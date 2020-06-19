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СК Днепр-1 - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 19 июля 2020, 17:00 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
0 - 0
Обновить
15'
Ворскла
Полтава
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
36%
Ничья
9%
Ворскла
55%
Личные встречи
СК Днепр-1
3
Побед
6
Игр
1
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 19:00 Ворскла 2 - 0 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
23.11.2019 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2019/2020
17.08.2019 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен СК Днепр-1
Клубные товарищеские матчи 2019
21.07.2019 - 18:00 Ворскла 3 - 4 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 2 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 19:00 Ворскла 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Кубок Украины 2021
08.07.2020 - 21:30 Динамо 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
03.07.2020 - 19:00 ФК Львов 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Олимпик Н
Кубок Украины 2021
24.06.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
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Новости команд
Днепр-1 - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция 19.07.2020 в 16:26 Днепр-1 - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция Матч без турнирного значения
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Игорь Когут: Веселый матч с Ворсклой. Если бы еще некоторые личности не мешали играть 17.08.2019 в 22:55 Игорь Когут: Веселый матч с Ворсклой. Если бы еще некоторые личности не мешали играть Полузащитник днепрян поделился впечатлениями от ничьи в матче 4-го тура УПЛ
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
36%
Ничья
9%
Ворскла
55%
Составы команд
33
Валерий Юрчук
5
Нажиб Якубу
Стартовый состав
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 5
    Нажиб Якубу
Запасные игроки
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кравченко
  • 25
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Полевой
    Полузащитник
  • 71
    Максим Лопыренок
    Защитник
  • 31
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 7
    Дмитрий Коркишко
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
9'
Опасный момент
Дальний удар Кравчука! Мяч летит рядом со штангой.
8'
Желтая карточка
Логинов получил желтую за грубую игру.
5'
Моментов нет. Идет борьба в районе центрального круга
3'
"Днепр-1" владеет мячом и пытается создать моменты у ворот Исенко. "Ворскла" активно прессингует соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Алексей Деревинский.
"Днепр-1", стартовый состав: Юрчук - Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков - Батагов - Ярмолюк, Ди Франко, Булеца - Супряга, Хобленко. Запасные: Клищук, Лопыренок, Кравченко, Вакулко, Когут, Сабатини, Назаренко, Коркишко, Полевой.
"Ворскла", стартовый состав: Исенко - Дмитрук, Семилет, Павлюк, Мельничук - Якубу, Белый, Гаджук, Козыренко - Кравчук, Власов. Запасные: Фесюн, Дубко, Галата, Посевкин, Кулаковский, Чуев, Куценко, Костенко.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 32-тура УПЛ: "Днепр-1" - "Ворскла". Начало поединка - 17:00.
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Анонс матча СК Днепр-1 - Ворскла 19.07.2020, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 19.07.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Ворскла и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 19.06.2020 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Ворскла можно посмотреть 19.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко

Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Львов - 11.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против ФК Мариуполь - 16.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2019/2020 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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