  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Израиль - Исландия Смотреть онлайн
В тренде

Израиль - Исландия онлайн трансляция матча

Евро 2024 - 21 марта 2024, 21:45 - Суса Ференц Штадион . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Израиль
1 - 2
Обновить
перерыв
Исландия
Смотреть трансляцию
Ход матча
31' Эран Захави 39' Алберт Тор Гудмундссон 42' Арнор Ингви Траустасон
Кто победит?
88 Пользователей сделало свой выбор
Израиль
34%
Ничья
31%
Исландия
35%
Интересные факты
  • Израиль выигрывает первый тайм в 20% матчей, Исландия выигрывает в 25% матчей.
  • Израиль выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Исландия выигрывает в 25%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Израиль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Израиль% своих матчей.
  • Когда Исландия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Исландия% своих матчей.
  • Когда Израиль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Израиль% своих матчей.
  • Когда Исландия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Исландия% своих матчей.
  • Исландия's performance of the last 5 matches is better than Израиль's.
  • Команда Израиль проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Исландия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Израиль выиграла 1, команда Исландия выиграла 0, 2 ничьи.
  • Израиль забивает 2.33 гола за матч против команды Исландия, а Исландия забивает 2 гола против команды Израиль (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Израиль и Исландия - 4.33.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Израиль и Исландия - 2.33.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Израиль забивает 1.2 гола, играя дома, а Исландия забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Израиль
0
Побед
2
Игр
0
Побед
Исландия
Лига Наций 2022-2024
13.06.2022 - 21:45 Исландия 2 - 2 Завершен Израиль
Лига Наций 2022-2024
02.06.2022 - 21:45 Израиль 2 - 2 Завершен Исландия
Последние матчи - Израиль
Евро 2024 2024
21.11.2023 - 21:45 Андорра 0 - 2 Завершен Израиль В
Евро 2024 2024
18.11.2023 - 21:45 Израиль 1 - 2 Завершен Румыния П
Евро 2024 2024
15.11.2023 - 21:45 Израиль 1 - 1 Завершен Швейцария Н
Евро 2024 2024
12.11.2023 - 21:45 Косово 1 - 0 Завершен Израиль П
Евро 2024 2024
12.09.2023 - 21:45 Израиль 1 - 0 Завершен Беларусь В
Показать больше
Последние матчи - Исландия
Международные товарищеские матчи 2024
18.01.2024 - 03:00 Гондурас 0 - 2 Завершен Исландия В
Евро 2024 2024
19.11.2023 - 21:45 Португалия 2 - 0 Завершен Исландия П
Евро 2024 2024
16.11.2023 - 21:45 Словакия 4 - 2 Завершен Исландия П
Евро 2024 2024
16.10.2023 - 21:45 Исландия 4 - 0 Завершен Лихтенштейн В
Евро 2024 2024
13.10.2023 - 21:45 Исландия 1 - 1 Завершен Люксембург Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
42'
Арнор Ингви Траустасон ГООЛ!
39'
Алберт Тор Гудмундссон ГООЛ!
ГООЛ! Эран Захави
31'
Кто победит?
88 Пользователей сделало свой выбор
Израиль
34%
Ничья
31%
Исландия
35%
Составы команд
18
Glazer, Omri
12
Revivo, Roy
3
Шон Голдберг
4
Витор, Мигэль
2
Элазар Даса
17
Гади Кинда, Гизачо
42
Дор Перетц
14
Kanichowsky, Gavriel
9
Turgeman, Dor David
7
Эран Захави
13
Khalaili, Anan
12
Valdimarsson, Hakon Rafn
4
Гудлаугур Виктор Палссон
5
Сверрир Ингасон
18
Даниэль-Лео Гретарссон
3
Гудмундур Тораринссон
15
Виллюмссон, Виллюм Тор
17
Haraldsson, Hakon Arnar
21
Арнор Ингви Траустасон
8
Арнор Сигурдссон
20
Oskarsson, Orri
10
Алберт Тор Гудмундссон
Стартовый состав
  • 9
    Turgeman, Dor David
    Нападающий
  • 7
    Эран Захави
    Полузащитник
    31
  • 13
    Khalaili, Anan
    Нападающий
  • 17
    Гади Кинда, Гизачо
    Полузащитник
  • 42
    Дор Перетц
    Полузащитник
  • 14
    Kanichowsky, Gavriel
    Полузащитник
  • 12
    Revivo, Roy
    Защитник
  • 3
    Шон Голдберг
  • 4
    Витор, Мигэль
    Защитник
  • 2
    Элазар Даса
    Защитник
  • 18
    Glazer, Omri
    Вратарь
  • 20
    Oskarsson, Orri
    Нападающий
  • 10
    Алберт Тор Гудмундссон
    Нападающий
    39
  • 15
    Виллюмссон, Виллюм Тор
    Полузащитник
  • 17
    Haraldsson, Hakon Arnar
    Защитник
  • 21
    Арнор Ингви Траустасон
    Полузащитник
    42
  • 8
    Арнор Сигурдссон
  • 4
    Гудлаугур Виктор Палссон
    Полузащитник
  • 5
    Сверрир Ингасон
    Защитник
  • 18
    Даниэль-Лео Гретарссон
  • 3
    Гудмундур Тораринссон
    Полузащитник
  • 12
    Valdimarsson, Hakon Rafn
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Алон Хазан
  • Аге Харейде
Статистика матча
1
Блокировано ударов
5
Штрафные
7
7
Фолы
4
1
Удары мимо
3
49%
Владение мячом
51%
2
Удары в створ
3
1
Угловые
2
1
Сейвы
1
Офсайды
1
LIVE
Трансляция матча Израиль - Исландия
play-btn
play sound
В эфире
MEGOGO
Трансляция
Свисток
Идем на перерыв. 1:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Офсайд
