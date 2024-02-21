ЛК. Гент – Маккаби Хайфа 1:1 (общ. 1:2). Сенсационный проход израильского коллектива

Меньше недели назад в первом матче между этими соперниками мы увидели своеобразную сенсацию, когда бельгийцы отчаянно пытались отправить круглого в сетку ворот соперника, но им не хватало элементарного хладнокровия, а иногда и везения. Действительно, "Гент" в первом матче должен был забирать свое, однако вместо этого они пропустили гол во втором тайме и перенесли решение судьбы этого противостояния на ответный матч.

Ожидалось, что в родных стенах бельгийцам будет легче атаковать и почувствовать уверенность в собственных силах, чтобы перевернуть все с ног на голову, но холодным душем прошелся по ним гол Франдци Пьерро уже на четвертой минуте. Именно Пьерро огорчил их своим голом и в первом матче и здесь стоит отметить, что данный гол точно повлиял на психологическое состояние хозяев.

Они очень долго раскачивались, чтобы наконец выйти на уровень постоянного давления на чужие ворота, достаточно спокойно их атаки отбивали израильские гости и для "Гента" все выглядело как-то бесперспективно. Но это если говорить о первом тайме. Уже во второй половине встречи хозяева поля слегка успокоились и стали играть систематически остро. Благодаря этому им удалось отыграть один мяч на 69-й минуте: Тиссудали немного неуклюже пробил, однако рикошет от Сека помог круглому пересечь линию ворот. И вдруг в матче появилась интрига, ведь еще один гол от хозяев означает, что они переведут матч в экстра-таймы.

Не помогло израильтянам и удаление Даниэля Сундгрена. Центральный защитник гостей полетел в необдуманный подкат и вероятно забыл, что уже имеет желтую карточку. Арбитр вытащил вторую желтую и это означало, что "Маккаби" необходимо удержать преимущество в один гол за 20 минут до финального свистка, при этом находясь в меньшинстве.

Что же мы можем вынести из финального нашествия от "Гента"? Прежде всего стоит сказать об огромном количестве ударов, самым опасным из которых был выстрел от Де Влигера, после которого круглый пролетел немного выше девятки. Шансы для того, чтобы спасти этот матч у бельгийцев были, впрочем отчаянные израильтяне на радость своим болельщикам очень тяжело, но все же удержали победный результат. Вот такой сенсационный проход от "Маккаби", которые становятся первой командой дополнительного плей-офф раунда Лиги Конференций, прошедшей в 1/8.

Лига Конференций, дополнительный плей-офф раунд, ответный матч

Стадион: "Гент Арена" (Гент)

Главный судья: Матей Юг (Словения)

"Гент" — "Маккаби Хайфа" 1:1 (общ. 1:2)

Голы: Тиссудали (69) — Пьерро (4)

"Гент": Роф — Кандусс, Ватанабе, Митрович, Браун — Самуаз (Де Влигер, 56), Геркенс, Гендельман, Гонг — Депуатр (Сонко, 56), Тиссудали

"Маккаби Хайфа": Каюф — Сундгрен, Фейнголд, Сек, Гершон — Саеф (Корну, 74), Шоу, Мохамед (Наор, 74) — Халайли (Подгоряну, 74), Пьерро (Шимич, 81), Рафаэлов (Кинда, 65)

Предупреждения: Сундгрен (12), Саеф (23), Подгоряну (78)

Удаление: Сундгрен (72)