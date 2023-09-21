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Гент - Заря онлайн трансляция матча

Лига конференций - 30 ноября 2023, 19:45 - Геламко Арена . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Manouchos, Evangelos
Рейтинг матча:
Гент
Гент
1 - 0
Обновить
47'
Заря
Луганск
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Ход матча
20' Fofana, Malick 27' Фадига, Ноа 32' Олег Данченко Вышел: Gorbach, Igor 39' Денис Антюх 42' Aziangbe, Kodjo
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Гент
32%
Ничья
24%
Заря
44%
П1: 1.53 Х: 3.28 П2: 8.57
Интересные факты
  • КАА Гент выиграл последние 3 матчи в Лига конференций УЕФА.
  • Вы знали, что КАА Гент забил 27% голов между минутами 0-15?
  • КАА Гент не проигрывает в последних 7 играх.
  • КАА Гент не проигрывает в последних 17 домашних матчах.
  • Заря Луганск без побед в последних 6 играх.
  • В домашних играх КАА Гент не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Tarik Tissoudali отдал больше всего передач в КАА Гент с 2 передачами. Igor Kyryukhantsev лучший распасовщик Заря Луганск (2 передач)
  • Julien De Sart получил больше всего желтых карточек (2) в КАА Гент. Ihor Snurnitsyn получил 2 в Заря Луганск.
  • КАА Гент пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • КАА Гент забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Заря Луганск пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • КАА Гент выигрывает первый тайм в 38% матчей, Заря Луганск выигрывает в 33% матчей.
  • КАА Гент выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Заря Луганск выигрывает в 33%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда КАА Гент лидирует 1-0 дома, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда КАА Гент проигрывает 0-1 дома, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды КАА Гент в "Лига конференций УЕФА" лучше, чем у команды Заря Луганск.
  • КАА Гент's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • КАА Гент забивает 2.12 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.65 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Заря Луганск проиграл 3 матчей подряд.
  • Заря Луганск забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Вы знали, что КАА Гент забил 27% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.
Личные встречи
Гент
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Заря
Лига конференций 2023/2024
21.09.2023 - 22:00 Заря 1 - 1 Завершен Гент
Последние матчи - Гент
Чемпионат Бельгии 2023/2024
26.11.2023 - 14:30 Гент 1 - 1 Завершен Юнион Сент-Жилуаз Н
Чемпионат Бельгии 2023/2024
12.11.2023 - 19:30 Гент 1 - 1 Завершен Андерлехт Н
Лига конференций 2023/2024
09.11.2023 - 22:00 Брейдаблик 2 - 3 Завершен Гент В
Чемпионат Бельгии 2023/2024
05.11.2023 - 20:15 Шарлеруа 1 - 3 Завершен Гент В
Чемпионат Бельгии 2023/2024
29.10.2023 - 19:30 Гент 3 - 1 Завершен Стандард В
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Последние матчи - Заря
Лига конференций 2023/2024
25.11.2023 - 17:30 Маккаби 3 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 14:00 Заря 1 - 2 Завершен ЛНЗ П
Лига конференций 2023/2024
09.11.2023 - 22:00 Заря 1 - 3 Завершен Маккаби П
Премьер-лига 2023/2024
05.11.2023 - 17:00 Верес 2 - 2 Завершен Заря Н
Кубок Украины 2023/2024
01.11.2023 - 15:00 Черноморец 4 - 1 Завершен Заря П
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Главные события
42'
Aziangbe, Kodjo
39'
Денис Антюх
32'
Олег Данченко
Вышел: Gorbach, Igor
Фадига, Ноа
27'
ГООЛ! Fofana, Malick
20'
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Гент
32%
Ничья
24%
Заря
44%
П1: 1.53 Х: 3.28 П2: 8.57
Составы команд
1
Поль Нарди
25
Нуриу Фортуна
4
Watanabe, Tsuyoshi
5
Kandouss, Ismael
22
Фадига, Ноа
19
Fofana, Malick
6
Gandelman, Omri
24
Свен Кумс
8
Пиетер Геркенс
20
Orban, Gift Emmanuel
11
Кейперс, Уго
30
Turbaievskyi, Mykyta
94
Олег Данченко
55
Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
3
Bol, Anton
74
Снурницин, Игорь
70
Кырюханцев, Игор
4
Aziangbe, Kodjo
44
Батагов, Арсений
20
Вячеслав Чурко
7
Денис Антюх
39
Гуэрреро, Эдуардо
Стартовый состав
  • 20
    Orban, Gift Emmanuel
    Нападающий
  • 11
    Кейперс, Уго
    Нападающий
  • 19
    Fofana, Malick
    Нападающий
    20
  • 6
    Gandelman, Omri
    Полузащитник
  • 24
    Свен Кумс
    Полузащитник
  • 8
    Пиетер Геркенс
    Полузащитник
  • 25
    Нуриу Фортуна
    Защитник
  • 4
    Watanabe, Tsuyoshi
