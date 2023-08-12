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Ноттингем Форест - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 30 января 2024, 21:30 - Сити Граунд . Трансляция: Setanta Sports
Главный судья: Саймон Хупер
Рейтинг матча:
Ноттингем Форест
Ноттингем
0 - 0
Обновить
19'
Арсенал
Лондон
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Ход матча
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Ноттингем Форест
26%
Ничья
32%
Арсенал
42%
П1: 7.52 Х: 2.96 П2: 1.74
П1: 7.52 Х: 2.96 П2: 1.74
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Ноттингем Форест и Арсенал 0-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 8 встреч когда команда Ноттингем Форест играла дома, команда Ноттингем Форест выиграла 4 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды Арсенал. Разница голов 11-10 в пользу команды Арсенал.
  • Во время последних 15 встреч, команда Ноттингем Форест выиграла 4 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 29-13 в пользу команды Арсенал
  • Последняя гостевая победа Арсенал над Ноттингем Форест была в 2016
  • Игры прошлого года: 1-0 (Ноттингем Форест дома) и 5-0 (Арсенал дома).
  • Вы знали, что Ноттингем Форест забил 27% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Арсенал забил 31% голов между минутами 76-90?
  • В домашних матчах Ноттингем Форест не проигрывает Арсенал в последних 3 встречах.
  • Ноттингем Форест не забивает в 2 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Арсенал не забивает в 2 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Chris Wood лучший бомбардир Ноттингем Форест с 8 голами. Bukayo Saka забил 6 раз за Арсенал
  • Anthony Elanga отдал больше всего передач в Ноттингем Форест с 6 передачами. Bukayo Saka лучший распасовщик Арсенал (6 передач)
  • Orel Mangala получил больше всего желтых карточек (6) в Ноттингем Форест. Kai Havertz получил 5 в Арсенал.
  • Ноттингем Форест пропускает в каждом из последних 12 матчах.
  • Ноттингем Форест забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Ноттингем Форест выигрывает первый тайм в 23% матчей, Арсенал выигрывает в 43% матчей.
  • Ноттингем Форест выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Арсенал выигрывает в 43%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.
  • В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 1 гол(а).
  • Когда Ноттингем Форест лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.
  • Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Ноттингем Форест проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ноттингем Форест.
  • Ноттингем Форест's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • Из последних 5 встреч команда Ноттингем Форест выиграла 2, команда Арсенал выиграла 3, 0 ничьи.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ноттингем Форест.
  • Команда Ноттингем Форест выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Ноттингем Форест забивает 0.6 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 2.4 гола против команды Ноттингем Форест (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ноттингем Форест и Арсенал - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ноттингем Форест и Арсенал - 1.
  • Ноттингем Форест забивает 1.3 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.61 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Ноттингем Форест
2
Побед
4
Игр
2
Побед
Арсенал
Чемпионат Англии 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Арсенал 2 - 1 Завершен Ноттингем Форест
Чемпионат Англии 2022/2023
20.05.2023 - 19:30 Ноттингем Форест 1 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2022/2023
30.10.2022 - 16:00 Арсенал 5 - 0 Завершен Ноттингем Форест
Кубок Англии 2021/2022
09.01.2022 - 19:10 Ноттингем Форест 1 - 0 Завершен Арсенал
Последние матчи - Ноттингем Форест
Кубок Англии 2023/2024
26.01.2024 - 21:45 Бристоль Сити 0 - 0 Завершен Ноттингем Форест Н
Чемпионат Англии 2023/2024
20.01.2024 - 19:30 Брентфорд 3 - 2 Завершен Ноттингем Форест П
Кубок Англии 2023/2024
17.01.2024 - 21:45 Блэкпул 2 - 3 Завершен Ноттингем Форест В
Кубок Англии 2023/2024
07.01.2024 - 16:00 Ноттингем Форест 2 - 2 Завершен Блэкпул Н
Чемпионат Англии 2023/2024
30.12.2023 - 19:30 Ноттингем Форест 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2023/2024
20.01.2024 - 14:30 Арсенал 5 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Кубок Англии 2023/2024
07.01.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2023/2024
31.12.2023 - 16:00 Фулхэм 2 - 1 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2023/2024
28.12.2023 - 22:15 Арсенал 0 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2023/2024
23.12.2023 - 19:30 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Арсенал Н
Показать больше
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Ноттингем Форест
26%
Ничья
32%
Арсенал
42%
П1: 7.52 Х: 2.96 П2: 1.74
П1: 7.52 Х: 2.96 П2: 1.74
Составы команд
1
Тернер Мэтт
15
Тоффоло Харри
40
Murillo Jesus
32
Omobamidele
29
Montiel, Gonzalo
28
Danilo S.
