Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Анонс матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 29.01.2020, Кубок Лиги Англия

Противостояние между командой Манчестер Сити (Манчестер) и командой Манчестер Юнайтед (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Лиги Англия 2021.

Дата проведения матча: 29.01.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Манчестер Сити (Манчестер) и командой Манчестер Юнайтед (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Манчестер Сити, тогда как команда Манчестер Юнайтед осталась с поражением. Столкновение Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити в предыдущем футбольном матче 07.01.2020 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Манчестер Сити (Манчестер)

Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команды Манчестер Сити был сыгран против "Шеффилд Юнайтед" - 21.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Манчестер Сити.

Команда гостей

Название: Манчестер Юнайтед (Манчестер)

Год основания Манчестер Юнайтед (Манчестер): 1878

Страна: Англия

Тренер: Уле-Гуннар Сульшер



Прошедший матч команды Манчестер Юнайтед был сыгран против "Бернли" - 22.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Бернли".

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