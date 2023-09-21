Гент - Заря онлайн трансляция матча

Анонс матча Гент - Заря 30.11.2023, Лига конференций

Противостояние между командой Гент (Гент) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2023/2024, матч начнется на стадионе Геламко Арена.

Дата проведения матча: 30.11.2023

Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Гент (Гент) и командой Заря (Луганск):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Заря и Гент в предыдущем футбольном матче 21.09.2023 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Хейн ван Хаещебрук и Koval, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Гент (Гент)

Год основания Гент (Гент): 1864

Страна: Бельгия

Тренер: Хейн Ванхазебрук



Прошедший поединок команды Гент был сыгран против "Юнион Сент-Жилуаз" - 26.11.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Маккаби - 25.11.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Маккаби.

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