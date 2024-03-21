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Грузия - Люксембург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к Евро-2024
Грузия - Люксембург: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.2024 ⋊ Квалификация Евро-2024 на UA-Футбол
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За право сыграть в решающем матче плей-офф квалификации Евро-2024 поспорят две сборные, которые ещё ни разу не принимали участие в финальной стадии турнира - Грузия и Люксембург. Уже в следующий вторник победитель этой пары встретится либо с Грецией, либо с Казахстаном.
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Поединок между командами состоится сегодня, 21 марта, на "Динамо-Арене имени Бориса Пайчадзе" в Тбилиси (Грузия). Начало - в 19:00.
В прямом эфире видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Megogo 2
Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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