть в четыре защитника, любят действовать на контратаках. Есть игроки, на которых надо обратить внимание. Но прежде всего нужно отталкиваться от своей игры, а там, дальше, увидим".
Ориентировочный состав сборной Украины: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Бражко, Мудрик, Судаков, Зубков, Довбик.
Исландия : последние новости
Многие помнят сборную Исландии по феерическому периоду с 2016-го по 2018-й годы и исторической победе над Англией в плей-офф Евро. Однако эти времена уже далеко позади. Это уже совсем другая команда, как по подбору исполнителей, так и по стилистике и уровню игры.
"Викинги" далеко не ушли от тех же боснийцев в квалификации к предстоящему чемпионату Европы. Исландия выступала в этой же группе и набрали лишь на один зачетный балл больше. Хотя и при этом, команда Оге Гарейде меньше пропустила и ощутимо результативнее показала себя в атаке.
Что касается Лиги наций, через которую Исландия и попала в плей-офф отбора. То в группе с Израилем и Албанией исландцы заняли второе место, сыграв все четыре матча вничью. Интересный статистический факт.
А вот уже в полуфинале плей-офф квалификации "викинги" взяли реванш у израильтян, одержав разгромную победу со счетом 4:1. Однако, как может показаться на первый взгляд, по игре все было не так просто. При счете 1:2 сборная Израиля не реализовала свой шанс, а позже Ревиво оставил свою команду в меньшинстве. После чего уже в концовке исландцы еще дважды расписались в воротах соперника. Героем того поединка стал бывший партнер Александр Зинченко по ПСВ Альберт Гудмундссон. Одноклубник Руслана Малиновского оформил хет-трик в той встрече.
В общем, нынешняя национальная сборная Исландии играет в простой вертикальный футбол, имея в своем составе техничную молодежь. Скорее всего, стоит ожидать, что "сине-белые" отдадут мяч под наш контроль и будут действовать на контрвыпадах. Что неудивительно, когда сам капитан вашей команды отмечает силу атакующей линии оппонента.
"В составе украинской команды много индивидуально сильных игроков, и мы должны об этом позаботиться. У них есть быстрые футболисты, которые играют в хороших лигах.
Их нападающий из "Жироны" Артем Довбик уже забил достаточно много голов, и Михаил Мудрик чрезвычайно опасен на фланге, как и другие игроки. Но у нас также есть отличные футболисты, которые играют на высоком уровне", - рассказал Йоханн Гудмундссон.
Ориентировочный состав сборной Исландии: Валдимарссон, Палссон, Ингасон, Тораринссон, Гретарссон, А. Сигурдссон, Виллумссон, А. Харальдссон, А. Гудмундссон, Оскарссон, Траустасон.
Украина - Исландия . Последние матчи
- Сборная Украины:
- Сборная Исландии:
Украина - Исландия. Цифры и факты
- Победитель этой пары сыграет в группе Е на Евро-2024, где его соперниками будут сборные Бельгии, Румынии и Словакии.
- В 12 из 14 последних матчей в отборе к ЧЕ исландцы забивали минимум 2 гола.
- В предыдущих 9-х поединках квалификации к Евро "викинги" одержали лишь 3 победы.
- Сборная Украины имеет 9-ти матчевую беспроигрышную серию на своем поле в матчах отбора к чемпионату Европы.
- В 5 из 9 предыдущих домашних игр отбора "сине-желтые" забивали как минимум 2 мяча.
- Только четверо из нынешних футболистов играли в последнем матче между этими сборными. Со стороны Украины речь идет о Руслане Малиновском, Александре Зинченко и Николае Матвиенко, а со стороны Исландии - Сверрире Ингасоне.
Украина - Исландия . Личные встречи
На футбольном поле эти страны встречались четыре раза. Эти поединки проходили в рамках различных квалификаций к крупным турнирам. По одной победе имеет каждая из сторон, еще дважды Украина и Исландия расходились миром. Последний раз команды пересекались в отборе к мундиалю в России.
Статистика очных поединков:
- Победы: 1 - 1
- Забитые мячи: 3 - 4
- В среднем голов за матч: 0.75 - 1.00
- Самая крупная победа: 1:0 - 0:2
Украина - Исландия . Ставка и коэффициенты
Украина - Исландия . Групповой этап отбора к Евро-2024
- Группа J
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Португалия
|10
|10
|0
|0
|36-2
|30
|2
|Словакия
|10
|7
|1
|2
|17-8
|22
|3
|Люксембург
|10
|5
|2
|3
|13-19
|17
|4
|Исландия
|10
|3
|1
|6
|17-16
|10
|5
|Босния и Герцеговина
|10
|3
|0
|7
|9-20
|9
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|0
|10
|1-28
|0
- Группа С
|#
|КОМАНДА
|I
|П
|Н
|П
|З-П
|БАЛИ
|1
|Англия
|8
|6
|2
|0
|22-4
|20
|2
|Италия
|8
|4
|2
|2
|16-9
|14
|3
|Украина
|8
|4
|2
|2
|11-8
|14
|4
|Северная Македония
|8
|2
|2
|4
|10-20
|8
|5
|Мальта
|8
|0
|0
|8
|2-20
|0
Украина - Исландия . Групповой этап Лиги наций
- Группа B1
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|6
|4
|1
|1
|13
|2
|6
|3
|2
|1
|11
|3
|6
|2
|1
|3
|7
|4
|6
|1
|0
|5
|3
- Группа B2
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|4
|2
|2
|0
|8
|2
|4
|0
|4
|0
|4
|3
|4
|0
|2
|2
|2
Украина - Исландия . Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 2:1. Хоть и букмекеры считают нас абсолютным фаворитом, просто точно не будет. При этом стоит ожидать более открытой игры, чем с боснийцами, благодаря чему наши фланги смогут лучше себя проявить. Подытоживая, опять же без всяких "но", мы должны выходить, играть за счет своих сильных сторон и забирать путевку на Евро в Германии. Любой другой результат, кроме победы, будет провалом.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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