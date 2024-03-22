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Форвард Исландии: Матч с Украиной будет тяжелым, но мы едем побеждать
Андри Гудьонсен отреагировал на предстоящую игру с украинцами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Исландии Андри Гудьонсен поделился эмоциями от победы над Израилем (4:1) в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024.
"Мы вышли в финал отбора на Евро! Это просто безумие. Матч с Украиной будет тяжелым, но мы едем побеждать. С Израилем было тяжело, много разных событий, но мы хорошо себя показали, особенно на стандартах.
Остался последний матч, нужно выигрывать, чтобы поехать на Евро", - приводит слова Гудьонсена Fotbolti.net.
Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в польском Вроцлаве.
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