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Валенсия - Севилья онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 17 февраля 2024, 22:00 - Месталья . Трансляция: MEGOGO Футбол Второй
Главный судья: Цесар Сото Градо
Рейтинг матча:
Валенсия
Валенсия
0 - 0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Смотреть трансляцию
Ход матча
46' Акуна, Маркос Вышел: Адриа Жинер Педроса 63' Серджи Канос Вышел: Peter Federico Gonzalez Carmona 70' Джибриль Соу Вышел: Сусо 72' Роман Яремчук Вышел: Vazquez, Jesus 73' Перес, Фран Вышел: Guerra Moreno, Javier 78' Bade, Loic 86' Гильямон, Хуго Вышел: Alberto Mari 86' Romero Bernal, Isaac 90' Хесус Навас Вышел: Juanlu 90' Оливер Торрес Вышел: Mejbri, Hannibal
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Валенсия
29%
Ничья
38%
Севилья
33%
П1: 2.67 Х: 2.18 П2: 4.56
П1: 2.67 Х: 2.18 П2: 4.56
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Валенсия иCевилья, когда Валенсия играет дома, 2- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • За последние 30 встреч когда команда Валенсия играла дома, команда Валенсия выиграла 17 раз, 5 сыграла в ничью и 8 победы команды Cевилья. Разница голов 46-26 в пользу команды Валенсия.
  • Во время последних 63 встреч, команда Валенсия выиграла 26 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Cевилья выиграла 25 раз. Разница забитых и пропущенных голов 77-70 в пользу команды Валенсия
  • Последняя домашняя победа Валенсия над Cевилья была в 2017
  • Игры прошлого года: 0-2 (Валенсия дома) и 1-1 (Cевилья дома).
  • В Ла Лига, Валенсия одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Валенсия забил 24% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Cевилья забил 20% голов между минутами 31-45?
  • Валенсия не забивает в 2 из их 11 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Cевилья не забивает в 4 из их 11 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Hugo Duro лучший бомбардир Валенсия с 10 голами. Youssef En-Nesyri забил 7 раз за Cевилья
  • Cевилья пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Валенсия выигрывает первый тайм в 30% матчей, Cевилья выигрывает в 24% матчей.
  • Валенсия выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Cевилья выигрывает в 24%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Валенсия.
  • В их последнюю встречу команда Валенсия победила в 1 гол(а).
  • Когда Валенсия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Когда Cевилья лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Валенсия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Когда Cевилья проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Валенсия в "Ла Лига" лучше, чем у команды Cевилья.
  • Валенсия's performance of the last 5 matches is better than Cевилья's.
  • Команда Cевилья проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Валенсия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Валенсия выиграла 1, команда Cевилья выиграла 2, 2 ничьи.
  • Команда Cевилья проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Валенсия.
  • Команда Валенсия выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Cевилья.
  • Валенсия забивает 1 гола за матч против команды Cевилья, а Cевилья забивает 1.6 гола против команды Валенсия (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Валенсия и Cевилья - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Валенсия и Cевилья - 1.4.
  • Валенсия забивает 1.26 гола, играя дома, а Cевилья забивает 1.26 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, Валенсия была на 19 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 9 месте с 35 очками.
  • Cевилья's performance of the last 5 matches is better than Валенсия's.
Личные встречи
Валенсия
9
Побед
28
Игр
11
Побед
Севилья
Чемпионат Испании 2023/2024
17.02.2024 - 22:00 Валенсия 0 - 0 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2023/2024
11.08.2023 - 23:00 Севилья 1 - 2 Завершен Валенсия
Чемпионат Испании 2022/2023
16.04.2023 - 22:00 Валенсия 0 - 2 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2022/2023
18.10.2022 - 20:00 Севилья 1 - 1 Завершен Валенсия
Последние матчи - Валенсия
Чемпионат Испании 2023/2024
