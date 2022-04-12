Динамо - Легия онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Легия 29.01.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Легия (Варшава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 29.01.2024

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Легия (Варшава):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Легия осталась с поражением. Столкновение Динамо и Легия в предыдущем футбольном матче 12.04.2022 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Балкани - 26.01.2024, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Балкани.

Команда гостей

Название: Легия (Варшава)

Год основания Легия (Варшава): 1916

Страна: Польша

Тренер: Станислав Черчесов



Предыдущий поединок команды Легия был сыгран против Краковия - 20.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Польши 2023/2024 и закончился победой команды Краковия.

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