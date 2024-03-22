Защитник Боснии: Все было хорошо до 80-й минуты. Не знаю, что произошло потом

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Анел Ахмедходжич коротко прокомментировал поражение от команды Украины (1:2) в полуфинальном матче плей-офф отбора на Евро-2024.

Отметим, что игрок досрочно покинул поле из-за травмы. Счет на тот момент был 1:0.

"Мы следовали плану, все было хорошо до 80-й минуты. Я не знаю, что произошло потом. Я даже не видел, что произошло.

Впервые в жизни я испытал судороги в ноге во время матча, и, к сожалению, я не смог бежать и продолжать игру.

Я буду здесь и буду бороться с командой, даже когда будет тяжело", - приводит слова футболиста сайт боснийской Федерации футбола.