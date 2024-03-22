Тренер Исландии: Я не хотел играть с Израилем после того, что они делают с тысячами невинных мирных жителей в секторе Газа

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде поделился эмоциями от победы над Израилем (4:1) в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024 .

"Если вы спросите мою личную точку зрения, я бы не стал играть против Израиля, учитывая то, что они делают с женщинами, детьми и тысячами невинных мирных жителей в секторе Газа.

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Лично я не хотел, но нам все равно пришлось играть, иначе последствия для Исландии были бы серьезными", - сказал Харейде.

Напомним, что теперь Исландия в финале отборочного плей-офф сыграет с Украиной. Матч состоится 26 марта в польском Вроцлаве.