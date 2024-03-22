Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Боснии: Все было хорошо до 80-й минуты. Не знаю, что произошло потом
Анел Ахмедходжич дал краткий комментарий по итогам матча с Украиной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Боснии и Герцеговины Анел Ахмедходжич коротко прокомментировал поражение от команды Украины (1:2) в полуфинальном матче плей-офф отбора на Евро-2024.
Отметим, что игрок досрочно покинул поле из-за травмы. Счет на тот момент был 1:0.
"Мы следовали плану, все было хорошо до 80-й минуты. Я не знаю, что произошло потом. Я даже не видел, что произошло.
Впервые в жизни я испытал судороги в ноге во время матча, и, к сожалению, я не смог бежать и продолжать игру.
Я буду здесь и буду бороться с командой, даже когда будет тяжело", - приводит слова футболиста сайт боснийской Федерации футбола.
Популярное сейчас
- Игра забудется. Победное фото сборной Украины после матча с Боснией и Герцеговиной
- Милошевич: Украина - серьезная команда, и мы полностью нейтрализовали ее на 80 минут
- Плей-офф отбора на Евро-2024. Босния и Герцеговина - Украина 1:2. Стоило лишь перестать бояться
- Святое пришествие. Босния и Герцеговина – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО