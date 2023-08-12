Ноттингем Форест - Арсенал онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Ноттингем Форест и Арсенал 0-1. 3 игры закончились с этим результатом.

За последние 8 встреч когда команда Ноттингем Форест играла дома, команда Ноттингем Форест выиграла 4 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды Арсенал. Разница голов 11-10 в пользу команды Арсенал.

Во время последних 15 встреч, команда Ноттингем Форест выиграла 4 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 29-13 в пользу команды Арсенал

Последняя гостевая победа Арсенал над Ноттингем Форест была в 2016

Игры прошлого года: 1-0 (Ноттингем Форест дома) и 5-0 (Арсенал дома).

Вы знали, что Ноттингем Форест забил 27% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Арсенал забил 31% голов между минутами 76-90?

В домашних матчах Ноттингем Форест не проигрывает Арсенал в последних 3 встречах.

Ноттингем Форест не забивает в 2 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Арсенал не забивает в 2 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Chris Wood лучший бомбардир Ноттингем Форест с 8 голами. Bukayo Saka забил 6 раз за Арсенал

Anthony Elanga отдал больше всего передач в Ноттингем Форест с 6 передачами. Bukayo Saka лучший распасовщик Арсенал (6 передач)

Orel Mangala получил больше всего желтых карточек (6) в Ноттингем Форест. Kai Havertz получил 5 в Арсенал.

Ноттингем Форест пропускает в каждом из последних 12 матчах.

Ноттингем Форест забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Ноттингем Форест выигрывает первый тайм в 23% матчей, Арсенал выигрывает в 43% матчей.

Ноттингем Форест выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Арсенал выигрывает в 43%.

Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.

В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 1 гол(а).

Когда Ноттингем Форест лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.

Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда Ноттингем Форест проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.

Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ноттингем Форест.

Ноттингем Форест's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.

Из последних 5 встреч команда Ноттингем Форест выиграла 2, команда Арсенал выиграла 3, 0 ничьи.

Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ноттингем Форест.

Команда Ноттингем Форест выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.

Ноттингем Форест забивает 0.6 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 2.4 гола против команды Ноттингем Форест (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ноттингем Форест и Арсенал - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ноттингем Форест и Арсенал - 1.

Ноттингем Форест забивает 1.3 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.61 гола, играя на выезде (в среднем).