  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Мартинес - снова герой. Лилль – Астон Вилла 2:1 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мартинес - снова герой. Лилль – Астон Вилла 2:1 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча

Лига конференций

Фаворит турнира с трудом проходит дальше

Мартинес - снова герой. Лилль – Астон Вилла 2:1 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках ответного матче 1/4 финала Лиги конференций "Астон Вилла" на выезде играла с "Лиллем".

Французская команда была очень близка к тому, чтобы решить все вопросы ещё в основное время, но гол Мэтти Кэша на 87-й минуте всё же перевёл игру в дополнительное время.

Оба овертайма прошли безрезультативно, так что судьба противостояния решалась в серии пенальти.

Аргентинский голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес отразил два удара с одиннадцатиметровой отметки, и позволил своей команде пробиться в полуфинал турнира, где она сыграет с греческим "Олимпиакосом".

Лига конференций. 1/4 финала

18 апреля. Лилль (Франция)

Лилль - Астон Вилла - 2:1 (пен. 3:4) [первый матч – 1:2]

Голы: Языджи 15, Андре, 68 - Кэш 87

По теме
yellow-arrow
Определились все полуфиналисты Лиги Конфереций
yellow-arrow
Известны пары полуфиналистов Лиги Конференций. График матчей
yellow-arrow
Лига конференций. Фенербахче — Олимпиакос 1:0 (по пенальти 2:3). Бонуччи подвел, греки в полуфинале
Астон Вилла (Бирмингем) Лилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости