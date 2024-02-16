ЛК. Аякс спасается на последних секундах, Бетис сенсационно проигрывает хорватам у себя дома и минимальная победа Маккаби

Завершились все первые матчи дополнительного раунда плей-офф Лиги Конференций. Команды имели шанс заявить о себе и даже досрочно оформить выход дальше, превратив ответный матч в формальность. Получилось ли это у кого-то, кто начинал игру во временном слоте 22:00 по киевскому времени?

"Аякс" (Нидерланды) — "Буде/Глимт" (Норвегия) 2:2

Голы: ван ден Бомен (90+1), Бергуис (90+7) — Гренбек (16, 64)

Нидерландцы начали понемногу улучшать свое положение в турнирной таблице национального чемпионата и теперь все выглядит не столь страшно, как 2-3 месяца назад. Игра подопечных Джона ван'т Схипа также улучшилась и в первой игре на домашнем стадионе против норвежского "Буде/Глимта" они владели мячом и общей инициативой.

В частности Акпом очень остро пробивал после одной из атак, голкипер лишь перевел мяч в перекладину. Откровенно повезло тогда гостям. Давление и высокий прессинг на чужой половине поля со стороны "Аякса" продолжился, вот только норвежцы знали, как можно преодолевать этот прессинг и после одного мастерского выхода из обороны через пас они полетели атакой через левый фланг. Оттуда пошла передача в центр, где Гренбек принял круглого и красиво пробил в ближний угол. Максимально неожиданное направление удара для вратаря Дианта Рамаи, поэтому именно гости открыли счет во встрече.

После гола рисунок игры особо не изменился, мы и дальше видели атаки "Аякса", которые теперь искали вариант для того, чтобы сравнять счет. Отчасти несправедливым выглядело то, что мы видели на табло амстердамского стадиона. Однако острота, вот чего действительно не хватало хозяевам поля. В середине второго тайма они просто подарили гол своим оппонентам, когда неосторожно сыграли возле собственной штрафной площадки. Перехват от Эвьена, который разыграл небольшую комбинацию с Гренбеком и именно последний оформил дубль в этом матче. Такого амстердамцы точно не ожидали.

Ответить на такой наглый шаг от норежцев хозяева смогли дуплоетом на последних секундах. сначала Бробби прорывался к воротам и его откровенно сбили перед потенциальным ударом. Это пенальти и красная карточка для норвежского коллектива. Сам пенальти удачно исполнил Бранко ван ден Бомен и это оставляет амстердамцам хотя бы небольшие шансы на проход дальше. Еще мощнее повысил эти шансы Бергуис за считанные секунды до конца компенсированного арбитром времени. Перебросил он голкипера ударом из пределов штрафной площадки. Нлорвежский коллектив явно не был готов держать такой удар, находясь в меньшинстве. Спокойная победа превратилась в ничью 2:2.

Шикарное спасение от "Аякса", вторая серия этого противостояния в Норвегии должна получиться не менее интересной.

"Маккаби" Хайфа (Израиль) — Гент (Бельгия) 1:0

Гол: Пьерро (65)

Бельгийцы явно рассчитывали провести спокойный матч и не летели сломя голову атаковать, держа в голове второй матч, который будет проходить у них дома и в котором будет куда легче решить судьбу противостояния. "Маккаби" играли домашний матч в Будапеште на стадионе имени Божика, поскольку в их родной стране сейчас играть банально опасно.

Почти наверняка именно об этом и будут говорить в первую очередь местные СМИ, описывая проблемы своей команды, которой было трудно что-то продемонстрировать в матче против "Гента". Коллективы показали относительно равный футбол, обе команды пытались разыграть до финального удара и не рисковали какими-то выстрелами издали.

Во втором тайме номинальные хозяева прекрасно воспользовались ошибкой бельгийцев. Хотел выбивать защитник "Гента" мяч, но его накрыл Суф Подгоряну, от которого мяч отскочил к гаитянскому нападающему Францди Пьерро, а уже он элегантно перебросил вратаря и порадовал поклонников израильской команды. 1:0.

До конца игры "Гент" пытался спастись, впрочем ничего не получилось. С другой стороны, у них еще будет домашний матч, в котором все можно будет исправить. Никакой катастрофы не произошло, но этот результат точно не назовешь приятным. Нужно будет отыгрываться. С другой стороны, "Маккаби" победил, теперь они могут позволить себе хорошенько забиться в оборону и отстоять победный результат во втором матче. Интересно, чем это все закончится.

"Реал Бетис" (Испания) — "Динамо" Загреб (Хорватия) 0:1

Гол: Петкович (76, с пенальти)

Хозяева поля логично были главным фаворитом этой встречи. В первую очередь потому, что они номинально сильнее, если смотреть на пеперы со стартовыми составами, ну и также этот матч проходил на домашнем стадионе "Бетиса", что должно было делать их еще большими фаворитами. Однако недооценивать силу хорватских ребят также не надо.

В целом игровой инициативой владели испанцы. Первый хороший момент они создали еще на 6-й минуте, когда в ближний угол из-за пределов штрафной пробивал Набиль Фекир, но немного не хватило точности фарнцузскому полузащитнику. Тяжеловато шли именно моменты, хотя с контролем мяча проблем точно не было. Но гости из Загреба держались и даже иногда выходили в свои контратаки.

Главным арбитром матча был наш соотечественник Николай Балакин, именно он после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота "Бетиса" ближе к концу игры. Произошло это после неосторожно выдвинутой руки Шади, которая встретилась с мячом в штрафной площадке. Одиннадцатиметровый уверенно исполнил Бруно Петкович. И это на самом деле является очередной сенсацией сегодняшнего игрового дня.

До конца игры мы еще увидели удар от Вилиана Жозе со штрафного, после которого круглый попал в стойку ворот. "Бетис" был симпатичнее и создал больше, но свое реализовать не удалось, а подарить пенальти сопернику удалось. Далее будет выезд в Хорватию, отыгрываться в Загребе никогда не бывает просто. Удастся ли это испанцам?

"Серветт" (Швейцария) — "Лудогорец" (Болгария) 0:0

Голы: нет.

Хозяева поля сегодня решили, что удары из-за пределов штрафной площадки - это реальное оружие, которым можно и нужно пользоваться, по крайней мере так было в первом тайме. Вот только забегая вперед скажем, что нет, для такой тактики все-таки нужно иметь мастеров подобных ударов и немного удачи. Сегодня не хватило и того, и другого.

Куда стерильнее старались играть гости из Болгарии, доводившие свои атаки до финальных ударов как можно ближе к воротам. Как оказалось, первым не хватило удачи, а другим - мастерства. Несколько интересных подходов со стороны обеих команд так ничем в этом матче и не завершились. Но если и отмечать команду, которая была ближе к победе, то это точно будут швейцарские хозяева. В частности вспоминается одна острая подача, после которой защитник соперников едва не срезал круглого в собственные ворота, а также удар, после которого мяч не пересек линию ворот через собственного же партнера по команде. Не везло сегодня "Серветту".

Поэтому имеем ничью и следующий матч будет как чистым листом, вот только проходить он будет в Болгарии, где "Лудогорцу" должно быть легче.