Израиль - Исландия онлайн трансляция матча

Анонс матча Израиль - Исландия 21.03.2024, Евро 2024

Матч между командой Израиль и командой Исландия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024, матч начнется на стадионе Суса Ференц Штадион.

Дата проведения матча: 21.03.2024

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Израиль и командой Исландия:

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Исландия и Израиль в предыдущем футбольном матче 13.06.2022 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Алон Хазан и Аге Харейде разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Израиль

Страна: Израиль



Предыдущий поединок команды Израиль был сыгран против Андорра - 21.11.2023, в рамках чемпионата Евро 2024 2024 и закончился победой команды Израиль.

Команда гостей

Название: Исландия

Страна: Исландия

Тренер: Хеймир Хадльгримссон



Предыдущий матч команды Исландия был сыгран против Гондурас - 18.01.2024, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2024 и закончился победой команды Исландия.

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