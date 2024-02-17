Валенсия - Севилья онлайн трансляция матча

Анонс матча "Валенсия" - "Севилья" 17.02.2024, Чемпионат Испании

Матч между командой "Валенсия" (Валенсия) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч состоится на стадионе Месталья.

Дата проведения матча: 17.02.2024

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Валенсия" (Валенсия) и командой "Севилья" (Севилья):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Валенсия" и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 17.02.2024 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Рубен Бараха и Кике Флорес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Валенсия" (Валенсия)

Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919

Страна: Испания

Тренер: Рубен Бараха



Прошедший матч команды "Валенсия" был сыгран против "Севилья" - 17.02.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Севилья" (Севилья)

Год основания "Севилья" (Севилья): 1905

Страна: Испания

Тренер: Кике Санчес Флорес



Предыдущий матч команды "Севилья" был сыгран против "Валенсия" - 17.02.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился ничьей.

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