Офсайд у Оскарссона во время передачи на левый фланг атаки.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит минимум через 3 мин.
44'
Израиль начал рассыпаться в первом тайме.
42'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гвюндмюндссон выполнил подачу углового с правого фланга на ближнюю, где Ингассон спиной скинул себе обратно, а Траустасон взлету пробил в дальний угол.
41'
Что-то игра начала переходить под контроль гостей.
39'
Гоооол!!!
ГОЛ! Закрученный удар от Гвюндмюндссона со штрафного перед чужими владениями улетел в правую девятку.
37'
Гаральдссон играл первым на мяче перед чужой штрафной, а Каниховски влетел локтем ему в затылок.
35'
Исландия может разыгрывать комбинации, но не дальше центральной линии. И что так играешь?
33'
Все, Израиль мяч забрал себе окончательно.
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Захави с пенальти попал в левый нижний угол.
29'
Опасный момент
Пенальти! Захави принял мяч у правого угла штрафной после передачи с фланга, а Гретарссон его сбил.
27'
Опасный момент
Сигурдссон из зоны перед штрафной низом пустил в левый угол, вратарь вытащил, после чего Оскарссон добивал в пустые. Но как он не попал?!
24'
На длинный пас перешел Израиль, потому что иначе все очень тяжело.
22'
Подачу Ревиво с левого фланга Гвюндмюндссон рискованно головой сбрасывал во вратарскую, но Вальдимарссон как-то снял мяч с головы соперников.
20'
Фол от Переца в центре поля против Сигурдссона.
18'
Это точно не тот матч, где будет горячо. Вообще без предложений в атаке пока.
15'
Исландцы контролируют атаки соперников мелким фолом где угодно, но не у своих ворот.
13'
Штрафной на левом фланге атаки заработал Ревиво за фол Траустасона.
11'
Исландия пытается захватить мяч, но сколько передач успешных подряд? Две?
9'
Спокойный темп атак от хозяев - соперники не противодействуют в центре поля.
6'
Через фланги играет в атаке Израиль. Пока что, медленно.
4'
Много мелких фолов и борьбы на старте.
2'
Глубокий штрафной с левого фланга от Исландии был неудачным.
1'
В атаке Израиль с первых минут.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Кто победит - будет играть против Боснии и Герцеговины или Украины.
Инфо
Исландия была четвертой в группе с Португалией, Словакией, Люксембургом, Боснией и Герцеговиной и Лихтенштейном финишировала четвертой.
Инфо
Израиль в группе с Румынией, Швейцарией, Беларусью, Косовом и Андорой финишировал третьим.
Запасные: Олафссон, Гуннарссон, Сампстерд, Германнссон, Эллертссон, Финнбогасон, Финнссон, Андерссон, Йоуганнессон, Гудьйонсен, Глинссон.
Исландия: Вальдимарссон - Пальссон - Пальссон, Ингасон, Гретарссон, Тораринссон - В. Виллюмссон, Гаральдссон, Траустасон, А. Сигурдссон - Оскарссон, А. Гвюндмюндссон.
Запасные: Амос, Джарафи, Арад, Лави, Барибо, Сафури, Абада, Глух, Абу-Фани, Йосефи, Шахар, Давидзаде.
Израиль: Глазер - Даса, Витор, Гольдберг, Ревиво - Каниховски, К. Перец, Кинда - А. Халайли, Захави, Тургеман.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка поединка полуфинала плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024. На поле стадиона Ференц Суса (Будапешт, Венгрия) сыграют Израиль и Исландия.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 20:00 - Сегодня Мальта Мальта 2 Словения Словения 2 Завершен 19:00 - Сегодня Беларусь Беларусь 0 Черногория Черногория 2 Завершен 19:00 - Сегодня Россия Россия 4 Сербия Сербия 0 Завершен 19:00 - Сегодня Грузия Грузия 2 Люксембург Люксембург 0 Завершен 19:00 - Сегодня Кипр Кипр 1 Латвия Латвия 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча Израиль - Исландия 21.03.2024, Евро 2024

Матч между командой Израиль и командой Исландия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024, матч начнется на стадионе Суса Ференц Штадион.

Дата проведения матча: 21.03.2024
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Израиль и командой Исландия:

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Исландия и Израиль в предыдущем футбольном матче 13.06.2022 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Алон Хазан и Аге Харейде разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Израиль - Исландия можно посмотреть 21.03.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2024. Текстовую трансляцию матча Израиль - Исландия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Израиль
Страна: Израиль

Предыдущий поединок команды Израиль был сыгран против Андорра - 21.11.2023, в рамках чемпионата Евро 2024 2024 и закончился победой команды Израиль.

Команда гостей

Название: Исландия
Страна: Исландия
Тренер: Хеймир Хадльгримссон

Предыдущий матч команды Исландия был сыгран против Гондурас - 18.01.2024, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2024 и закончился победой команды Исландия.

Следите за результатами матча Израиль - Исландия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Евро 2024 и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.