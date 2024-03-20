Грузия - Люксембург. Анонс и прогноз матча плей-офф квалификации к Евро-2024 на 21.03.2024

Программу завтрашнего дня среди матчей плей-офф к отбору на чемпионат Европы-2024 открывают сборные Грузии и Люксембурга. Обе команды ещё ни разу выступали на финальной части турнира, поэтому предстоящий поединок обещает быть довольно принципиальным. В следующем стыковом раунде победитель этой пары сыграет либо с Грецием, либо с Казахстаном.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Отбор к Евро-2024. Полуфинал

21 марта. Тбилиси. "Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе"

Главный арбитр: Хосе Санчес (Испания)

Грузия 19:00 Люксембург

Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Вельс - Фінляндія Смотреть трансляцию

Грузия

Со жребием на отбор к Евро грузинам не слишком подфартило. В одну группу к команде известного в прошлом защитника Вилли Саньола попали Испания (здесь сложно что-то комментировать) и крепкие орешки в лице Норвегии и Шотландии. Тем не менее, со своей задачей сборная справилась достаточно неплохо - им удалось добыть шесть очков с Кипром, который считался аутсайдером группы, а также расписать мировые ничьи с шотландами и норвежцами на домашнем стадионе.

В итоге "крестоносцы" заняли 4-е место в своём квинтете, а путёвку в стыковые матчи к финальной части Евро им удалось добыть благодаря победе в одной из групп Лиги Наций с Болгарией, Северной Македонией и Гибралтаром. Последний свой официальный матч Грузия провёла ещё 19 ноября против сборной Испании (1:3).

В лазарете у грузинов находится всего один игрок, но какой! Из-за перебора жёлтых карточек не сможет помочь своей команде Хвича Кварацхелия, который за последнее время наконец-то вернул свою прошлогоднюю форму - в последних пяти матчах за "Наполи" вингер отличился четырьмя голами.

Люксембург

За последние несколько лет статус этой сборной значительно изменился. Это уже не та команда, которая может навязать борьбу лишь условному Гибралтару или Фарерским островам. Собственно, её путь к стыковым матчам на Евро является главным тому подтверждением.

Подопечные Люка Хольца умудрились завоевать аж 5 побед в 10 матчах в группе J в отборе. По две победы Люксембург одержал в играх с Лихтенштейном и Боснией, ещё одну - против Исландии. Без поражения при встрече с "красными львами" удалось уйти только Словакии и именитой Португалии. Стоит отметить, что встречи с последней обернулись для Люксембурга настоящим провалом - 0:6 дома и 0:9 на выезде.

В предстоящем матче с Грузией скромной сборной не помогут атакующий хавбек Венсан Тиль и два центральных защитника из чемпионата Австрии - Дирк Карлссон и Марвин Мартинс.

Последние 5 матчей команд

Последние 5 встреч Грузии:

19.11.23 Испания 3:1 Грузия (квалификация на Евро-2024)

16.11.23 Грузия 2:2 Шотландия (квалификация на Евро-2024)

15.10.23 Грузия 4:0 Кипр (квалификация на Евро-2024)

12.10.23 Грузия 8:0 Таиланд (товарищеский матч)

12.09.23 Норвегия 2:1 Грузия (квалификация на Евро-2024)

Последние 5 встреч Люксембурга:

19.11.23 Лихтенштейн 0:1 Люксембург (квалификация на Евро-2024)

16.11.23 Люксембург 4:1 Босния и Герцеговина (квалификация на Евро-2024)

15.10.23 Люксембург 0:1 Словакия (квалификация на Евро-2024)

13.10.23 Исландия 1:1 Люксембург (квалификация на Евро-2024)

11.09.23 Португалия 9:0 Люксембург (квалификация на Евро-2024)

Факты и цифры

Грузия выиграла только 2 из 8 поединков в отборочной группе на Евро

Грузия пропустила в 4 из 5 домашних играх квалификации

В каждом из последних 5 матчей с участием Грузии было забито более 3 мячей

Люксембург проиграл всего 3 из 10 матчей в отборочной группе на Евро-2024

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа хозяев со счётом 2:0. Фактор родного стадиона должен стать решающим. Одолеть Грузию в гостях в отборе удалось лишь испанцам. Вряд ли подопечные Саньола упустят свой шанс приблизиться к первому попаданию на чемпионат Европы в своей истории. Впрочем, на атакующем потенциале хозяев наверняка существенно скажется отсутствие Кварацхелии, так что голепада и лёгкой прогулки ожидать не стоит.