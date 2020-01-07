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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Кубок Лиги Англия - 29 января 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
До начала
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
44%
Ничья
33%
Манчестер Юнайтед
22%
Личные встречи
Манчестер Сити
10
Побед
18
Игр
6
Побед
Манчестер Юнайтед
Кубок Лиги Англия 2019/2020
07.01.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
07.12.2019 - 19:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2018
24.04.2019 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2018
11.11.2018 - 18:30 Манчестер Сити 3 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
21.01.2020 - 21:15 "Шеффилд Юнайтед" 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
18.01.2020 - 17:45 Манчестер Сити 2 - 2 Завершен Кристал Пэлас Н
Чемпионат Англии 2019/2020
12.01.2020 - 18:15 Астон Вилла 1 - 6 Завершен Манчестер Сити В
Кубок Лиги Англия 2019/2020
07.01.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершен Манчестер Сити В
Кубок Англии 2019/2020
04.01.2020 - 19:15 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Порт Вэйл В
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
22.01.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен "Бернли" П
Чемпионат Англии 2019/2020
19.01.2020 - 18:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 17:45 Манчестер Юнайтед 4 - 0 Завершен Норвич Сити В
Кубок Лиги Англия 2019/2020
07.01.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершен Манчестер Сити П
Кубок Англии 2019/2020
04.01.2020 - 19:15 Вулверхэмптон 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
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Новости команд
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Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
44%
Ничья
33%
Манчестер Юнайтед
22%
Трансляция
Запасные: Ромеро, Байи, Далот, Джонс, Перейра, Джеймс, Мата.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Магуайр, Шоу — Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс — Лингард — Гринвуд, Мартиаль.
Запасные: Эдерсон, Стоунз, Габриэль Жезус, Зинченко, Д. Силва, Фоден, Гарсия.
Манчестер Сити: Браво — Уокер, Родриго, Отаменди, Канселу — Марез, Гюндоган, Де Брюйне — Б. Силва, Агуэро, Стерлинг.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Результат первого матча на "Олд Траффорд" — 1:3.
Андре Марринер (Бирмингем, Великобритания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию ответного поединка полуфинальной стадии Кубка английской лиги. На поле стадиона "Этихад Стэдиум" (Манчестер, Великобритания) сыграют Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.
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Последние матчи
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Анонс матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 29.01.2020, Кубок Лиги Англия

Противостояние между командой Манчестер Сити (Манчестер) и командой Манчестер Юнайтед (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Лиги Англия 2021.

Дата проведения матча: 29.01.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Манчестер Сити (Манчестер) и командой Манчестер Юнайтед (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Манчестер Сити, тогда как команда Манчестер Юнайтед осталась с поражением. Столкновение Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити в предыдущем футбольном матче 07.01.2020 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед можно посмотреть 29.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Лиги Англия. Текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Манчестер Сити (Манчестер)
Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды Манчестер Сити был сыгран против "Шеффилд Юнайтед" - 21.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Манчестер Сити.

Команда гостей

Название: Манчестер Юнайтед (Манчестер)
Год основания Манчестер Юнайтед (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший матч команды Манчестер Юнайтед был сыгран против "Бернли" - 22.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Бернли".

Следите за результатами матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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