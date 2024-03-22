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Очередной необязательный мастер-класс Реброва. Обзор матча с Боснией и превью к Исландии
Аудиомнение #254
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем поединок между Боснией и Герцеговиной и Украиной. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.
Зачем нужно было доводить до того, чтобы спасать ситуацию в последний момент? Оцениваем дебют Бражко, ищем тех, кто сыграл хорошо, и легко ориентируемся в тех, кто сыграл плохо. Подход Мудрика к реализации, философия Реброва, ожидание камбэка Цыганкова на финал плей-офф – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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