17.02.2024 - 22:00 Валенсия 0 - 0 Завершен Севилья Н
Чемпионат Испании 2023/2024
10.02.2024 - 22:00 Лас-Пальмас 2 - 0 Завершен Валенсия П
Чемпионат Испании 2023/2024
03.02.2024 - 15:00 Валенсия 2 - 1 Завершен Альмерия В
Чемпионат Испании 2023/2024
28.01.2024 - 22:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Валенсия П
Чемпионат Испании 2023/2024
20.01.2024 - 19:30 Валенсия 1 - 0 Завершен Атлетик В
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Последние матчи - Севилья
Чемпионат Испании 2023/2024
17.02.2024 - 22:00 Валенсия 0 - 0 Завершен Севилья Н
Чемпионат Испании 2023/2024
11.02.2024 - 19:30 Севилья 1 - 0 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2023/2024
05.02.2024 - 22:00 Райо Вальекано 1 - 2 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2023/2024
28.01.2024 - 19:30 Севилья 1 - 1 Завершен Осасуна Н
Кубок Испании 2023/2024
25.01.2024 - 22:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Севилья П
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Новости команд
Главные события
90'
Хесус Навас
Вышел: Juanlu
90'
Оливер Торрес
Вышел: Mejbri, Hannibal
Гильямон, Хуго
Вышел: Alberto Mari
86'
86'
Romero Bernal, Isaac
78'
Bade, Loic
Перес, Фран
Вышел: Guerra Moreno, Javier
73'
Роман Яремчук
Вышел: Vazquez, Jesus
72'
70'
Джибриль Соу
Вышел: Сусо
Серджи Канос
Вышел: Peter Federico Gonzalez Carmona
63'
46'
Акуна, Маркос
Вышел: Адриа Жинер Педроса
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Валенсия
29%
Ничья
38%
Севилья
33%
П1: 2.67 Х: 2.18 П2: 4.56
П1: 2.67 Х: 2.18 П2: 4.56
Составы команд
25
Mamardashvili, Giorgi
14
Гайа, Хосе Луис
4
Муктар Диакаби
3
Mosquera, Cristhian
20
Димитри Фулкье
7
Серджи Канос
6
Гильямон, Хуго
18
Пепелу
23
Перес, Фран
9
Хуго Дуро Пералес
17
Роман Яремчук
13
Хааскьолд Ниланд, Орьян
16
Хесус Навас
22
Bade, Loic
4
Серхио Рамос
2
Salas, Kike
18
Джибриль Соу
21
Оливер Торрес
24
Бубакари Сумаре
19
Акуна, Маркос
15
Эн-Нэсури, Юссеф
20
Romero Bernal, Isaac
Стартовый состав
  • 9
    Хуго Дуро Пералес
  • 17
    Роман Яремчук
    Нападающий
    72
  • 7
    Серджи Канос
    Нападающий
    63
  • 6
    Гильямон, Хуго
    Защитник
    86
  • 18
    Пепелу
  • 23
    Перес, Фран
    Полузащитник
    73
  • 14
    Гайа, Хосе Луис
    Защитник
  • 4
    Муктар Диакаби
  • 3
    Mosquera, Cristhian
    Защитник
  • 20
    Димитри Фулкье
    Защитник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Вратарь
  • 15
    Эн-Нэсури, Юссеф
    Нападающий
  • 20
    Romero Bernal, Isaac
    86
  • 18
    Джибриль Соу
    Полузащитник
    70
  • 21
    Оливер Торрес
    Полузащитник
    90
  • 24
    Бубакари Сумаре
    Полузащитник
  • 19
    Акуна, Маркос
    Защитник
    46
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
    90
  • 22
    Bade, Loic
    Защитник
    78
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 2
    Salas, Kike
    Защитник
  • 13
    Хааскьолд Ниланд, Орьян
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Рубен Бараха
  • Кике Флорес
Статистика матча
5
Удары в створ
1
3
Блокировано ударов
9
Штрафные
8
7
Угловые
2
1
Сейвы
5
5
Фолы
8
53%
Владение мячом
47%
3
Офсайды
1
3
Удары мимо
1
ЖК
1
LIVE
Трансляция матча "Валенсия" - "Севилья"
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MEGOGO Футбол Второй
Трансляция
Севилья вымучила ничью в поединке с более организованным соперником. Валенсии не хватило качества исполнителей, чтобы обыграть коллектив, который был настроен исключительно на разрушение.
90+5'
Свисток
Матч завершился.
90+4'
Замена
90+1'
Инфо
Компенсировано 4 минуты.
90'
Москера очень уверенно ворвался в чужую вратарскую площадь и был готов замыкать подачу с фланга, но Нюланд в последний момент снял мяч с головы соперника.
87'
Офсайд
Рамос нанес первый удар своей команды в сегодняшнем матче, но арбитр тут же про сигнализировал об офсайде. Все в порядке.
86'
Замена
Мари вышел на поле вместо Гильямона.
86'
Замена
Велиз заменил Ромеро.
82'
Игра неумолимо приближается к своему завершению, а моментов почти не возникает. Видно, что Валенсия не против победить, а вот Севилья ожидает финального свистка, не нанеся ни одного удара по воротам соперника.
78'
Желтая карточка
