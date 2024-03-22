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Лунин: Мы показали характер, играли до конца. Но надо стараться выигрывать спокойнее
25-летний игрок вышел в старте сборной впервые с 2022 года
Getty Images / Global Images Ukraine
В полуфинале плей-офф отбора к ЧЕ-2024 "сине-желтые" победили Боснию и Герцеговину (2:1) благодаря двум голам в конце второго тайма. После матча голкипер сборной Андрей Лунин в комментарии Суспільне Спорт подвел итоги матча:
"Получился тяжелый матч. Соперник пытался навязать борьбу. Выигрывали много борьбы и делали подборы. Нельзя было в этом уступать. Это был, пожалуй, такой ключевой фактор в этой игре с таким соперником и полем. Поэтому, думаю, это хороший опыт. Мы показали характер, играли до конца. Но надо стараться выигрывать спокойнее".
Вратарь "Реала" отметил, что игра ногами для вратаря является важным элементом в современном футболе:
"[Стараемся] не преувеличивать с контролем мяча у своих ворот. Мы не просто бьем мяч вперед. Считаю, что игра ногами для голкиперов в современном футболе является важной. Поддержка в Боснии и Герцеговине? Всегда на любом стадионе имели хорошую поддержку. Это дает положительные эмоции, силы. Одно дело, когда ты играешь дома и это полный стадион, а другое - когда по всему миру. В любой стране мы имеем заполненные гостевые сектора. Меньшее, что могу сказать - большое спасибо".
Напомним, что в финальном матче отбора к Чемпионату Европы наша сборная сыграет с Исландией. Матч состоится во Вроцлаве, 26 марта. Начало матча в 21:45
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