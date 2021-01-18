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Динамо - Легия онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 12 апреля 2022, 21:35
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 0
Обновить
41'
Легия
Варшава
Ход матча
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
43%
Ничья
33%
Легия
23%
Личные встречи
Динамо
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Легия
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2020/2021
18.01.2021 - 15:15 Динамо 0 - 2 Завершен Легия
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021
19.01.2020 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Легия
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
21.02.2022 - 10:00 Динамо 2 - 1 Завершен РФШ В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 16:00 Динамо 0 - 0 Завершен Пахтакор Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
17.02.2022 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершен Валмиера В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
15.02.2022 - 16:00 Динамо 4 - 0 Завершен Кайрат В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
13.02.2022 - 17:00 Динамо 4 - 0 Завершен Инджия В
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Последние матчи - Легия
Лига Европы 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Легия 0 - 1 Завершен Спартак П
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Лестер Сити 3 - 1 Завершен Легия П
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 Легия 1 - 4 Завершен Наполи П
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 Наполи 3 - 0 Завершен Легия П
Лига Европы 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 Легия 1 - 0 Завершен Лестер Сити В
Показать больше
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
43%
Ничья
33%
Легия
23%
Трансляция
33'
Опасный момент
Младенович едва не сравнял счёт! Серб прошил Бущана мощным ударом, но попал в перекладину. Фортуна на стороне киевлян.
31'
Ванат встал на пути мяча после удара Сидорчука, помешав капитану забить. Курьёзный эпизод.
27'
Цыганков оригинально исполнил стандартное положение, подключив Буяльского. К сожалению, Виталий не сумел обработать мяч.
23'
Попытка Сидорчука поразить ворота дальним ударом не увенчалась успехом.
20'
Абу Ханна нивелирует угрозу воротам Легии в самоотверженном подкате. Израильтянин не пустил к мячу Ваната.
15'
Опасный момент
Вербич отвечает своим опасным моментом! Штанга помешала Беньямину отличиться.
14'
Опасный момент
У Цыганкова был отличный шанс удвоить преимущество Динамо! Не хватило точности Виктору, чтобы завершить красивую комбинацию своей команды точным ударом.
11'
Офсайд
Отличную передачу на Ваната выполнил Сидорчук, но лайнсмен остановил игру, зафиксировав у Владислава положение вне игры.
7'
Вдохновленные быстрым голом, киевляне продолжают атаковать ворота соперника.
3'
Гоооол!!!
Динамо открывает счёт в дебюте! Цыганков хитрым пасом в касание вывел Буяльского на свидание с голкипером, а Виталий технично перебросил своего визави. С почином!
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бущан – Дубинчак, Сирота, Попов, Караваев – Шапаренко, Сидорчук (к), Буяльский – Антюх, Ванат, Цыганков.
Инфо
Стартовый состав Легии: Кикольски – Младенович, Абу Ханна, Головня, Скибицки – Челхака, Харатин (к), Муци – Вербич, Володарчик, Кастрати.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция благотворительного матча между киевским Динамо и варшавской Легией.
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Последние матчи
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Анонс матча Динамо - Легия 12.04.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Легия (Варшава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 12.04.2022
Время начала матча: 21:35

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Легия (Варшава):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Легия, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Легия в предыдущем футбольном матче 18.01.2021 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Легия можно посмотреть 12.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Легия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против РФШ - 21.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Легия (Варшава)
Год основания Легия (Варшава): 1916
Страна: Польша
Тренер: Станислав Черчесов

Предыдущий поединок команды Легия был сыгран против Спартак - 09.12.2021, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Спартак.

Следите за результатами матча Динамо - Легия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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