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Челси - Бавария онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 25 февраля 2020, 22:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
До начала
00 : 00 : 00
Бавария
Мюнхен
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Челси
24%
Ничья
14%
Бавария
62%
П1: 3.82 Х: 3.96 П2: 1.97 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Интересные факты
  • Bayern have won their last 6 matches (Champions League).
  • Bayern have scored at least 3 goals in 5 of their last 6 matches (Champions League).
  • There have been over 2.5 goals scored in 6 of Bayern's last 7 games (Champions League).
  • There have been over 2.5 goals scored in Chelsea's last 3 games (Champions League).
  • Chelsea have scored at least 2 goals in their last 3 matches (Champions League).
  • Chelsea are undefeated in their last 5 matches (Champions League).
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
0
Побед
2
Игр
0
Побед
Бавария
Суперкубок УЕФА 2013/2014
30.08.2013 - 21:45 Бавария 2 - 2 Завершен Челси
Лига Чемпионов 2011/2012
19.05.2012 - 21:45 Бавария 1 - 1 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
22.02.2020 - 14:30 Челси 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм" В
Чемпионат Англии 2019/2020
17.02.2020 - 22:00 Челси 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 16:00 Лестер Сити 2 - 2 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2019/2020
21.01.2020 - 22:15 Челси 2 - 2 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2019/2020
18.01.2020 - 19:30 Ньюкасл 0 - 0 Завершен Челси Н
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Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2019/2020
21.02.2020 - 21:15 Бавария 3 - 2 Завершен "Падерборн" В
Чемпионат Германии 2019/2020
16.02.2020 - 17:45 Кёльн 1 - 4 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2019/2020
09.02.2020 - 19:00 Бавария 0 - 0 Завершен "РБ Лейпциг" Н
Кубок Германии 2019/2020
05.02.2020 - 21:30 Бавария 4 - 3 Завершен Хоффенхайм В
Чемпионат Германии 2019/2020
01.02.2020 - 17:45 Майнц 1 - 3 Завершен Бавария В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Челси
24%
Ничья
14%
Бавария
62%
П1: 3.82 Х: 3.96 П2: 1.97 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Вилли Кабальеро
    Вратарь
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 4
    Андреас Кристенсен
    Защитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
Главный арбитр встречи - Клеман Тюрпен.
"Челси", стартовый состав: Кабальеро — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Баркли, Жиру, Маунт. Запасные: Аррисабалага, Абрахам, Виллиан, Педро, Зума, Эмерсон, Гилмор.
"Бавария", стартовый состав: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тиаго — Коман, Мюллер, Гнабри — Левандовски. Запасные: Ульрайх, Одриосола, Коутиньо, Горецка, Эрнандес, Толиссо, Зиркзее.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: "Челси" - "Бавария". Начало поединка - 22:00.
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Последние матчи
Завершен 19:30 - Сегодня Еддело (Гер)(Stat) Еддело (Гер)(Stat) 2 СВ Атлас Делменхорст СВ Атлас Делменхорст 0 Завершен 19:30 - Сегодня Аниф Аниф 1 Фекламаркт Фекламаркт 3 Завершен 19:00 - Сегодня Ассирийска Турабдин Ассирийска Турабдин 0 Несшё Несшё 0 Завершен 17:30 - Сегодня Копер Копер 3 Опатия Опатия 1 Завершен 17:30 - Сегодня Айнтрахт Франкфурт (19) Айнтрахт Франкфурт (19) 3 Дармштадт (19) Дармштадт (19) 4

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Анонс матча Челси - Бавария 25.02.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Бавария (Мюнхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 25.02.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Бавария (Мюнхен):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Бавария и Челси в предыдущем футбольном матче 30.08.2013 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Бавария можно посмотреть 25.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Челси - Бавария, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против "Тоттенхэм" - 22.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Бавария (Мюнхен)
Год основания Бавария (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Предыдущий матч команды Бавария был сыгран против "Падерборн" - 21.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды Бавария.

Следите за результатами матча Челси - Бавария онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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