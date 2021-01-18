Динамо - Легия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Легия (Варшава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 12.04.2022
Время начала матча: 21:35
История противостояний между Динамо (Киев) и командой Легия (Варшава):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Легия, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Легия в предыдущем футбольном матче 18.01.2021 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против РФШ - 21.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.
Название: Легия (Варшава)
Год основания Легия (Варшава): 1916
Страна: Польша
Тренер: Станислав Черчесов
Предыдущий поединок команды Легия был сыгран против Спартак - 09.12.2021, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Спартак.
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