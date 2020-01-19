Динамо - Легия онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Легия 18.01.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Легия (Варшава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.

Дата проведения матча: 18.01.2021

Время начала матча: 15:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Легия (Варшава):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Легия в предыдущем футбольном матче 19.01.2020 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Колос - 12.12.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Легия (Варшава)

Год основания Легия (Варшава): 1916

Страна: Польша

Тренер: Станислав Черчесов



Предыдущий матч команды Легия был сыгран против Омония - 26.08.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Омония.

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