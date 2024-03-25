Украина - Исландия. Анонс и прогноз финала плей-офф отбора на Евро-2024 на 26.03.2024

Последний шаг к заветному чемпионату Европы в Германии. В финале отбора к Евро-2024 сборная Украины Сергея Реброва будет противостоять национальной команде Исландии под тренерством Оге Гарейде. Встреча пройдет во Вроцлаве на Городском стадионе.

Поединок рассудит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Этот рефери успел трижды поработать на матчах "сине-желтых". Более того, этот специалист даже судил наш матч против исландцев в 2016-м году. Также Тюрпен обслуживал поединок с Молдовой в 2012-м и против Португалии - в 2019-м. Примечательно, что все три вышеупомянутые встречи закончились ничейным результатом.

Финал отбора к Евро-2024

26.03.2024. Польша, Вроцлав. Городской стадион.

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Украина 21:45 Исландия

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Украина: последние новости

Первый этап стыков наша сборная успешно преодолела. Хотя и по игре "сине-желтые" заставили понервничать всех украинских болельщиков. Стыковые матчи за выход на большие форумы - это всегда большое, прежде всего, ментальное испытание для украинской сборной. Так и произошло в матче против боснийцев.

По индивидуальному мастерству наши ребята превосходили команду Саво Милошевича, однако было видно как украинцы тяжело переносили давление ответственности. В итоге этот страх выливался в большое количество брака. К счастью, у команды Сергея Станиславовича есть также и характер. Эта команда готова биться до конца и выгрызать результат даже при, откровенно, провальной или неудачной игре.

Перед финалом отбора с "викингами" можно сказать то же самое, что и перед игрой с Боснией. Все что нам нужно - это правильный настрой и устойчивая ментальность. Мы можем и должны выходить, и забирать свое.

Зная консерватизм Реброва и его нелюбовь к быстрым заменам, можно спрогнозировать, что стартовый состав на игру против команды Оге Гарейде не претерпит фундаментальных изменений. Возможно, одна-две ротации. Однако, мы поставим на абсолютно аналогичный ростер.

С Исландией стоит ожидать более открытого футбола. В отличие от Боснии и Герцеговины, "викинги" не отсиживаются в обороне и часто идут большими силами вперед. А здесь как раз и откроются возможности для наших быстрых вингеров. О другом стиле матча говорил и сам Сергея Ребров.

"Мы просматривали исландцев. Но сейчас будет совсем другая игра. Мы будем играть в Польше, где будет очень много наших болельщиков. Я уверен, будет заполнен стадион, все будут ждать матча. Прежде всего, футболисты должны восстановиться, это очень важно сейчас. Впереди будет другая игра и другой настрой для наших игроков", - рассказал наставник сборной Украины после победы над Боснией.

В свою очередь капитан "сине-желтых" Александр Зинченко рассказывал, что команда более сосредоточена на своей игре.

"В течение подготовки мы больше сконцентрированы на своей игре. Да, мы разбирали сборную Исландии, видели ее сильные и слабые стороны. Посмотрим, чем все закончится. Исландцы любят играть в четыре защитника, любят действовать на контратаках. Есть игроки, на которых надо обратить внимание. Но прежде всего нужно отталкиваться от своей игры, а там, дальше, увидим".

Ориентировочный состав сборной Украины: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Бражко, Мудрик, Судаков, Зубков, Довбик.

Исландия : последние новости

Многие помнят сборную Исландии по феерическому периоду с 2016-го по 2018-й годы и исторической победе над Англией в плей-офф Евро. Однако эти времена уже далеко позади. Это уже совсем другая команда, как по подбору исполнителей, так и по стилистике и уровню игры.

"Викинги" далеко не ушли от тех же боснийцев в квалификации к предстоящему чемпионату Европы. Исландия выступала в этой же группе и набрали лишь на один зачетный балл больше. Хотя и при этом, команда Оге Гарейде меньше пропустила и ощутимо результативнее показала себя в атаке.

Что касается Лиги наций, через которую Исландия и попала в плей-офф отбора. То в группе с Израилем и Албанией исландцы заняли второе место, сыграв все четыре матча вничью. Интересный статистический факт.

А вот уже в полуфинале плей-офф квалификации "викинги" взяли реванш у израильтян, одержав разгромную победу со счетом 4:1. Однако, как может показаться на первый взгляд, по игре все было не так просто. При счете 1:2 сборная Израиля не реализовала свой шанс, а позже Ревиво оставил свою команду в меньшинстве. После чего уже в концовке исландцы еще дважды расписались в воротах соперника. Героем того поединка стал бывший партнер Александр Зинченко по ПСВ Альберт Гудмундссон. Одноклубник Руслана Малиновского оформил хет-трик в той встрече.