5
Орел Мангала
7
Williams, Neco
10
Гиббс-Уайт, Морган
16
Dominguez, Nicolas
11
Крис Вуд
22
Рая Мартин, Дэвид
4
Бен Уайт
2
Салиба, Вильям
6
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
35
Александр Зинченко
8
Мартин Эдегор
41
Деклан Райс
10
Смит-Роу, Эмил
7
Букайо Сака
9
Жезус, Габриэль
11
Мартинелли, Габриэль
Стартовый состав
  • 11
    Крис Вуд
    Нападающий
  • 7
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 10
    Гиббс-Уайт, Морган
    Полузащитник
  • 16
    Dominguez, Nicolas
    Полузащитник
  • 28
    Danilo S.
  • 5
    Орел Мангала
  • 15
    Тоффоло Харри
  • 40
    Murillo Jesus
  • 32
    Omobamidele
    Защитник
  • 29
    Montiel, Gonzalo
    Защитник
  • 1
    Тернер Мэтт
  • 7
    Букайо Сака
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 11
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 8
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 10
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 4
    Бен Уайт
  • 2
    Салиба, Вильям
    Защитник
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 35
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 22
    Рая Мартин, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Нуну Эшпириту Санту
  • Arteta, Mikel
Статистика матча
2
Штрафные
Фолы
2
Угловые
1
LIVE
Трансляция матча Ноттингем Форест - Арсенал
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В эфире
Setanta Sports
Трансляция
14'
Опасный момент
13'
Эдегора вывели на ударную позицию, но Мурильо быстро сблизился с капитаном Арсенала и не дал тому пробить даже в касание.
10'
Сака получил мяч в штрафной площадке, но не успел найти передачей партнера раньше, чем на него набросились сразу несколько защитников.
4'
Спокойное начало поединка, игра под контролем Арсенала. Было несколько попыток разрезать оборону через пас, без результата.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Саймон Хупер.
Запасные: Влаходимос (в), Хеннесси, Авонийи, Агилера Самора, Уоррэлл, Эланга, Йейтс, Фелипе, Хадсон-Одой.
Инфо
Стартовый состав Ноттингем Форест: Тернер — Тоффоло, Мурильо, Омобамиделе, Монтьель — Данилу, Мангаля — Уильямс, Гиббс-Уайт (к), Домингес — Вуд. Главный тренер — Нуну Эшпириту Санту.
Запасные: Рамсдейл (в), Уолтерс, Хаверц, Жоржиньо, Кивьёр, Нелсон, Нкетиа, Седрик, Троссар.
Инфо
Стартовый состав Арсенала: Райя — Зинченко, Габриэл, Салиба, Уайт — Смит-Роу, Райс, Эдегор (к) — Мартинелли, Жезус, Сака. Главный тренер — Микель Артета.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го раунда АПЛ между Ноттингем Форест и Арсеналом.
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Анонс матча Ноттингем Форест - Арсенал 30.01.2024, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч пройдет на стадионе Сити Граунд.

Дата проведения матча: 30.01.2024
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой Арсенал (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда Ноттингем Форест осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Ноттингем Форест в предыдущем футбольном матче 12.08.2023 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Нуну Эшпириту Санту и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ноттингем Форест - Арсенал можно посмотреть 30.01.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Ноттингем Форест - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ноттингем Форест (Ноттингем)
Год основания Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Страна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Прошедший поединок команды Ноттингем Форест был сыгран против Бристоль Сити - 26.01.2024, в рамках турнира Кубок Англии 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против Кристал Пэлас - 20.01.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды Арсенал.

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