    Защитник
  • 5
    Kandouss, Ismael
    Защитник
  • 22
    Фадига, Ноа
    Защитник
    27
  • 1
    Поль Нарди
    Вратарь
  • 39
    Гуэрреро, Эдуардо
    Нападающий
  • 70
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 4
    Aziangbe, Kodjo
    Полузащитник
    42
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 7
    Денис Антюх
    Полузащитник
    39
  • 94
    Олег Данченко
    Защитник
    32
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Защитник
  • 3
    Bol, Anton
    Защитник
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Хейн ван Хаещебрук
  • Koval, Yuriy
Статистика матча
12
Штрафные
4
3
Угловые
3
Фолы
10
47%
Владение мячом
53%
4
Удары в створ
2
Удары мимо
2
Сейвы
3
1
Блокировано ударов
1
ЖК
2
1
Офсайды
2
LIVE
Трансляция матча Гент - Заря
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Трансляция
Игроки Зари начали играть только после пропущенного гола. Первую половину тайма их было заметно только в защите и то, с большим количеством ошибок. Замена Юрия Коваля сработала отлично и Горбач быстро влился в игру, но пока все его удары неудачны. Украинцам нужна только победа и если они продолжат играть в том же темпе, как в конце первого тайма, то у них есть все шансы. Ждем второй половины встречи и надеемся, что коуч "черно-белых кошек" сможет найти нужные слова в раздевалке и команда выйдет на игру совсем с другим настроением
45+3'
Свисток
Евангелос Манухос дает свисток о завершении первого тайма
45+2'
Что делает Турбаевский? Никита вышел из ворот до половины своей части поля, но там проиграл борьбу Гифту и во благо украинцев нигериец выпустил мяч к линии поля и там голкипера подстраховали защитники выбив мяч
45+1'
Инфо
В первом тайме компенсированы две минуты
45'
Опасный момент
Снова опасный момент создали гости и снова Горбач наносил удар, на этот раз с линии штрафной в ближний угол, но мяч пролетел мимо ворот
44'
Еще одна атака Зари и снова после навеса от Антюха, Горбач принимает мяч грудью и бьет по воротам, но выше, а потом раздается свисток арбитра, ведь Игорь подыграл себе рукой во время приема мяча
42'
Желтая карточка
Еще одно предупреждение получает игрок украинской команды, на этот раз провинившился Азиангбе сбив с ног соперника после того, как у тоголезца отобрали мяч
40'
Опасный момент
Еще один удар от Фофана, почти с того же места, откуда он забил сегодня гол и тоже в дальний угол, но на этот раз с правой ноги и Турбаевский успел остановить мяч
39'
Желтая карточка
Первая желтая карточка в активе Зари в этом матче и ее арбитр показал Антюху за то, что Денис наступил на ногу Фортуне во время отбора мяча
36'
Опасный момент
Первый довольно опасный момент у "черно-белых кошек" и Антюх выполнил прострел с правого фланга, Герреро на ближней стойке хоть и выигрывал борьбу у соперника, но не успел за мячом, а на дальней стойке Горбач не надеялся, что мяч дойдет туда и тоже не сумел замкнуть передачу
35'
И снова попытка атаки от луганцев и Горбач получает передачу и врывается в штрафную, где пятой отдает передачу на Герреро, но тот не мог пробить по воротам, отдал пас после которого следовала потеря мяча
34'
Очередная попытка атаки от Зари, но Антюх на правом фланге проигрывает борьбу Фортуне и выпскает мяч за предел поля
32'
Замена
Первая замена от Юрия Коваля и он снимает с игры Данченко, выпуская на поле Горбача
31'
Опасный момент
Снова срезка в центре поля у луганцев и Гифт получил передачу от Кейперса почти на линии штрафной и нанес удар из-под защитника и Турбаевский сумел отбить мяч, хотя и перед собой, но на подборе были именно украинцы
30'
Еще одна попытка атаки от "буйволов" и Фофана выполнил навес с левого фланга, но передача слишком сильная и мяч перелетел всю штрафную и вышел за пределы поля на противоположном фланге
29'
Офсайд
Первое положение вне игры в матче именно у луганцев и Антюх слишком поспешил в атаку и забежал за спины защитникам
27'
Желтая карточка
Первый "горчичник" в матче показал Эвангелос Манухос Фадига за опасную игру против Кирюханцева на половине поля Зари
26'
Уголовой
Еще один угловой у хозяев и после навеса с правого фланга на дальнюю штангу мяч перелетел всех игроков и первыми сыграли украинцы и выбили мяч
25'
Опасный момент
Еще одна атака от "буйволов" и Кумс наносит удар по воротам, Джордан поставил ногу по траектории полета мяча и сумел перевести его на угловой
24'
Отличная контратака от гостей и Антюх получает мяч на линии штрафной, но затем он запутался в своих действиях и выпустил мяч за линию поля