В общем, нынешняя национальная сборная Исландии играет в простой вертикальный футбол, имея в своем составе техничную молодежь. Скорее всего, стоит ожидать, что "сине-белые" отдадут мяч под наш контроль и будут действовать на контрвыпадах. Что неудивительно, когда сам капитан вашей команды отмечает силу атакующей линии оппонента.

"В составе украинской команды много индивидуально сильных игроков, и мы должны об этом позаботиться. У них есть быстрые футболисты, которые играют в хороших лигах. Их нападающий из "Жироны" Артем Довбик уже забил достаточно много голов, и Михаил Мудрик чрезвычайно опасен на фланге, как и другие игроки. Но у нас также есть отличные футболисты, которые играют на высоком уровне", - рассказал Йоханн Гудмундссон.

Ориентировочный состав сборной Исландии: Валдимарссон, Палссон, Ингасон, Тораринссон, Гретарссон, А. Сигурдссон, Виллумссон, А. Харальдссон, А. Гудмундссон, Оскарссон, Траустасон.

Украина - Исландия . Последние матчи

Сборная Украины:

Сборная Исландии:

Украина - Исландия. Цифры и факты

Победитель этой пары сыграет в группе Е на Евро-2024, где его соперниками будут сборные Бельгии, Румынии и Словакии.

В 12 из 14 последних матчей в отборе к ЧЕ исландцы забивали минимум 2 гола.

В предыдущих 9-х поединках квалификации к Евро "викинги" одержали лишь 3 победы.

Сборная Украины имеет 9-ти матчевую беспроигрышную серию на своем поле в матчах отбора к чемпионату Европы.

В 5 из 9 предыдущих домашних игр отбора "сине-желтые" забивали как минимум 2 мяча.

Только четверо из нынешних футболистов играли в последнем матче между этими сборными. Со стороны Украины речь идет о Руслане Малиновском, Александре Зинченко и Николае Матвиенко, а со стороны Исландии - Сверрире Ингасоне.

Украина - Исландия . Личные встречи

На футбольном поле эти страны встречались четыре раза. Эти поединки проходили в рамках различных квалификаций к крупным турнирам. По одной победе имеет каждая из сторон, еще дважды Украина и Исландия расходились миром. Последний раз команды пересекались в отборе к мундиалю в России.

Статистика очных поединков:

Победы: 1 - 1

Забитые мячи: 3 - 4

В среднем голов за матч: 0.75 - 1.00

Самая крупная победа: 1:0 - 0:2

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Украина - Исландия . Ставка и коэффициенты

Украина - Исландия . Групповой этап отбора к Евро-2024

Группа J

# КОМАНДА И П Н П З-П ОЧКИ 1 Португалия 10 10 0 0 36-2 30 2 10 7 1 2 17-8 22 3 Люксембург 10 5 2 3 13-19 17 4 Исландия 10 3 1 6 17-16 10 5 Босния и Герцеговина 10 3 0 7 9-20 9 6 Лихтенштейн 10 0 0 10 1-28 0

Группа С

# КОМАНДА I П Н П З-П БАЛИ 1 Англия 8 6 2 0 22-4 20 2 И талия 8 4 2 2 16-9 14 3 Украина 8 4 2 2 11-8 14 4 Северная Македония 8 2 2 4 10-20 8 5 Мальта 8 0 0 8 2-20 0

Украина - Исландия . Групповой этап Лиги наций

Группа B1

# КОМАНДА И В Н П О 1 Шотландия 6 4 1 1 13 2 Украина 6 3 2 1 11 3 Ирландия 6 2 1 3 7 4 Армения 6 1 0 5 3

Группа B2

# КОМАНДА И В Н П О 1 Израиль 4 2 2 0 8 2 Исландия 4 0 4 0 4 3 Албания 4 0 2 2 2

Украина - Исландия . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:1. Хоть и букмекеры считают нас абсолютным фаворитом, просто точно не будет. При этом стоит ожидать более открытой игры, чем с боснийцами, благодаря чему наши фланги смогут лучше себя проявить. Подытоживая, опять же без всяких "но", мы должны выходить, играть за счет своих сильных сторон и забирать путевку на Евро в Германии. Любой другой результат, кроме победы, будет провалом.