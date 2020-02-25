Челси - Бавария онлайн трансляция матча

Анонс матча Челси - Бавария 25.02.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Бавария (Мюнхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 25.02.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Бавария (Мюнхен):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Бавария и Челси в предыдущем футбольном матче 30.08.2013 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Прошедший поединок команды Челси был сыгран против "Тоттенхэм" - 22.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Бавария (Мюнхен)

Год основания Бавария (Мюнхен): 1900

Страна: Германия

Тренер: Ханси Флик



Предыдущий матч команды Бавария был сыгран против "Падерборн" - 21.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды Бавария.

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