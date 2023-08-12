Ноттингем Форест - Арсенал онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч пройдет на стадионе Сити Граунд.
Дата проведения матча: 30.01.2024
Время начала матча: 21:30
История противостояний между клубами Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой Арсенал (Лондон):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда Ноттингем Форест осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Ноттингем Форест в предыдущем футбольном матче 12.08.2023 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Нуну Эшпириту Санту и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ноттингем Форест (Ноттингем)
Год основания Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Страна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Прошедший поединок команды Ноттингем Форест был сыгран против Бристоль Сити - 26.01.2024, в рамках турнира Кубок Англии 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против Кристал Пэлас - 20.01.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды Арсенал.
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