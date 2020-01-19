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Динамо - Легия онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 18 января 2021, 15:15 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
13'
Легия
Варшава
Ход матча
Кто победит?
97 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
71%
Ничья
16%
Легия
12%
Личные встречи
Динамо
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Легия
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
19.01.2020 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Легия
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2020/2021
12.12.2020 - 17:00 Динамо 2 - 2 Завершен Колос Н
Лига Чемпионов 2020/2021
08.12.2020 - 22:00 Динамо 1 - 0 Завершен Ференцварош В
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2020/2021
02.12.2020 - 22:00 "Ювентус" 3 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен Ворскла В
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Последние матчи - Легия
Лига Чемпионов 2019/2020
26.08.2020 - 20:45 Легия 0 - 2 Завершен Омония П
Лига Чемпионов 2019/2020
18.08.2020 - 19:45 Легия 1 - 0 Завершен Линфилд В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
23.02.2020 - 13:00 Легия 1 - 1 Завершен Скра Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
02.02.2020 - 19:00 Легия 1 - 1 Завершен Висла Плоцк Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.01.2020 - 16:00 Легия 1 - 0 Завершен Вождовац В
Показать больше
Кто победит?
97 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
71%
Ничья
16%
Легия
12%
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Последние матчи
Завершен 22:00 - Вчера Лион Лион 0 Метц Метц 1 Завершен 22:00 - Вчера Жил Висенте Жил Висенте 0 Маритиму Маритиму 1 Завершен 21:45 - Вчера "Барселона" 2 Атлетик Атлетик 3 Завершен 21:45 - Вчера Интер Интер 2 "Ювентус" 0 Завершен 21:45 - Вчера Сент-Трюйден Сент-Трюйден 3 Ауд-Хеверле Левен Ауд-Хеверле Левен 1

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Анонс матча Динамо - Легия 18.01.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Легия (Варшава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.

Дата проведения матча: 18.01.2021
Время начала матча: 15:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Легия (Варшава):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Легия в предыдущем футбольном матче 19.01.2020 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Колос - 12.12.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Легия (Варшава)
Год основания Легия (Варшава): 1916
Страна: Польша
Тренер: Станислав Черчесов

Предыдущий матч команды Легия был сыгран против Омония - 26.08.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Омония.

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