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К Евро должен успеть. Известно, когда Яремчук вернется после травмы

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Ориентировочно - начало мая

К Евро должен успеть. Известно, когда Яремчук вернется после травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук, который продолжает восстанавливаться после травмы, вернется в строй в начале мая (5 -го числа) к матчу 34-го тура Ла Лиги с "Алавесом".

Напомним, что форвард получил повреждение в матче 30-го тура с "Мальоркой" 30 марта.

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Также отметим, что в текущем сезоне Яремчук сыграл 25 поединков, в которых забил 4 гола.

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Источник:
Radio Marca Valencia
Опубликовал: Михаил Черныш
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