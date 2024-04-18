К Евро должен успеть. Известно, когда Яремчук вернется после травмы

Украинский нападающий " Валенсии " Роман Яремчук, который продолжает восстанавливаться после травмы, вернется в строй в начале мая (5 -го числа) к матчу 34-го тура Ла Лиги с "Алавесом".

Напомним, что форвард получил повреждение в матче 30-го тура с "Мальоркой" 30 марта.

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Также отметим, что в текущем сезоне Яремчук сыграл 25 поединков, в которых забил 4 гола.