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Тренер Исландии: Я не хотел играть с Израилем после того, что они делают с тысячами невинных мирных жителей в секторе Газа
Оге Харейде высказал свою личную точку зрения
фото из свободных источников
Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде поделился эмоциями от победы над Израилем (4:1) в полуфинале плей-офф квалификации
"Если вы спросите мою личную точку зрения, я бы не стал играть против Израиля, учитывая то, что они делают с женщинами, детьми и тысячами невинных мирных жителей в секторе Газа.
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Лично я не хотел, но нам все равно пришлось играть, иначе последствия для Исландии были бы серьезными", - сказал Харейде.
Напомним, что теперь Исландия в финале отборочного плей-офф сыграет с Украиной. Матч состоится 26 марта в польском Вроцлаве.
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