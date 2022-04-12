  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Динамо - Легия Смотреть онлайн
В тренде

Динамо - Легия онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 29 января 2024, 16:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
До начала
00 : 00 : 00
Легия
Варшава
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
43%
Ничья
26%
Легия
31%
Личные встречи
Динамо
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Легия
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.04.2022 - 21:35 Динамо 3 - 1 Завершен Легия
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2020/2021
18.01.2021 - 15:15 Динамо 0 - 2 Завершен Легия
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021
19.01.2020 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Легия
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
26.01.2024 - 16:05 Динамо 0 - 2 Завершен Балкани П
Премьер-лига 2023/2024
11.12.2023 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
07.12.2023 - 15:00 Динамо 4 - 2 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
26.11.2023 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 13:40 Кривбасс 0 - 2 Завершен Динамо В
Показать больше
Последние матчи - Легия
Чемпионат Польши 2023/2024
20.12.2023 - 20:00 Краковия 2 - 0 Завершен Легия П
Чемпионат Польши 2023/2024
17.12.2023 - 18:30 Легия 2 - 0 Завершен Краковия В
Лига конференций 2023/2024
14.12.2023 - 19:45 Легия 2 - 0 Завершен АЗ В
Чемпионат Польши 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 ЛКС 1 - 1 Завершен Легия Н
Чемпионат Польши 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Заглембе 0 - 3 Завершен Легия В
Показать больше
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
43%
Ничья
26%
Легия
31%
Трансляция
Легия: Гладун - Августиняк, Капуади, Панков - Кун, Элитим, Вложек, Рибейро - Жосуэ, Пекгарт, Мучи.
Запасные: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Попов, Шапаренко, Андриевский, Малыш, Сирота, Дубинчак, Бенито, Волошин, Ванат, Кремчанин.
Динамо Киев: Бущан - Караваев, Дячук, Михавко, Вивчаренко - Рамадани, Бражко - Диалло, Царенко, Кабаев - Пономаренко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча. На поле стадиона Arcadia Sport Complex (Белек, Турция) сыграют Динамо Киев и варшавская Легия.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 10:00 - Сегодня ФК Александрия ФК Александрия 0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2 Завершен 22:30 - Вчера Арока Арока 5 Визела Визела 0 Завершен 22:30 - Вчера Жил Висенте Жил Висенте 1 Витория Витория 0 Завершен 22:00 - Вчера Атлетико Атлетико 2 Валенсия Валенсия 0 Завершен 21:45 - Вчера Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 2 Брест Брест 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча Динамо - Легия 29.01.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Легия (Варшава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 29.01.2024
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Легия (Варшава):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Легия осталась с поражением. Столкновение Динамо и Легия в предыдущем футбольном матче 12.04.2022 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Легия можно посмотреть 29.01.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Легия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Балкани - 26.01.2024, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Балкани.

Команда гостей

Название: Легия (Варшава)
Год основания Легия (Варшава): 1916
Страна: Польша
Тренер: Станислав Черчесов

Предыдущий поединок команды Легия был сыгран против Краковия - 20.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Польши 2023/2024 и закончился победой команды Краковия.

Следите за результатами матча Динамо - Легия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.