24'
Неплохая атака от хозяев и полный контроль ситуации, даже на грани штрафной, но после серии передач мяч оказался у луганцев
23'
Гости начали играть более широко и выходят в высокий прессинг, но пока мяч контролируют именно игроки Гента
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Фофана выводит Гент вперед! После срезки в центре поля от луганцев, Фофана совершил отличный пробег от центрального круга до линии штрафной и оттуда выполнил удар по воротам в дальний нижний угол и Турбаевский не сумел сложиться и остановить мяч. Счет становится 1:0 в пользу бельгийцев
18'
Гифт прорвался к линии поля по левому флангу и выполнил передачу в штрафную, но отлично отработал Турбаевский на выходе и забрал мяч в руки
17'
Инфо
Из интересной статистики стоит отметить, что в составе Зари играет всего три легионера, в то время как у Гента на одного человека больше, но именно с бельгийской национальностью
16'
Опасный момент
Снова опасность у ворот Зари после срезки в защите и мяч получает Кейперс в штрафной и наносит удар, но его блокируют защитники и затем мяч оказывается в руках Турбаевского
13'
Неприятные новости могут ждать украинцев, ведь Герреро получил повреждение, но пока после помощи от медиков продолжает играть на поле
12'
Уголовой
Угловой выполнили бельгийцы и навесили на дальнюю стойку с левого фланга, там никто из игроков не сумел нанести удар по воротам и гости выбили мяч
11'
Геркенс наносит удар по воротам Зари из-за пределов штрафной и после рикошета от Джордана мяч пролетает над перекладиной
9'
"Буйволы" продолжают контролировать мяч и искать варианты для очередной атаки, пока гости неплохо защищаются
7'
Опасный момент
Прекрасный момент у хозяев! Фофана прорвался по левому флангу и сумел выполнить прострельную передачу во вратарскую, а Кейперс там выиграл борьбу и пробил по воротам, но к счастью украинцев мяч пролетел мимо ворот
6'
Первая неплохая атака от Гента, Кейперс сумел пробросить на Геркенса в штрафную, но бельгиец не сумел нанести нормальный удар и мяч стал легкой добычей для Турбаевского
4'
Первый удар в матче нанесен Антюхом, но после удара из-за пределов штрафной мяч пролетел рядом со штангой
3'
Уголовой
Первый угловой в матче выполнили игроки Гента, разыграв мяч у левого флажка, но после навеса на дальнюю стойку соперники сумели его выбить
2'
Первые минуты гости контролировали матч, но в результате его потеряли зайдя на чужую половину поля
1'
Свисток
Евангелос Манухос дает свисток о начале матча. Украинская команда развела матч из центра поля
Игроки уже на поле и готовятся начать матч
Инфо
Судить матч будет арбитр из Греции Эвангелос Манухос
Главный тренер Зари: Юрий Коваль
Инфо
Стартовый состав Зари (4-3-2-1): Турбаевский – Снурницын, Боль, Джордан, Данченко – Чурко (с), Батагов, Азиангбе – Антюх, Кирюханцев – Герреро
Главный тренер Гента: Хейн Ванхазебрук
Инфо
Стартовый состав Гента (4-4-2): Нарди – Фортуна, Ватанабе, Кандусс, Фадига – Фофана, Гендельман, Кумс (с), Геркенс – Гифт, Кейперс
Матч пройдет в Генте на стадионе "Геламко Арена" и начнется в 19:45 по киевскому времени
Приветствуем всех поклонников футбола на текстовой трансляции матча четвертого, предпоследнего, тура Лиги конференций в группе В, в котором Гент примет в гостях Зарю
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Последние матчи
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Анонс матча Гент - Заря 30.11.2023, Лига конференций

Противостояние между командой Гент (Гент) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2023/2024, матч начнется на стадионе Геламко Арена.

Дата проведения матча: 30.11.2023
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Гент (Гент) и командой Заря (Луганск):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Заря и Гент в предыдущем футбольном матче 21.09.2023 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Хейн ван Хаещебрук и Koval, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Гент - Заря можно посмотреть 30.11.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига конференций. Текстовую трансляцию матча Гент - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Гент (Гент)
Год основания Гент (Гент): 1864
Страна: Бельгия
Тренер: Хейн Ванхазебрук

Прошедший поединок команды Гент был сыгран против "Юнион Сент-Жилуаз" - 26.11.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Маккаби - 25.11.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Маккаби.

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