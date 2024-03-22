Форвард Исландии: Матч с Украиной будет тяжелым, но мы едем побеждать

Нападающий сборной Исландии Андри Гудьонсен поделился эмоциями от победы над Израилем (4:1) в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024.

"Мы вышли в финал отбора на Евро! Это просто безумие. Матч с Украиной будет тяжелым, но мы едем побеждать. С Израилем было тяжело, много разных событий, но мы хорошо себя показали, особенно на стандартах.

Остался последний матч, нужно выигрывать, чтобы поехать на Евро", - приводит слова Гудьонсена Fotbolti.net.