Челси - Бавария онлайн трансляция матча

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Бавария (Мюнхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 25.02.2020
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Бавария (Мюнхен):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Бавария и Челси в предыдущем футбольном матче 30.08.2013 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший поединок команды Челси был сыгран против "Тоттенхэм" - 22.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Челси.
Название: Бавария (Мюнхен)
Год основания Бавария (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Предыдущий матч команды Бавария был сыгран против "Падерборн" - 21.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды Бавария.
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