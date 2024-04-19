Мартинес - снова герой. Лилль – Астон Вилла 2:1 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча

В рамках ответного матче 1/4 финала Лиги конференций "Астон Вилла" на выезде играла с "Лиллем".

Французская команда была очень близка к тому, чтобы решить все вопросы ещё в основное время, но гол Мэтти Кэша на 87-й минуте всё же перевёл игру в дополнительное время.

Оба овертайма прошли безрезультативно, так что судьба противостояния решалась в серии пенальти.

Аргентинский голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес отразил два удара с одиннадцатиметровой отметки, и позволил своей команде пробиться в полуфинал турнира, где она сыграет с греческим "Олимпиакосом".

Лига конференций. 1/4 финала

18 апреля. Лилль (Франция)

Лилль - Астон Вилла - 2:1 (пен. 3:4) [первый матч – 1:2]

Голы: Языджи 15, Андре, 68 - Кэш 87