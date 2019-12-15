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Динамо - Легия онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 19 января 2020, 16:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 1
Обновить
55'
Легия
Варшава
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
67%
Ничья
11%
Легия
22%
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021
15.12.2019 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Динамо В
Лига Европы 2019/2020
12.12.2019 - 20:00 Динамо 1 - 1 Завершен "Лугано" Н
Премьер-лига 2021
08.12.2019 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
01.12.2019 - 19:30 Олимпик 1 - 3 Завершен Динамо В
Лига Европы 2019/2020
28.11.2019 - 22:00 Мальме 0 - 0 Завершен Динамо Н
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Последние матчи - Легия
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
16.01.2020 - 17:45 Легия 2 - 1 Завершен Ботосани В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
16.11.2019 - 13:00 Легия 1 - 2 Завершен Легионовия П
Лига Европы 2019/2020
29.08.2019 - 21:30 Рейнджерс 1 - 0 Завершен Легия П
Лига Европы 2019/2020
22.08.2019 - 20:45 Легия 0 - 0 Завершен Рейнджерс Н
Лига Европы 2019/2020
25.07.2019 - 21:45 Легия 1 - 0 Завершен Витебск В
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
67%
Ничья
11%
Легия
22%
Трансляция
49'
Ведут перепас на своей половине поля киевляне, Легия высоко прессингует.
47'
Удар низом из далека от де Пены, мяч в руках у голкипера противника.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Гоооол!!!
Выбежали в контратаку динамовцы, Шепелев выложил мяч на ногу Цитаишвилли, тот без пробем отправил круглого в угол рамки Цежняка.
43'
Уголовой
Угловой для Легии, подача во вратарскую киевлян, защита выносит мяч.
42'
Опасный момент
Штрафной для Легии, розыргыш, Канте врывается в штрафную, пробивает, Бойко спасает команду.
41'
Шепелев во вратарской соперника отдавал пас на Вебрича, но тот не сумел среагировать и выпустил круглого.
40'
Уголовой
Корнер для киевлян, удар по воротам, голкипер парирует.
38'
Росолек с левого угла вратраской пытался закрутить мяч в девятку, но мимо рамки Бойко.
36'
Цитаишвилли фолит в центре поля против Карбовника, штрафной.
35'
Атакует Динамо по левому флангу, но без активного продвижения к воротам соперника.
33'
Прострел с правого фланга во вратраскую Бойко, защитник выносит мяч.
31'
Подача в штрафную Легии, удар головой от Соля, мяч летит мимо.
29'
Сидорчук в центре фолит против Канте, штрафной.
28'
Шепелев пытался пробить с линии ворот оппонета, но выстрел был заблокирован.
26'
По левому флангу пытались пройти поляки, но Забарный отлично встретил соперника, от ворот.
25'
На своей половине поля с мячем играет Динамо, Легия высоко встречает.
23'
В контратаку пытались выбежать поляки, но защита нашей команды во главе с Кендзерой успела вернуться и отбить навалу.
21'
Уголовой
Кендзера зарабатывает угловой для Динамо, подача в штрафную, удар от Сидорчука, мяч летит мимо.
19'
Цитаишвилли отдавал пас на Шапаренко в штрафной соперника, но защита перехватила мяч.
17'
Пиварич пробивает, мяч попадает в стенку.
16'
Опасный момент
Опасный штрафной для своей команды зарабатывает Вербич.
14'
Гоооол!!!
По правому флангу прошел Антонич, ворвался в штрафную соперника, не встретив сопротивления и переиграл Бойко.
12'
Легия продолжает контролировать мяч, Динамо играет в обороне, удар из-за пределов штрафной по воротам Бойко, выше рамки.
10'
Фол в центре поля против Вербича, штрафной.
9'
Уголовой
Прострел слева во вратарскую киевлян, еще один угловой, который ничем не завершился.
7'
Уголовой
Еще один корнер для польской команды, подача, Бойко забирает мяч.
6'
Прессенгует Легия соперника, бело-синие отрабатывают в обороне.
4'
Уголовой
Угловой для Легии, подача в штрафную Динамо, защита выносит мяч.
2'
Динамо начинает матч с контроля мяча на своей половине поля.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Легия (старт): Цежняк, Антолич, Вешович, Ветеска, Гвилия, Канте, Карбовник, Левчук, Лукиньяш, Новаковас, Росолек.
Инфо
Динамо (старт): Бойко, Пиварич, Кендзёра, Шабанов, Забарный, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цитаишвили, Шапаренко, Соль.
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Комментарии(1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.01.2020 в 16:24
Гоооол!!!По правому флангу прошел Антонич, ворвался в штрафную соперника, не встретив сопротивления, (!!!) и переиграл БойкО (!!!).
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Анонс матча Динамо - Легия 19.01.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Легия (Варшава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 19.01.2020
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Легия можно посмотреть 19.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Легия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Десна - 15.12.2019, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Легия (Варшава)
Год основания Легия (Варшава): 1916
Страна: Польша
Тренер: Станислав Черчесов

Предыдущий поединок команды Легия был сыгран против Ботосани - 16.01.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Легия.

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