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Защитник Боснии: Все было хорошо до 80-й минуты. Не знаю, что произошло потом

Национальная сборная Украины

Анел Ахмедходжич дал краткий комментарий по итогам матча с Украиной

Защитник Боснии: Все было хорошо до 80-й минуты. Не знаю, что произошло потом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Анел Ахмедходжич коротко прокомментировал поражение от команды Украины (1:2) в полуфинальном матче плей-офф отбора на Евро-2024.

Отметим, что игрок досрочно покинул поле из-за травмы. Счет на тот момент был 1:0.

"Мы следовали плану, все было хорошо до 80-й минуты. Я не знаю, что произошло потом. Я даже не видел, что произошло.

Впервые в жизни я испытал судороги в ноге во время матча, и, к сожалению, я не смог бежать и продолжать игру.

Я буду здесь и буду бороться с командой, даже когда будет тяжело", - приводит слова футболиста сайт боснийской Федерации футбола.

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Источник:
nfsbih.ba
Опубликовал: Алина Ерофеева
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