Баде сбил Васкеса и заработал первое предупреждение в сегодняшнем матче.
72'
Замена
Сусо заменил Соу.
72'
Замена
Васкес и Герра вышли на поле вместо Яремчука и Переса.
63'
Замена
Канос уступил место на поле Петеру.
59'
Москера зря отважился на дальний удар. Мяч после этой попытки улетел на верхний ярус Местальи.
50'
Продолжают момент за моментом создавать «летучие мыши». Яремчук обошел Рамоса на скорости, но не смог с острого угла переиграть Нюланда.
49'
Дуро выиграл второй этаж на угловом и целил в ближнюю девятку. Совсем немного точности не хватило форварду Валенсии.
47'
Канос выиграл нейтральный мяч на линии штрафной и сразу же пробил. Нюланд справился с ударом несмотря на неприятный рикошет.
46'
Замена
Педроса в перерыве заменил Акунью.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Первый тайм прошел при минимальном игровом преимуществе Валенсии. Единственный голевой момент на две команды был у Яремчука. К сожалению, украинец не сориентировался и не воспользовался ошибкой соперника.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлена 1 минута.
41'
Фулькье упал в штрафной соперника после толчка в спину со стороны Ромеро. Арбитр отлично видел эпизод, но проигнорировал все апелляции игроков Валенсии.
37'
Классную комбинацию разыграли хозяева, принял в ней участие и Яремчук. Вот только Дуро успели накрыть перед самым ударом.
36'
Интересную передачу на Эн Несири задумал Сумаре, но не смог ее исполнить. Снова вратарь Валенсии первый на мяче.
34'
Неудачный навес с углового выполнил Навас, мяч в руках у Мамардашвили.
29'
Офсайд
Перес мог создать голевой шанс для Яремчука, но зашел в глухой угол и не смог выполнить передачу. К тому же, у испанского вингера был зафиксирован офсайд.
25'
19'
Опасный момент
Какой же мощный момент был у Яремчука! Гайя выполнил подачу точно на украинца, но тот нанес недостаточно акцентированный удар и оставил шансы Нюланду.
14'
Мяч попал в руку Пепелу, случилось это в штрафной Валенсии после углового. Эпизод решили даже не просматривать на VAR и это правильное решение. За такое пенальти не ставят.
9'
Мамардашвили и Москера немного наварили возле своих ворот, но завершилось все удачно для «летучих мышей». Севилья не воспользовалась ошибками соперника.
6'
Еще попытка от Каноса. Нашел возможность пробить из-под защитника, но не попал в створ.
4'
Канос испытал свои силы ударом из-за пределов штрафной площадки. Нюланд уверенно справился с этим ударом.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
"Севилья" (стартовый состав): Нюланд – Навас, Баде, Рамос, Педроса – Соу, Торрес, Сумаре, Акунья – Эль Несери, Ромеро
Инфо
"Валенсия" (стартовый состав): Мамардашвили – Гая, Диакаби, Мускера, Фулькье – Канос, Гильямон, Пепелу, Перес – Дуро, Яремчук
Сесар Сото Градо (Риохо, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приглашаем вас на текстовую трансляцию 25-го тура Примеры, в котором "Валенсия" будет принимать "Севилью". Отметим появление в старте хозяев Романа Яремчука.
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Последние матчи
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Анонс матча "Валенсия" - "Севилья" 17.02.2024, Чемпионат Испании

Матч между командой "Валенсия" (Валенсия) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч состоится на стадионе Месталья.

Дата проведения матча: 17.02.2024
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Валенсия" (Валенсия) и командой "Севилья" (Севилья):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Валенсия" и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 17.02.2024 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Рубен Бараха и Кике Флорес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Валенсия" - "Севилья" можно посмотреть 17.02.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Валенсия" - "Севилья", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Рубен Бараха

Прошедший матч команды "Валенсия" был сыгран против "Севилья" - 17.02.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

Предыдущий матч команды "Севилья" был сыгран против "Валенсия" - 17.02.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился ничьей.

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