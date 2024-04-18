К Евро должен успеть. Известно, когда Яремчук вернется после травмы
Ориентировочно - начало мая
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "
Напомним, что форвард получил повреждение в матче 30-го тура с "Мальоркой" 30 марта.
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Также отметим, что в текущем сезоне Яремчук сыграл 25 поединков, в которых забил 4 гола.
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Источник:Radio Marca Valencia
Опубликовал: Михаил Черныш
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