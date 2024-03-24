Тренер Исландии: У меня нет ничего против израильских футболистов, но меня не устраивает политика Израиля

Главный тренер сборной Исландии Оге Гарейде недавно заявил, что не хотел играть с Израилем из-за того, что происходит в Газе и что сделали израильтяне с женщинами и детьми. Теперь он объяснил свои слова.

“У меня нет причин обсуждать что-либо другое, кроме футбола. Но я сделал это, потому что сочувствовал маленьким детям и родителям, пострадавшим от бомб. Я также призвал освободить заложников и прекратить взрывы, и я сказал это только потому, что я надеюсь на мир.

Я не занимал чью-либо позицию. Обе стороны делали то, что делать не следует. Библия говорит о глаз за глаз и зуб за зуб, но это слишком много, когда погибают тысячи.

Я был в этом регионе и знаю историю, я наблюдал за конфликтом между палестинцами и израильтянами раньше, и это никогда не пахло миром. Есть только ненависть.

Люди должны сосредоточиться на мире и спорт должен помочь в этом. У многих наций плохая политика и плохие политики.

Поэтому моя совесть сказала, что я должен высказаться. Я не имею ничего против израильских футболистов, но должен сказать, что меня не устраивает политика Израиля. Это мое мнение, и я могу его высказать в Норвегии. Меня за это никто не отправит в тюрьму. Так нельзя обращаться с людьми.

Я не был удивлен, когда израильские журналисты начали задавать мне эти вопросы на пресс-конференции в Будапеште. Я знал, что они сделают это, и для них это была определенная теория игры. Они сделали это, чтобы отвлечь меня и сборную Исландии, отвлечь мое внимание от игры.

Но я не разрешал им беспокоить меня или команду, я никогда не обсуждал это с игроками. Просто говорили о футболе и больше ничего. Такая психологическая война является частью футбола”, – сказал Гарейде.